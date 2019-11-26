Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 ноября 2019

Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

«Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400 — прим. ред.)», — сказал Михеев.

По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах, пока говорить преждевременно.

«Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», — сказал Михеев.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Новые контракты по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — сказал Михеев.

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