Тихий полет «Калибра». Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО

Во время полета ракета проходит все заложенные в траекторию контрольные точки. На каждой определяет свое местоположение и сравнивает его с полетным заданием. Методы могут применяться самые разные: например, экстремально-корреляционный — по карте высот окружающей местности. При необходимости на этом этапе в маршрут вводятся корректировки. Возможно также использование спутниковых навигационных систем, но это не основной метод коррекции, поскольку спутники в военное время противник может просто уничтожить.

Когда «Калибр» выходит в район цели, он ещё раз уточняет свои координаты экстремально-корреляционным методом или по оптическому изображению местности. В последнее время активно используют электронные системы наведения, когда по заранее введенным в полетное задание изображениям цели происходит сравнение реальной картинки с той, что заложена в память ракеты. В этом случае отклонение при попадании минимально.

В России сейчас, кстати, активно создается электронная база изображений возможных целей. Этим занимается одно из подразделений Минобороны. Такой подход заметно ускоряет ввод полетных заданий по целям в любой точке земного шара. И когда ракета окончательно «увидит» цель — она сама нанесет по ней удар.