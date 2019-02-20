Праздник ветра. Стрибог-Весновей



Юлона Стоянова



6 коло, праздник ветра и духа (души) СТРИБОГ-ВЕСНОВЕЙ 21 февраля.



В этот день зимние ветры возвещают о весеннем тепле: «Весновей теплом привечает», «Стрибог-Весновей – уж тепло у дверей».



Суеверия: считается, что в 6 коло рождаются пророки и прорицатели. А потому рождённых в этот день младенцев приносят на капище и дают им тайное имя. С таких деток «пылинки сдувают», берегут всем людом.



Обряд на капище.



Краткий ход действа, проводимого жрецом, волхвом или ведуньей в день Стрибога-Весновея.



• Утреннее славление Богов.

• Женский обрядовый танец.

• Обряд почитания богов, предков и всего рода.

• Имянаречение.

• Очистительные ритуалы (обряды очищения от всего тёмного: от чужеродных программ, внедрений, порч, проклятий, религиозных привязок), в том числе и профилактические.

• Обряды изменения судьбы.

• Волховские обряды на капище.

• Обряды призыва души родителями.

• Обряды возношения душ усопших.



Поётся сакральная обрядовая песня:



«Стрибоже-весновей, принеси весну скорей!

Ветром в поле завывай, тёплы ветры призывай!

Размети снега с полей, отвори весну скорей!

Дух и души пробуди, к здравомыслию веди!

Тепло в поле и в душе, слава Стрибоже!»



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4HxmZKyQdK0