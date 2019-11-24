Михаил Делягин. Чем человек отличается от общечеловека
Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения.
Подпишитесь на всеобъемлющее исследование глобализации, подводящее итоги 20-летних исследований – последнюю книгу М.Г.Делягина “Конец эпохи: осторожно, двери открываются! Том 2: Специальная теория глобализации”:
http://boomstarter.ru/projects/510042…
Все упомянутые в ролике книги вы можете найти в книжном магазине День http://bit.ly/dentv-shop
Научно-просветительская конференция “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a… (21 и 22 декабря 2019 г.)
Книги М. Г. Делягина без торговой наценки http://bit.ly/2FEN13Z
#ДеньТВ #Делягин #Перетолчин #Катасонов #Спицын #история