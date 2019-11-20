Новый скандал в Великобритании из-за сокрытия зверств, совершенных солдатами в Ираке и Афганистане

Британская армия скрывала преступления своих солдат в Ираке и Афганистане. Новый виток громкого скандала и перспективы Международного уголовного суда. Все это благодаря журналистскому расследованию. В нем речь о пытках, убийствах и изнасилованиях мирных жителей.

Sunday Times ссылается на утечки секретных документов. Как утверждает издание, убийственные свидетельства содержатся в двух толстых папках, которые хранятся под замком за колючей проволокой на военной базе в Англии. А у BBC интервью с тем, кто профессионально разбирается в теме, но не хочет повторить тюремной судьбы создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Министерство обороны не имело никаких намерений судить военных какого бы ранга они ни были. Разве что их бы к этому вынудили, и у них не было бы другого выхода», — сообщает детектив в эфире телекомпании ВВС.

Признание года. Этот детектив участвовал в расследовании убийств мирных жителей в Ираке. В анонимном интервью ВВС он раскрыл, пожалуй, самую большую тайну министерства обороны Британии.

«Военные скрывали пытки и убийства детей» — так назвала свою статью Sunday Times. Журналисты провели совместное расследование. Репортеры узнали всю правду о том, что творили британские военные на Ближнем Востоке целых 10 лет, с 2003 по 2012 год. Опрошенные свидетели утверждают: спецназовцы насиловали, избивали и убивали мирных жителей в Афганистане и Ираке.

«Когда мой брат открыл дверь, вошел британский солдат и выстрелил в него», — рассказывает мужчина.

На этих кадрах британские военные пытают заключенных в Ираке. После того как похожие случаи стали достоянием гласности, в Лондоне создали специальную комиссию. Однако в 2017 году ее расформировали.

А адвоката, который защищал интересы пострадавших, заставили извиниться за якобы ложные обвинения. Но, как выяснили журналисты, обманывали как раз таки военные. Сначала они подделали показания свидетелей. А затем просто надавали на следствие и закрыли дело.

«Министерство обороны оказывало возрастающее давление, чтобы дела закрывали как можно быстрее. Убедительные доказательства игнорировали по политическим причинам», — пишет издание.

Sanday Times подробно описывает преступление, совершенное в 2012 году в Афганистане. Тогда британского солдата подозревали в убийстве мужчины и троих детей. Их застрелили в упор, когда они дома пили чай. На подозреваемого и старших офицеров завели уголовные дела, но обвинения так никому и не предъявили. Впрочем, как и во всех остальных случаях. Британских спецназовцев подозревали в убийстве 52 мирных жителей.

Сейчас журналисты требуют провести новое независимое расследование всех этих дел. В министерстве обороны все обвинения отрицают.

В социальных сетях обратили внимание на время, которое журналисты выбрали для публикации результатов своего расследования. Сейчас в Королевстве идут памятные мероприятия, посвященные погибшим во время войн и вооруженных конфликтов. Кроме того, в Британии полным ходом идет избирательная кампания в парламент.

Премьер-министр Британии — лидер консерваторов. На встрече с ветеранами Борис Джонсон пообещал защитить военнослужащих от уголовного преследования за преступления совершенные более 10 лет назад. После публикации журналистского расследования это заявление Джонсона избиратели могут расценить как попытку обмануть правосудие, говорят эксперты.

«Очень важный и тревожный аспект этого дела — это то, что правительство и военные объединились, чтобы скрыть все эти преступления. И для меня, как для бывшего солдата, показательно то, что военные вместе с правительством покрывают откровенные убийства. И это, конечно, бросает тень на остальных военных, которые служили и служат честно», — отмечает эксперт по безопасности, бывший офицер Британской армии Чарльз Шубридж.

Одним из первых доказательства зверств британских и американских солдат на Ближнем Востоке опубликовал сайт WikiLeaks. Все началось с этих кадров: на них военные США расстреливают мирных жителей и репортеров в Ираке. Создатель же WikiLeaks Джулиан Ассанж сейчас в тюрьме Лондона ждет решения суда об экстрадиции в Америку. Причем фактически его обвиняют в публикации тех материалов, которые и стали отправной точкой для нынешнего расследования.

Недавно отец Ассанжа рассказывал нашему каналу, что его сына в тюрьме мучают всеми возможными способами. Но про создателя WikiLeaks и издевательства над ним пресса Королевства умалчивает. 18 ноября в суде состоялось очередное заседание. К зданию пришли лишь сторонники Ассанжа.

«Все институты власти отравлены коррупцией, которую распространяет американская военная машина, американская машина лжи. Правды нет нигде. И то, что происходит с Ассанжем, это наглядное тому подтверждение», — говорит участник акции.

Как пишет Sunday Times, из-за того, что власти Британии скрывали преступления, дела об убийствах мирных жителей спецназовцами Королевства могут передать в Международный уголовный суд. И тогда это будет первый случай, когда в Гааге станут судить британских военных.

Источник: https://nstarikov.ru/novyj-skandal-v-velikobritanii-iz-za-sokrytija-zverstv-sovershennyh-soldatami-v-irake-i-afganistane-110550