Ложь – главный метод освещения Западом русской истории (3)

Но так как они были совершены в СССР, это коренным образом меняет дело. Называть убийцу или лицо, совершившее более чем одно изнасилование, невинной жертвой в высшей степени непорядочно. Все-таки необходимо сохранять остатки здравого смысла, когда комментируешь действия советской юстиции – по меньшей мере, в отношении преступников, осужденных за тяжкие преступления, независимо от того, устраивает ли нас сама система наказаний.В случае с контрреволюционерами также необходимо рассмотреть преступления, за которые они были осуждены. Раскроем важность этого вопроса на двух примерах: первый – кулаки, осужденные в начале 30-х гг., и второй – нелегалы и контрреволюционеры, осужденные в 1936-1938 гг.Согласно исследовательским отчетам в части, касающейся кулаков, в ссылку было отправлено 381 тысяча семейств, то есть приблизительно 1,8 млн. человек. Небольшое число из них было приговорено к срокам наказания в трудовых лагерях или колониях. Но какова причина этих приговоров?Богатые русские крестьяне – кулаки подвергали беднейшее крестьянство в течение сотен лет неограниченному угнетению и безудержной эксплуатации.Из 120 млн. крестьян в 1927 г. 10 миллионов жили в роскоши, в то время как 110 миллионов – в бедности, а накануне революции и вовсе в самой жалкой нищете. Богатство кулачества основывалось на эксплуатации труда батраков.Когда беднейшее крестьянство стало объединяться в колхозы, источники дохода кулаков приказали долго жить. Но кулаки не смирились с этим. Они пытались восстановить эксплуатацию с помощью голода. Группы вооруженных кулаков нападали на колхозы, убивали бедняков и партийных работников, поджигали поля и уничтожали рабочий скот.Провоцируя голод среди беднейших хозяйств, кулаки пытались увековечить бедность и за счет нее – свои собственные позиции. События, которые последовали за этим, оказались неожиданными для убийц. Беднейшее крестьянство получило поддержку революции и доказало, что оно сильнее кулаков, которые были разгромлены, заключены в тюрьмы и подвергнуты высылке или же приговорены к различным срокам пребывания в исправительно-трудовых лагерях.Из 10 млн. кулаков 1,8 млн. были высланы или осуждены. Возможно, в ходе этой классовой борьбы, проходившей в огромных масштабах в сельской местности по всей стране и затронувшей 120 млн. человек, могла иметь место несправедливость.Но можем ли мы считать бедняков в их борьбе за то, чтобы жить по-человечески, за то, чтобы их дети не оставались неграмотными и голодными, виновными в том, что они были недостаточно «цивилизованны» или не проявили должного милосердия во время суда.Можно ли показывать пальцем на людей, которые в течение сотен лет не допускались к достижениям цивилизации и поэтому не были цивилизованными? И скажите, пожалуйста, когда кулак-эксплуататор был порядочным и милосердным в отношениях с бедняками в течение многих лет бесконечной эксплуатации?Наш второй пример касается контрреволюционеров, осужденных в 1936-1938 гг. во время чисток в партийном, армейском и государственном аппарате, и уходит корнями в историю революционного движения в России.Миллионы людей приняли участие в победоносной борьбе с самодержавием и русской буржуазией, и лучшие из них вступили в РКП(б).Но классовая борьба была такой, что часто не было ни времени, ни возможности испытать нового партийного бойца. Даже члены других партий, называвшие себя социалистами, которые боролись против большевистской партии, были допущены в РКП(б).Многие из этих новых активистов получили важные руководящие посты в большевистской партии, государственном аппарате и в армии благодаря своим личным способностям. Это были очень трудные времена для молодого советского государства, и огромная нехватка кадров (даже людей, которые умели бы читать) заставляла партию предъявлять не слишком высокие требования в отношении качества подготовки новых активистов.Со временем из-за этого возникло противоречие, которое раскололо партию на 2 части: с одной стороны, на тех, кто собирался двигаться вперед в построении социалистического общества, а с другой стороны – на тех, кто считал, что условия для строительства социализма еще не созрели, и кто склонялся к социал-демократии.Последние идеи исходят от Троцкого, который вступил в партию в июле 1917 г. Троцкистам удалось получить поддержку некоторых известных большевиков.Эта оппозиция объединилась против введения планирования, являвшегося одним из важных политических аспектов, который стал предметом голосования 28 декабря 1927 г. До этого голосования была большая партийная дискуссия, продолжавшаяся несколько лет, и ее результат ни у кого не оставил сомнений.Из 725 тыс. голосовавших оппозиция собрала лишь 6 тыс., то есть объединенную оппозицию поддержало менее 1% членов партии.Сразу вслед за голосованием оппозиция начала работу против политики партии. ЦК ВКП(б) решил исключить из партии основных руководителей оппозиции. Самая крупная оппозиционная фигура – Троцкий – была выдворена из Советского Союза.Но история оппозиции на этом не кончилась. Зиновьев и Каменев выступили с самокритикой. Также поступило и несколько руководителей-троцкистов (Пятаков, Радек, Преображенский, Смирнов). Все они были повторно приняты в партию и снова заняли партийные и государственные посты.Со временем стало ясно, что покаяние оппозиционеров не было искренним, так как руководство оппозиции объединялось на контрреволюционной платформе всякий раз, когда классовая борьба в СССР обострялась.Большинство оппозиционеров повторно исключалось и принималось в партию, пока ситуация не прояснилась окончательно в 1937-1938 гг.Убийство руководителя ленинградского комитета партии и одного из видных членов ЦК Кирова в декабре 1934 г. дало толчок к исследованию обстоятельств его смерти, что привело к раскрытию тайной оппозиции, готовившей заговор с целью смены партийного руководства и правительства в стране насильственным путем.Потерпев в политической борьбе поражение в 1927 г., оппозиционеры надеялись одержать победу путем организованного насилия против советского государства. Их главным оружием были промышленный саботаж, терроризм и коррупция.Главный идеолог оппозиции Троцкий руководил этой деятельностью из-за границы. Промышленный саботаж принес огромные потери Советскому государству; при чрезмерных затратах средств, к примеру, оборудование повреждалось до такой степени, которая исключала его ремонт. Результатом стало громадное падение производства на шахтах и фабриках.Одним из тех, кто в 1934 г. описал эту проблему, был Джон Литтлпейдж, в числе иностранных специалистов работавший по контракту в СССР. Литтлпейдж 10 лет проработал в советской горной промышленности (с 1927 по 1937 гг.), главным образом на золотодобыче.В своей книге «В поисках Советского золота» он пишет: «».Литтлпейдж пишет также, что его личный опыт подтверждает официальные заявления о том, что огромный заговор координировался из-за рубежа и частью планов по свержению советского правительства был промышленный саботаж.В 1931 г. Литтлпейдж уже столкнулся с этим на рудниках по добыче меди на Урале и в Казахстане. Рудники были частью огромного медно-бронзового комплекса под непосредственным руководством М. Пятакова, заместителя народного комиссара тяжелой промышленности. Рудники были в катастрофическом состоянии, также как и производственные и жизненные условия их рабочих.Литтлпейдж пришел к выводу, что имел место, продолжавшийся по указанию руководства медно-бронзового комплекса.В книге Литтлпейджа упоминается, откуда оппозиция Троцкого получала деньги, которые шли на организацию контрреволюционной деятельности. Многие члены тайной оппозиции использовали свое служебное положение, чтобы закупать оборудование у определенных западных фирм.Приобретаемое оборудование стоило значительно меньше тех денег, которые советское правительство в действительности за него платило. Иностранные предприниматели давали часть денег Троцкому, так что в своей деятельности в Советском Союзе троцкисты проводили линию этих предпринимателей.Эту процедуру Литтлпейдж наблюдал в Берлине весной 1931 г. при покупке промышленных подъемников для шахт. Советскую делегацию возглавлял Пятаков, а Литтлпейдж входил в нее как специалист, отвечавший за проверку качества подъемников.Литтлпейдж обнаружил, что низкое качество подъемников делало их бесполезными в советской промышленности, но когда он сообщал об этом факте Пятакову и другим членам советской делегации, он встретил такой холодный отклик, как если бы они хотели скрыть эти факты и настоять на том, чтобы он одобрил покупку подъемников. Литтлпейдж не стал этого делать.В то время он думал, что случившееся объясняется личной коррупцией и что члены делегации были подкуплены производителем подъемников.Но после того, как в 1937 г. Пятаков на суде сознался в своих связях с троцкистской оппозицией, Литтлпейдж пришел к заключению, что то, чему он был свидетелем в Берлине, было гораздо более серьезно, чем просто коррупция. Эти деньги предназначались для оплаты деятельности тайной оппозиции в Советском Союзе, деятельности, которая включала саботаж, терроризм, подкуп и пропаганду.Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек, Томский, Бухарин и некоторые другие были любимцами западной печати и использовали свое положение, которое им доверили советские люди и партия, чтобы красть государственные деньги, чтобы дать возможность врагам социализма использовать эти деньги для саботажа и разрушения социалистического строя.Кражи, саботаж и коррупция являются сами по себе серьезными преступлениями, но деятельность организации шла гораздо дальше.Контрреволюционный заговор готовился с целью свержения государственной власти посредством государственного переворота, при котором советское руководство следовало физически ликвидировать, начиная с убийства наиболее влиятельных членов ЦК компартии. Военную сторону заговора осуществляла группа генералов во главе с маршалом Тухачевским.Согласно Исааку Дейтчер, троцкисту, написавшему несколько книг, направленных против Сталина и Советского Союза, заговор должен был начаться с военных действий против охраны Кремля и наиболее важных войсковых частей в больших городах, таких как Москва и Ленинград., согласно Дейтчеру,Маршал Тухачевский был офицером царской армии, после революции перешел в Красную Армию. В 1930 году 10% офицеров (приблизительно 4500 человек) были бывшими царскими офицерами.Многие из них никогда не меняли своих буржуазных взглядов и только ждали момента, чтобы сразиться за них. Эта возможность появилась, когда оппозиция вступила на путь заговора.Большевики были сильными, но гражданские и военные заговорщики постарались собрать не менее сильных друзей.Как признался на открытом процессе в 1938 г. Бухарин, была достигнута договоренность между троцкистской оппозицией и нацистской Германией, по которой огромные территории, включая Украину, должны были отойти к нацистской Германии после контрреволюционного переворота в Советском Союзе.Бухарина проинформировал об этом соглашении Радек, который получал приказания от Троцкого по этому вопросу. Все заговорщики, которые получили свои высокие посты для руководства, управления и защиты социалистического общества, в действительности работали на разрушение социализма.При этом нужно помнить, что это происходило в тридцатые годы, когда фашистская угроза все время росла, а фашистская армия приступила к покорению Европы и готовилась к нападению на СССР.Заговорщики были приговорены к смертной казни как предатели после открытого судебного процесса.Те, кто были признаны виновными в саботаже, терроризме, коррупции, попытках убийств и кто хотел отдать часть страны фашистам, не могли заслужить чего-либо иного. Называть их невинными жертвами совершенно неправильно.Забавно наблюдать, как западная пропаганда устами Роберта Конквеста оценивает чистки в Красной Армии. Конквест в своей книге «Великий террор» пишет, что в 1937 г. в Красной Армии было 70000 офицеров и комиссаров и что 50% из них (т.е. 15000 офицеров и 20000 комиссаров) были арестованы политической полицией и либо казнены, либо подвергнуты заключению в трудовых лагерях.В этом утверждении Конвекста, как и во всей его книге, нет ни единого слова правды. Историк Роджер Риис в книге «Красная Армия и большие чистки» приводит факты, которые показывают действительное значение чисток в армии в 1937-1938 гг.Общее число осуществлявших руководство в Красной Армии и ВВС, т.е. офицеров и комиссаров, составляло в 1937 г. 144300 человек, увеличившись до 282300 в 1939 г. За период чисток 1937-1938 гг. 34300 офицеров и комиссаров были удалены по политическим мотивам.К маю 1940 г., однако, 11596 из них уже были реабилитированы и восстановлены на своих должностях.Это значит, что в ходе чисток 1937-1938 гг. 22705 офицеров и комиссаров были уволены (13000 офицеров сухопутных войск, 4700 офицеров ВВС и 5000 комиссаров), которые дают 7,7% всех офицеров и комиссаров, а не 50%, как утверждает Конквест.Из этих 7,7%были осуждены как предатели, но огромное большинство из них, как следует из имеющихся в распоряжении исторических материалов,Последний вопрос «Были ли в 1937-1938 гг. процессы справедливыми, чтобы предъявлять обвинения?»Исследуем, для примера, суд над Бухариным, одним из видных партийных руководителей, осужденным за контрреволюционную деятельность.Согласно свидетельствам тогдашнего американского посла в Москве хорошо известного юриста по имени Джозеф Дэвис, который присутствовал на всех заседаниях, Бухарину было разрешено говорить свободно на всем протяжении суда, и его дело продвигалось без каких-либо помех.Джозеф Дэвис написал в Вашингтон, что в ходе процесса было доказано, что осужденные были виновны в преступлениях, которые им были предъявлены, и что общее мнение среди дипломатов, присутствовавших на заседаниях суда, сводилось к тому, что наличие очень серьезного заговора было доказано.Обсуждение советской исправительно-трудовой системы при Сталине, о которой были написаны тысячи лживых статей и книг, поставлены сотни фильмов, приводит к важным выводам.Реакционеры могут с помощью печати, радио и ТВ, которые им подвластны, привести к путанице, искажению правды и заставить очень многих людей принимать ложь за правду. Это особенно верно в отношении вопросов истории.Любые новые исторические версии, исходящие от реакционеров, должны признаваться фальшивками, пока противоположное не будет доказано. Этот осторожный подход справедлив.Показательно, что даже зная о русских исследованиях,, выученную в последние 50 лет, хотя теперь она полностью опровергнута.После того, как отчеты русских ученых были опубликованы на Западе, в разных странах было выпущено огромное число книг с единственной целью поставить под сомнение исследования и дать возможность старой лжи выглядеть перед общественным мнением как новая правда. Эти хорошо пропагандируемые книги набиты ложью о коммунизме и социализме от корки до корки.Все сказанное возлагает обязанность на каждого носителя марксистского взгляда на историю: мы должны приняться за ответственную работу превратить коммунистические газеты в подлинные газеты рабочего класса, чтобы разоблачать буржуазную ложь.Это, без всякого сомнения, важная задача современной классовой борьбы, которая в ближайшем будущем разгорится с новой силой.