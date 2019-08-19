Праздник ветра и духа. СТРИБОГ- Волховей. Юлона Стоянова

21-го августа 6-е коло – праздник ветра и духа СТРИБОГ-ВОЛХОВЕЙ.



Ведущая передачи – Юлона Стоянова



В этот день собираются все ведуньи, волхвы, волшебники и ведьмы. Они призывают светлые души во Явь. Отправляют неупокоенные во Навь. Просят Стрибога прислать из Прави во Явь высшего учителя.



Текст читает Юлона Стоянова по книге “Календарь древнерусских обрядовых праздников” автора Лады Ведуньи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fkvy2VoWQ0E