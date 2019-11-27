Путин на Aurus открыл движение по новой трассе Москва — Санкт-Петербург (ФОТО, ВИДЕО)

Церемония открытия скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург состоялась в среду, 27 ноября, в северной столице.

Участие в запуске движения по автомагистрали принял президент России Владимир Путин. Глава государства прокатился по новой трассе на своём лимузине Aurus.

«У нас в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса. Есть, чем гордиться», — отметил Владимир Путин на церемонии открытия трассы.

Российский лидер выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве дороги.

«Это, совершенно очевидно, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит, экономика будет лучше развиваться, доступность будет лучше, быстрее.

Если машина на скорости идёт, значит, экология меньше страдает и так далее», — добавил Путин.

Кроме главы государства, в торжественном открытии автомагистрали также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин, председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и главы регионов.

Строительство трассы М11 Москва — Санкт-Петербург длилось семь лет и проходило в несколько этапов. На проект в общей сложности было потрачено 520 млрд рублей. Общая протяжённость автомагистрали — 669 километров, на подъезде к северной столице она примыкает к Кольцевой автодороге Петербурга.

Новая дорога — четырёхполосная с расширением до шести, а в некоторых местах и десяти полос на подъездах к мегаполисам. Автомагистраль проходит по территории четырёх субъектов федерации: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, в обход крупных населённых пунктов.

Дорога станет альтернативой уже существующей автомагистрали М-10, которая так и останется бесплатной.

Теперь примерно за шесть часов автомобилисты смогут с комфортом добраться из Москвы в Петербург или из Питера в столицу. На трассе разрешено разгоняться до 130 километров в час. Чтобы шум от машин не мешал жителям населённых пунктов, рядом с которыми на некоторых участках проходит трасса, на ней установлены специальные шумозащитные экраны и высажены деревья.

Отмечается, что цена проезда между двумя столицами составит в будни 1820 рублей, в выходные — 2020, при использовании транспондера (бесконтактного устройства-датчика для оплаты проезда путём списания суммы с личного счёта владельца — прим. РВ) — 1331 и 1494 рубля соответственно.

Новая трасса М11 Москва — Санкт-Петербург получит название «Нева».

Как сообщил журналистам Владимир Путин, именно этот вариант поддержали большинство россиян, принявших участие в общественном голосовании.

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