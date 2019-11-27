Фото с адмиралом Того

Тут в Твиттере пишут, что японцы типа "троллят" главкома ВМФ России фотографией на фоне адмирала Того.На деле, несколько странная претензия:1. Хэйхатиро Того выдающийся флотоводец своего времени. В чем-то совсем уж криминальном замечен не был. С ним японцам однозначно повезло.2. Военный позор поражения в русско-японской войне с лихвой смыли 1945 году, когда Японской Империи наваляли с запасом так, что они до сих пор забыть не могут.3. Ну и наконец, Япония может утешаться победами столетней давности, но Курильские острова по итогам последней войны принадлежат России, как и весь Сахалин.Поэтому нет особого смысла обращать внимания на то, что японцы вполне оправданно носятся с Того.Лучше почаще им напоминать о событиях 1945 года, чтобы одним только Того их историческая память не ограничивалась, порождая напрасные иллюзии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5456588.html