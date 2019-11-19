Выступление на ассамблее народов БРИКС
20:51. 19 ноября 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Выступление на ассамблее народов БРИКС.
Выступление на ассамблее народов БРИКС.
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Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.