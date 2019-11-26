Позор и обвал акций «Теслы»: Илон Маск объяснил, почему шарики разбили бронестёкла «суперпикапа» (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщалось, во время презентации компанией Tesla новейшего электрического бронепикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно неожиданностей, но наиболее шокирующим для зрителей по всему миру стала провальная демонстрация бронированных стёкол Armor Glass. В прямом эфире ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен попытался показать «неуязвимость» продукции своей компании и лёгкими бросками двух шариков разбил 2 боковых пуленепробиваемых стекла.

Самое интересное, что это произошло вечером, а утром на следующий день после начала торгов на Нью-Йоркской бирже акции «Теслы» буквально обвалились, резко упав в цене.

Теперь же команда миллиардера Илона Маска утверждает, что она может объяснить, почему всё пошло не так, как они планировали.

По словам Маска, проблема в том, что перед тестированием бронестёкол пикапа был нанесён удар кувалдой по пуленепробиваемой двери машины, чтобы показать всем её прочность. Он напомнил, что этот тест прошёл успешно (было бы странно, если бы еще и дверь сломалась).

Как утверждает глава Tesla, из-за этого удара якобы треснуло основание дверного стекла, из-за чего оно покрылось трещинами после лёгкого попадания металлического шарика. Такого исхода Илон Маск и его сотрудники и партнёры явно совсем не ожидали. В результате они были вынуждены завершать презентацию на фоне бронированного пикапа с разбитыми стеклами.

Это объяснение кажется не очень правдоподобным, так как совершенно непонятно, почему тогда треснуло стекло и на второй двери «Кибертрака», по которой никто кувалдой не бил.

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