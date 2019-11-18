Как обрести истинную Веру? Алексей Орлов и Михаил Ятъ

Можно ли самостоятельно обрести истинную Веру?



Алексей Орлов и Михаил Ятъ



Веру, которая поможет безошибочно понять, где верная и нужная для тебя информация, а где ложь и кривда?

Нужны ли для этого человеку другие люди: учителя, наставники и т.д., которые могут помочь нам раскрыть в себе это качество, или же каждый сможет это сделать самостоятельно?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lO4eF58xENo