Праздник ветра. Стрибог-Весновей. Юлона Стоянова
Праздник ветра. Стрибог-Весновей
Юлона Стоянова
6 коло, праздник ветра и духа (души) СТРИБОГ-ВЕСНОВЕЙ 21 февраля.
В этот день зимние ветры возвещают о весеннем тепле: «Весновей теплом привечает», «Стрибог-Весновей – уж тепло у дверей».
Суеверия: считается, что в 6 коло рождаются пророки и прорицатели. А потому рождённых в этот день младенцев приносят на капище и дают им тайное имя. С таких деток «пылинки сдувают», берегут всем людом.
Обряд на капище.
Краткий ход действа, проводимого жрецом, волхвом или ведуньей в день Стрибога-Весновея.
• Утреннее славление Богов.
• Женский обрядовый танец.
• Обряд почитания богов, предков и всего рода.
• Имянаречение.
• Очистительные ритуалы (обряды очищения от всего тёмного: от чужеродных программ, внедрений, порч, проклятий, религиозных привязок), в том числе и профилактические.
• Обряды изменения судьбы.
• Волховские обряды на капище.
• Обряды призыва души родителями.
• Обряды возношения душ усопших.
Поётся сакральная обрядовая песня:
«Стрибоже-весновей, принеси весну скорей!
Ветром в поле завывай, тёплы ветры призывай!
Размети снега с полей, отвори весну скорей!
Дух и души пробуди, к здравомыслию веди!
Тепло в поле и в душе, слава Стрибоже!»
Быть ДОБРУ!
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