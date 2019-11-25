Праздник ветра и духа (души). СТРИБОГ – Стужень (Калита). Юлона Стоянова

28 ноября. 6 – е коло – праздник ветра и духа (души) СТРИБОГ -СТУЖЕНЬ (Калита)



Читает Юлона Стоянова



В этот день тёплые ветры сменялись студёными. Также, праздновался праздник Калита. Калита – явный – помощник Стрибога и Перуна в борьбе со злыми силами во Яви. По легенде был пророком и явно проявленным богом. Он послан на землю беречь людей в нелёгкое холодное зимнее время.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a6ATHesBBj0