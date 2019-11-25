О государстве и других сложных системах.

«Уставы написаны кровью». Именно поэтому так важно их соблюдение.

Я когда-то долго хихикал с различных американских инструкций к бытовым приборам. Всякое «если устройство не работает, то проверьте, может оно не включено в розетку» или «запрещается совать кота в микроволновку».

А потом я пошёл работать системным администратором в коллектив из примерно 500 человек на 200 компов, и понял, что эти инструкции недостаточно подробны (и, что ещё хуже, многие их всё равно не читают).

Взять, например, недавний случай с незаконной перевозкой кота в салоне самолёта. Правила написаны не «потому что кому-то в голову взбрело, что должно быть именно так». Они тщательно продуманы. Потому что

- перегруз самолёта может привести к аварии;

- неправильное распределение багажа может привести к потере управления;

- незаконно перевозимый кот может быть переносчиком опасных инфекций

- и так далее.

Но те, кто не думает головой, массово начали «это же котик, мимими». Хотя к коту как раз претензий не было, претензии были к хозяину.

Или, другой пример, армия.

Правила обращения с оружием написаны на основании статистического анализа множества несчастных случаев. Не смотреть в дуло, не направлять на людей, держать на предохранителе, проверять наличие патрона в патроннике и так далее. И сколько не заставляют эти правила зубрить и чётко применять, всё равно несчастные случаи периодически происходят.

Про ПДД я вообще молчу.

Ещё более сложный пример – это система армейской иерархии и субординации, с точки зрения теории управления. Она должна быть максимально эффективна, и существующие системы армейского управления создавались и оттачивались столетиями. Потому что в случае войны любая неэффективность очень быстро заканчивается потерями или даже тотальным поражением.

Причём количество зачастую не играет роли. 23 тысячи под командованием Суворова разбили 105 тысяч турков под Рымником. Около 20 тысяч ополченцев Донбасса эффективно сдерживают 250 тысяч укровояк. И так далее.

Поскольку армейские системы управления относительно регулярно подвергаются самым суровым проверкам на практике, можно смело говорить, что они одни из самых эффективных. Неэффективные не выживают.

В качестве примера «как не надо делать» можно привести знаменитый «приказ №1» Временного правительства. Когда Керенский и прочие альтернативно одарённые отменили армейские звания и развели в армии демократию (когда «все солдаты должны совместно определять планы действий»).

Закономерный результат – развал фронта и свыше миллиона одних только дезертиров.

Представляю себе, как офигевал какой-нибудь Брусилов: профессиональный военный, генерал Генштаба, блестящий стратег (только недавно уничтоживший Австро-Венгерскую армию в Малороссии и Галиции), и должен советоваться с каким-нибудь Васей «только из-за стога». И мало того, что советоваться, но ещё и не иметь права решающего голоса. Естественно, долго подобная система не просуществовала.

И вот я плавно подвожу к главному – к системе государственного управления.

Это ещё более сложная система, чем армейская. Потому что охватывает большинство сфер человеческой жизнедеятельности и отношений в социуме. И точно также, неэффективность карается поражением и даже смертью (исчезновением целых стран и народов).

Если смотреть на государственные структуры большинства стран, то они в целом весьма схожи. И я не про «демократию и диктатуру», а про государственные институты – кабинеты министров, министерства, департаменты, суды, налоговые органы, социальные службы и так далее.

Везде, конечно, есть своя специфика, традиционные или региональные особенности.

Что же касается древнего спора, что лучше – демократии или автократии – то статистика говорит, что среди успешных стран примерно пополам. К тому же сплошь и рядом формальные демократии порождают диктаторов – начиная с Адольфа Гитлера и заканчивая Жанин Аньес, недавно незаконно захватившей власть в Боливии (такой местный вариант Турчинова, на руках которой уже десятки трупов и сотни раненых).

К тому же функционально и структурно «демократии» почти не отличаются от «автократий». Что только доказывает близкую к оптимальной структуру управления большинства современных государств.

Опять же, государства в целом весьма неплохо подстраиваются под меняющиеся обстоятельства и новые вызовы.

Но есть ещё и такие неформальные вещи, как «традиции государственности» и «механизмы воспроизводства элит». Зачастую именно их наличие или отсутствие и отличает стабильные государства от failed state.

В России, с моей точки зрения, с воспроизводством силовиков всё замечательно, у экономистов «не всё однозначно», а вот с культуркой откровенная печаль, возможно даже со времён Булгакова (описание похода Коровьева и Бегемота в «Союз писателей» такое красочное и жизненное).

К чему я это? К тому, что государственная машина – это сложный механизм, требующий точной настройки.

И когда я каждый раз слышу «Нужно ломать систему», то мне хочется долбануть говорящего гаечным ключом по пустой голове.

Один уже такой ломатель был, рыжий. Который заявлял (цитирую по памяти) «Мы распродавали госсобственность за бесценок, чтобы сломать систему». Хорошо хоть, что РАО ЕЭС ему не дали окончательно раздерибанить, а то было бы сейчас как в Калифорнии – по четыре массовых блэкаута за месяц.

И вот сейчас некоторые, которые критикуют данного персонажа, фактически повторяют его любимый лозунг про «Бороться с Системой».

Ничего ломать не надо. Главный админский принцип знаете? Вот и следуйте.

Регулярное профилактическое обслуживание, тонкая настройка, правильно поставленные задачи и чистка коррупционного песка между шестерёнками – и государство ещё тысячу лет послужит.

Орущие «Ломать систему!» не понимают, что государство – это инструмент. И те, у кого его нет, неизбежно проигрывают цивилизационную гонку.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikday/542954-o-gosudarstve-i-drugih-slozhnyh-sistemah.html