Пожары и скандалы как видимая часть информационной войны

Расследование пожара в г. Кемерово вплотную приблизилось к МЧС – главному детищу Министра обороны РФ С. Шойгу. В. Пучков имел бледный вид на совещании у президента, а в доме начальника главного управления МЧС по Кемеровской области А. Мамонтова в рамках следственных действий были проведены обыски, что может бросить тень на профессиональную репутацию Министра обороны.

https://www.kommersant.ru/doc/3593470

Следствие дошло до главы кемеровского МЧС В доме начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова были проведены обыск и другие следственные действия, связанные с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Информацию об этом, появившуюся в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах, в самом ведомстве не опровергли, но и не подтвердили. Слухи о том, что Александр Мамонтов может подать в отставку, источники “Ъ” также не подтвердили. В частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова был проведен обыск. Об этом сообщили «Интерфакс»и Telegram-каналы Mashи «Открытый город». «Проводятся следственные действия в доме Александра Мамонтова, связанные, в том числе, с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ “Зимняя вишня”»,— рассказал неназванный источник «Интерфакса». По сообщению Telegram-каналов, у господина Мамонтова изъяли компьютер, жесткие диски, флешки, а также документы на принадлежащую ему недвижимость. В «Сведениях о доходах и имуществе лиц, замещающих должности в МЧС» за 2016 год, размещенныхна официальном сайт МЧС России, указано, что годовой доход Александра Мамонтова составил 1,7 млн руб. У него в собственности находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, индивидуальный жилой дом площадью 533 кв. м, баня, индивидуальная квартира площадью 63,5 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruizer. Его супруга получает в год 414 тыс. руб., у нее в собственности индивидуальная квартира площадью 51 кв. м, квартира в фактическом пользовании 64 кв. м и автомобиль Kia Rio. …«Александр Мамонтов опровергает слухи о своей отставке. Он намерен работать дальше. Сейчас на его контроле — ликвидация последствий пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», паводковая обстановка на реках области, ситуация на дорогах региона в связи с ухудшением погоды и другие текущие задачи»,— сообщил источник “Ъ”.

Свергнуть Тулеева в результате пожара в г. Кемерово не удалось, но и высокопоставленные виновники трагедии (Пучков и Мамонтов) в отставку уходить не собираются.

После пожара прошли повальные проверки торговых центров по всей России, во многих выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. На волне проверок случилось еще несколько пожаров.

Нельзя исключать, что были активированы имеющиеся «закладки» в других торговых центрах, которые при более пристальной проверке могли бы быть обнаружены.

Все признаки пожара в г. Кемерово имеет и пожар в ТЦ «Персей» в г. Москве и пожар в магазине игрушек в Тюмени:

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/04/755829-odin-chelovek-pogib-pri-pozhare-v-torgovom-tsentre-v-moskve

В результате пожара в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек, трое сотрудников Федеральной противопожарной службы пострадали. Об этом сообщил руководитель управления МЧС по Москве Илья Денисов, передает «РИА Новости». По словам Денисова, погибший был сотрудником торгового центра. «Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — уточнил собеседник агентства. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что огонь в ТЦ «Персей» уже полностью потушен. Площадь пожара составила около 80 кв. м.

Крупный пожар в магазине игрушек в Тюмени тоже вполне мог быть поджогом, призванным отвлечь внимание прессы от хода расследования пожара в г. Кемерово:

http://www.interfax.ru/russia/607002

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU – Пожарные справились с возгоранием в магазине игрушек в Тюмени, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области. “Пожарные ликвидировали открытое горение в магазин игрушек “RichFamily” в 3 часа 55 минут, почти четыре часа они боролись с огнем. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций после пожара, по окончании которой к работе на объекте приступят дознователи”, – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

Когда был угнан Боинг рейса МН370 Малайзийских авиалиний и в прессе поднялся ужасный шум, я сказала, что в ближайшее время следует ожидать еще одну спровоцированную авиакатастрофу, цель которой будет — переключение внимания публики с пропавшего Боинга на другой самолет, где будут и жертвы и виновники. Так работают информационные спецоперации. Разумеется, трагедию рейса МН17 с последующим обвинением РФ в его гибели я заранее предположить не могла.

После пожара в г. Кемерово запретила знакомым заходить в торговые центры как минимум до июля, но как выяснилось, «закладки» были активированы раньше — повальные проверки противопожарной безопасности ускорили дело. Но цель достигнута — расследование пожара в Кемерово было подменено другими пожарами и сошло на второй план, чего злоумышленники и добивались. А если еще немного протянуть время, то про козлиное блеяние руководителя МЧС Пучкова на совещании у президента уже никто и не вспомнит.

Крупнейший международный хайп — «дело Скрипаля»:

Еще один информационный хайп имеет все признаки чисто информационной спецоперации прикрытия — это пресловутое «дело Скрипаля», призванное прикрыть педофильский скандал в Британии. «Дело Скрипаля» будет продолжаться, пока Россия не вернет информационную повестку дня, например, не запретит въезд в РФ всем лицам, подозреваемым в педофилии в связи с расследованием вокруг британских парламентариев.

Скандал то затихает, то разгорается с новой силой уже много лет и грозит полной потерей лица британской правящей верхушке. Судя по всему, к исчезновению материалов расследования против высокопоставленных педофилов руку приложила и сама Тереза Мэй, поэтому она теперь с таким остервенением заметает следы.

https://www.gazeta.ru/social/2014/07/07/6100597.shtml

Более десяти бывших и нынешних политиков Великобритании — представители трех главных партий и экс-министры — могут быть заподозрены в педофилии. В список входят известные политические деятели, чьи имена знает каждая британская семья. Они назывались в досье, таинственно исчезнувшем в 1983 году. В понедельник глава МВД Соединенного Королевства Тереза Мэй выступила перед депутатами, объявив о начале масштабного расследования фактов сексуального насилия над детьми, которые были совершены еще в прошлом веке. Полиция призналась, что досье, насчитывающее 114 официальных документов, не обнаружено, но была найдена старая переписка автора досье с руководством МВД Великобритании, в которой перечислялись подозреваемые. Возглавит охоту на педофилов исполнительный директор Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми Питер Вэнлесс. Его команда изучит найденные документы и через 2–2,5 месяца передаст свой отчет в полицию, сообщила Мэй.

http://politus.ru/politics/3038-vysokopostavlennye-pedofily-britanii-izbavlyayutsya-ot-svoih-obviniteley-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-umerla-liz-makkin.html

Высокопоставленные педофилы Британии избавляются от своих обвинителей. При загадочных обстоятельствах умерла Лиз МакКин ПолитикаTugar21.08.2017 Найдена мертвой 52-х летняя Лиз МакКин, бывшая британская журналистка-расследователь. Благодаря ее усилиям были разоблачены педофил Джимми Савиль, защищающий на BBC практику педофилии, а также иные высокопоставленные должностные лица Королевства, – сообщает Baxter Dmitry. МакКин работала на BBC до 2013 года пока не вынуждена была покинуть компанию после своего нашумевшего расследования о преступных деяниях педофилов в Британии, опубликованного в 2012 году. BBC в течение длительного времени пыталась уничтожить репутацию журналистки , сообщив, наконец, с облегчением, что Лиз МакКин умерла от “осложнений в связи инсультом”. Осознавая, что ее жизнь находится под угрозой в то время, когда она изучала педофильскую изнанку жизни элиты Великобритании, МакКейн сказала, что ее совесть не дает ей выбора, кроме как рассказать правду и раскрыть всю подноготную о педофилии в стране. Мать двоих детей считала это своим долгом. О подробностях скандала повествует сетевое издание Sott. Под обвинение в педофилии попали многочисленные высокопоставленные британские политики. Благодаря усилиям журналистов вскрылось многочисленное педофильное преступное сообщество, в которое входили должностные лица на самом высшем уровне власти Великобритании. Причастными к скандалу оказались не менее 40-ка британских депутатов, но это была только верхушка айсберга. Скандал первоначально был сосредоточен вокруг обвинений в изнасилованиях и жестоком обращении с детьми сотрудника BBC сэра (рыцаря) Джимми Сэвила, умершего в 2011 году. Однако он расширился после того, как жертвы засвидетельствовали, что преступления осуществлялись организованной группой педофилов, покрываемых BBC. В скандале был также замешан близкий друг Савиля, британский депутат сэр (также рыцарь) Кирилл Смит. Полиция утверждает, что имеет неопровержимые доказательства тому, что Кирилл Смит насиловал мальчиков. Стоит отметить, что Савиль имел самые тесные связи с королевской семьей. Поскольку Джимми Савиль и Кирилл Смит уже мертвы, возникает вопрос: предстанут ли перед правосудием остальное члены преступного педофильского сообщества. Это скандал, который десятилетиями успешно замалчивался, несмотря на показания многочисленных жертв. Надо отметить, что мощная сеть педофилии работает не только в Великобритании. Как британские власти, так и правительство Соединенных Штатов уже десятилетиями скрывает свою собственную сеть педофилов. Как и в случае с Великобританией, доказательства появились много лет назад, но ничего не было сделано. Известно также и о том, что тысячи сотрудников Пентагона замешанных в детской порнографической индустрии. Лиз МакКейн является второй журналисткой, разоблачившей правду о педофилах в высших учреждениях власти и умершей при подозрительных обстоятельствах. 26 апреля 1999 года на пороге своего дома в Западном Лондоне был застрелен Джилл Дандо, бывший хозяин Crimewatch, также рассказавший о педофильном сборище на BBC, предупредив, что в него входят звезды с “великими именами”. Это преступление до сих пор не раскрыто. Дандо передал руководству канала доказательства тому, что знаменитые звезды BBC, включая Савиля, являются активными педофилами. Однако высшее руководство предпочло скрыть насилие над детьми, а не организовать его расследование.

http://kolokolrussia.ru/vlast/vestminsterskie-orki-pedofily-na-sluzhbe-britanii

25.11.2014

Вестминстерские орки-педофилы на службе Британии Высокопоставленные политические и военные деятели Соединённого королевства насиловали и убивали несовершеннолетних прямо возле британского парламента. Великобританию потрясла череда скандалов тридцатилетней давности, сообщает итальянская газета La Repubblica, со ссылкой на английские СМИ. В последнее время британские СМИ публикуют серию разоблачений на тему преступлений, связанных с сексуальной ориентацией первых лиц Великобритании 80-х годов XX века. Депутаты, министры, генералы и крупные предприниматели Соединённого королевства на протяжении многих лет насиловали беззащитных несовершеннолетних подростков в шикарных апартаментах, расположенных в соседнем здании от Вестминстерского дворца. Жертвами, как правило, становились воспитанники лондонских детских домов и беспризорники. Согласно некоторым версиям, по меньшей мере, 17 из них были убиты. Министр внутренних дел Великобритании считает, что пока удалось разоблачить лишь самых высокопоставленных участников кружка «Вестминстерской сети педофилов». «Это только верхушка айсберга», – заявила она по этому поводу. В качестве обвиняемых, по делу сегодня проходят сотрудники британских спецслужб, на протяжении десятилетий заставлявшие молчать СМИ и уничтожившие все доказательства, которые с избытком имелись в их архивах, – пишет автор статьи Энрико Франческини. Однако просочившейся со временем информации сегодня хватило на то, чтобы открыть людям и правду и санкционировать целый ряд уголовных дел против британских политиков и спецслужб. Следствие установило, что в 80-х годах XX века в Великобритании действовала банда педофилов, в которую входило фактически окружение первых лица королевства. Автор статьи ласково называет их «вестминстерскими орками». При этом ничего в Англии не мешало оркам успешно совмещать политическую и откровенно преступную деятельность. Более того, наоборот – одно неплохо способствовало другому – изнасилования и убийства совершались прямо возле резиденции британского парламента – удобно и практично, а, главное, недалеко от работы. И алиби всегда имеется

Здание Elm Guest House, расположенное по соседству с Вестминстерским дворцом, стало базой для орочьих оргий. Именно в нём проживали на тот момент многие депутаты британского парламента. Разумеется, орки были отлично защищены и использовали протекцию на самом высоком уровне. До сегодняшнего дня их влиятельные «наследники» продолжали давить на следствие и журналистов. «В конце недели два авторитетных журналиста сообщили о том, что получили предупреждение от MI6 и MI5 о том, что публикация материалов по пресловутой «Вестминстерской сети педофилов» может нанести ущерб национальной безопасности», – заявляет автор в своей статье. Ещё 30 лет назад старший редактор английского издания Bury Messenger Дон Хейл узнал от бывшего министра Барбары Касл о том факте, что в одном из расположенных рядом с парламентом особняков – Elm Guest House – регулярно проходят секс-вечеринки педофилов. По его данным для участия в них привлекались подростки из сиротских домов Лондона. Журналисту удалось добыть необходимые доказательства, и он всерьёз намеревался опубликовать разоблачительный материал. Однако накануне публикации в дверь Хейлу постучалась небольшая проблема, в виде «15 агентов в штатском и двоих в форме». Они вручили журналисту так называемый Dnotices – ноту-предупреждение, вынудившую Хейла замолчать. Такое же предупреждение получил Хилтон Таймз, главный редактор Sussex Comet, задумавший поручить журналистское расследование одному из своих подчинённых. Однако спустя тридцать лет «запретная» тема, наконец, заняла первые полосы английских газет, и больше нет никаких предупреждений со стороны спецслужб. Вероятно, это связано с тем, что часть из них уже находится на скамье подсудимых, а другая часть успела уничтожить доказательства – из архивов спецслужб исчезли все документы датированные 1984 годом. Депутаты от «Лейбористкой партии» требуют от премьер-министра Дэвида Кэмерона сформировать специальную группу для расследования эпизодов педофилии и эпизодов сознательного сокрытия фактов преступления. Кстати, это уже не первый случай, когда спецслужбы покрывают английских педофилов. В середине лета досье о 114 случаях сексуального насилия, связанных с депутатами британского парламента, загадочным образом исчезло из архивов Скотланд-Ярда. Таким образом, орки и их покровители десятки лет верно служат британской короне

Именно Тереза Мэй занимала пост Министра внутренних дел Великобритании в 2010-2016 годах, совмещая его с постом Министра по делам женщин и равноправия в 2010-2012. Нельзя исключать, что документы нашумевших расследований случаев педофилии исчезли именно в период ее руководства. Теперь, получив от благодарных педофилов очередное повышение по службе, она лишь продолжает начатое на посту министра внутренних дел.

Для отвлечения британского общества от скандала с педофилами из парламента было применено два «уровня переключения» — сначала обсуждение в прессе педофилов из парламента подменили журналистским расследованием преступлений «рядовых педофилов» в г. Телфорде. Их преступления оказались не менее ужасными, но расследование в отношении этой банды считается допустимым в британском обществе, так как подозреваемые по большей части «выходцы с Ближнего Востока» и не входят в круги высшей государственной элиты Великобритании.

https://regnum.ru/news/2389302.html

Жертвами банды педофилов стали сотни детей. В одном маленьком городе Общество Банда педофилов действовала в английском городе Телфорд с 1980-х годов Телфорд, Великобритания, 12 марта 2018, 21:02 — REGNUM Жертвами банды педофилов в городе Телфорд в центральной Англии могли быть до тысячи несовершеннолетних девочек, многие — в возрасте до 11 лет, 12 марта сообщает британское издание The Mirror. Согласно расследованию, которое издание проводило 18 месяцев, банда педофилов, по преимуществу из выходцев с Ближнего Востока, действовала в 170-тысячном городе с 1980-х годов. Бандиты похищали, насиловали, избивали и накачивали наркотиками несовершеннолетних девочек, держали в заключении, продавали в качестве секс-рабов, некоторых — убивали. Журналисты смогли взять интервью у 12 жертв, которые смогли назвать около 70 насильников и похитителей, которые годами действовали в городе безнаказанно. По словам жертв, о происходящем в городе отлично знали и полицейские, сталкивавшиеся с «малолетними проститутками», и врачи, делавшие несовершеннолетним девочкам аборты, и члены городского совета Телфорда. Более того, в 2016 году депутат Люси Аллан, к которой обратились жертвы насилия, призвала к расследованию преступлений банды педофилов в Телфорде. Однако сотрудники полиции и члены городского совета каким-то образом «убедили» министра внутренних дел ВеликобританииЭмбер Радд, что расследование проводить не нужно.

Таким образом, первую часть спецоперации по отмазыванию от уголовного преследования, а самое главное, от народного гнева педофилов из британской правящей верхушки Тереза Мэй выполнила блестяще — документы потеряла, и даже смогла избежать ответственности, подставив под огонь критики вместо себя свою товарку по партии — Эмбер Радд.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Радд,_Эмбер

А теперь идет третий. Завершающий раунд информационной операции прикрытия: «дело Скрипаля», который мы все и наблюдаем.

Есть ли эффективные способы противодействия? Вы не поверите, но они есть! Например, можно запретить въезд на территорию Российской Федерации въезд всем гражданам Великобритании, подозреваемым в педофилии, даже если расследование в отношении них не завершено и опубликовать пофамильный список. Таким образом, горячая тема, на борьбу с которой Тереза Мэй растратила весь свой политический капитал и загубила профессиональную репутацию, «асимметричным ответом» российского МИДа больная для британской верхушки тема может быть возвращена в заголовки международных СМИ и станет главной темой кулуарных разговоров различных международных форумов.