Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.

По его словам, преодолеть проблемы ещё не удалось. Без этого продвижение переговоров остаётся затруднительным, добавил он.

Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора. К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены. Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно, — передаёт слова Моргулова ТАСС.

Как писал News.ru, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет заключён после решения территориальной проблемы. Япония готова подписать мирный договор, если Россия вернёт ей острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва же считает, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению, так как острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Согласно декларации между СССР и Японией от 1956 года, Москва согласна на передачу островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

Источник: https://nstarikov.ru/rossijskij-mid-rasskazal-o-raznoglasijah-s-japoniej-po-mirnomu-dogovoru-110666