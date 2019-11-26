Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 ноября 2019
- 09:00 «У нас большие планы»: к 2020 году будут подписаны новые контракты по С-400 с Турцией.
- 06:28 Запад, «Аль-Каида» и «Белые каски» готовят новый удар по России в Идлибе, — Минобороны.
- 06:00 «Ааааа!!!» — боевики в ужасе орут от страшных ударов неизвестной авиации в Сирии (ВИДЕО).
- 01:52 «Пересекли красную линию»: Российские С-400 ловят американские F-16 в небе над Турцией (ВИДЕО).
- Вчера 23:32 СРОЧНО: Неизвестные самолёты нанесли мощные удары по турецким боевикам в Сирии (ВИДЕО).
«У нас большие планы»: к 2020 году будут подписаны новые контракты по С-400 с Турцией
Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
«Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400 — прим. ред.)», — сказал Михеев.
По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах, пока говорить преждевременно.
«Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», — сказал Михеев.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Новые контракты по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.
«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — сказал Михеев.
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Запад, «Аль-Каида» и «Белые каски» готовят новый удар по России в Идлибе, — Минобороны
Печально известная «гуманитарная» организация «Белые каски» готовит в сирийском Идлибе новую антироссийскую инсценировку — ничего нового в этот раз не предвидится, речь всё также идёт об имитации химических атак и ударов с воздуха. Подробности сообщили в Министерстве обороны России.
Помогают «Белым каскам» террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).
Планируется съёмка постановочных видео о последствиях химатаки и авиаударов в районе Идлиба — в 30 км к северо-востоку расположен небольшой город Сармада. Машины с видеотехникой, химикатами и фрагментами российских и советских боеприпасов в начале ноября прибыли на место предполагаемой съёмки.
Для съемок сцен террористы отбирают местных жителей.
«По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку „Хайат Тахрир аш-Шам”, совместно с организацией „Белые каски” планируют проведение в населенных пунктах в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия», — говорится в сообщении военного ведомства.
Снятые видео, как и раньше, планируется разместить в соцсетях, после чего их «внезапно» заметят ведущие мировые телеканалы и покажут в своих выпусках новостей, по ТВ выступит несколько правозащитников, а вину за несуществующие атаки возложат на Россию и официальный Дамаск.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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«Ааааа!!!» — боевики в ужасе орут от страшных ударов неизвестной авиации в Сирии (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», поздно вечером в понедельник, 25 ноября, неизвестные военные самолёты нанесли серию авиаударов по приграничной с Турцией территории, контролируемой протурецкими группировками в сирийской провинции Алеппо.
Боевики показали кадры страшных взрывов в окрестностях населённого пункта Тархин в районе города Аль-Баб, расположенного недалеко от турецкой границы на севере Сирии.
По последним данным, были нанесены не менее 8 авиаударов только под Аль-Бабом.
Бомбы уничтожили цистерны с ворованной сирийской нефтью, также сообщается о взрыве склада с боеприпасами.
Местные пропагандисты путаются в показаниях: по одной версии их разбомбила российская авиация, по другой версии — самолёты коалиции США.
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«Пересекли красную линию»: Российские С-400 ловят американские F-16 в небе над Турцией (ВИДЕО)
25-26 ноября в районе Анкары будет активно работать военная авиация, ранее предупредили жителей власти турецкой столицы.
Истребители F-16 Fighting Falcon («Атакующий сокол») и другие боевые самолёты, стоящие на вооружении Турции, принимают участие в испытаниях зенитных ракетных комплексов ПВО С-400 „Триумф“, недавно приобретённых у России.
Любопытно, что турецкие военные проводят испытания радиолокационных систем российских ЗРС с помощью истребителей F-16 американского производства.
Таким образом Анкара пересекла очередную красную линию, приступив к тестированию РЛС С-400.
Так, прокомментировал новости член американского сената от Демократической партии Крис ван Холлен.
«Спустя 2 недели после его (турецкого президента, — прим. РВ) визита в Белый дом, Эрдоган проявляет неуважение к (главе США Дональду) Трампу, Соединённым Штатам и НАТО, а также пересекает очередную красную линию по С-400», — заявил Ван Холлен и добавил, что американское законодательство «обязывает Трампа ввести санкции» против Анкары.
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СРОЧНО: Неизвестные самолёты нанесли мощные удары по турецким боевикам в Сирии (ВИДЕО)
Поздним вечером в понедельник, 25 ноября, неизвестные боевые самолёты нанесли несколько ударов по территории, контролируемой протурецкими группировками на севере Сирии.
Очевидцы публикуют кадры страшных взрывов в окрестностях расположенных вблизи турецкой границы городов Аль-Баб и Джараблус в провинции Алеппо.
«Сообщается по меньшей мере о 7 авиаударах вблизи сирийского Аль-Баба. Населённый пункт Тархин атакован “неопознанными самолетами”», — передают журналисты с места событий.
Напомним, что турецкие военные много лет контролируют этот регион, снабжая деньгами и оружием, а также подготавливая местных боевиков, которые участвуют в военных операциях Анкары против курдов.
Ранее «Русская Весна» сообщала, что Турция и её боевики из так называемой «Сирийской национальной армии» вновь грубо нарушили все договорённости согласно Меморандуму о взаимопонимании по ситуации на севере Сирии между Москвой и Анкарой.
Боевики СНА при поддержке турецкой авиации предприняли новые атаки на ключевой город в северном сирийском регионе — Айн-Исса.
Турецкая артиллерия также вела интенсивный обстрел в том числе и в непосредственной близости от координационного центра Вооружённых сил РФ и «Сирийских демократических сил».
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