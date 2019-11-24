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Михаил Делягин. Чем человек отличается от общечеловека

08:58. 24 ноября 2019 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения.
Подпишитесь на всеобъемлющее исследование глобализации, подводящее итоги 20-летних исследований – последнюю книгу М.Г.Делягина “Конец эпохи: осторожно, двери открываются! Том 2: Специальная теория глобализации”:
http://boomstarter.ru/projects/510042…
Все упомянутые в ролике книги вы можете найти в книжном магазине День http://bit.ly/dentv-shop
Научно-просветительская конференция “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a… (21 и 22 декабря 2019 г.)
Книги М. Г. Делягина без торговой наценки http://bit.ly/2FEN13Z

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SZllge_NeDY

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