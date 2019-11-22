Чему учат уроки переворота в Боливии (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о выводах, которые можно сделать после переворота в Боливии.

Переворот в Боливии был осуществлен американцами по уже ставшей классической технологии «цветной революции». Протест, кровавая жертва, свержение власти.

Так почему же американцам в Боливии удалось то, что не удалось в Венесуэле?

На первый взгляд в Боливии им ничего не светило. Экономически страна была стабильна, а ее многолетний высокий рост позволял говорить о ней, как о новом латиноамериканском тигре. Эво Моралес на фоне соседей был просто образцом порядочности и честности и ничто не предвещало беды.

Но боливийской оппозиции хватило всего 20 дней, чтобы свалить казавшийся таким прочным режим. И это тем более странно на фоне Венесуэлы, которая в не в пример худшей ситуации вышла в схватке с американцами победителем. На этот момент, по крайней мере.

Залог успеха — единство элит и в особенности силового блока. Именно он в Боливии дал трещину, после которой режим посыпался, как карточный домик. Об этом мы с вами сегодня и поговорим.

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