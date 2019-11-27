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Фото с адмиралом Того

13:25. 27 ноября 2019 110 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Тут в Твиттере пишут, что японцы типа "троллят" главкома ВМФ России фотографией на фоне адмирала Того.
На деле, несколько странная претензия:

1. Хэйхатиро Того выдающийся флотоводец своего времени. В чем-то совсем уж криминальном замечен не был. С ним японцам однозначно повезло.
2. Военный позор поражения в русско-японской войне с лихвой смыли 1945 году, когда Японской Империи наваляли с запасом так, что они до сих пор забыть не могут.
3. Ну и наконец, Япония может утешаться победами столетней давности, но Курильские острова по итогам последней войны принадлежат России, как и весь Сахалин.

Поэтому нет особого смысла обращать внимания на то, что японцы вполне оправданно носятся с Того.
Лучше почаще им напоминать о событиях 1945 года, чтобы одним только Того их историческая память не ограничивалась, порождая напрасные иллюзии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5456588.html

Метки: 1905, 1945, русско-японская война, того, Япония

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1520 900
    Онуфрий 27 ноября 2019 в 15:39

    “Курильские острова, как и весь Сахалин”
    Какое отношение имеют Курильские острова к Сахалину? Тогда давай уже Курильские острова как и Владивосток и Байкал.

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