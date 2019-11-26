Плановая экономика всего мира

Конкуренция при плановой экономике

Так вот, на сей счёт у меня тоже есть статья. Конкуренция это только один из видов соревнования. При чём в большинстве случаев даже не самое эффективное. И стимулировать соревнование можно множеством иных способов, не дающих уничтожить соперника.

Советский вариант: двум КБ (конструкторское бюро) задается одинаковое задание.

А иной раз даже не двум, а двадцати. Бывало и такое. При этом, то КБ чьё изделие идёт в серию получает отчисление с каждого серийного экземпляра. Но при этом все КБ участвующие в соревновании получают возможность на следующем этапе разработок ознакомится с тем, что сделано всеми. И таким образом дальнейшее движение продолжается от общей базы выработанной коллективно. И поэтому предоставляющую максимум возможностей.

Так вот такое соревнование вполне организуется в плановых условиях.

Возникает вопрос зачем?

А затем, что человеку в принципе свойственно придумывать новое. Более того. Те кто этим занимается постоянно, считает это самым приятным занятием. Знаю не только по своему опыту, но и по своему тоже.

Кадровая политика в России

Ваша оценка кадровой политики в Российской Федерации?

На сей счёт я ориентируюсь на книгу Михаила Леонидовича Хазина и Сергея Игоревича Щеглова “Лестница в небо”. Где рассмотрены процессы связанные с достижением власти как таковой. Так вот, насколько я могу судить. Ну собственно те же Хазин и Щеглов подчёркивают, что власть нужна прежде всего для того, чтобы продвигать собственные представления о цели. В тех условиях, когда цель экономическая определяется экономической системой, власть в этом смысле просто невозможна.

Алгоритму принадлежит в таком случае.

Нет. Алгоритм только просеивает информационные потоки генерируемые всеми людьми. То есть власти в классическом смысле просто не может возникнуть. И соответственно за властью остаются только вопросы не экономические.

Пример простой. Народ распробовал марихуану. Спрос растет. Система эта быстро наладит производство.

Нет. Поскольку эта система учтёт и медицинские сведения о последствиях потребления марихуаны.

Что касается стратегических вопросов. Вот в этой самой системе целеполагания, когда мы с коллегами прорабатывали её общие контуры. Мы с удивлением пришли к выводу, что весьма существенным источником информации для целеполагания оказываются фантастические романы. Потому что в них и в спросе на них, в том какие романы популярны, какие нет. Отражаются именно представления человечества о долгосрочных целях и интересах…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/planovaya-ekonomika-vsego-mira/