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Как обрести истинную Веру? Алексей Орлов и Михаил Ятъ

16:53. 18 ноября 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Можно ли самостоятельно обрести истинную Веру?

Алексей Орлов и Михаил Ятъ

Веру, которая поможет безошибочно понять, где верная и нужная для тебя информация, а где ложь и кривда?
Нужны ли для этого человеку другие люди: учителя, наставники и т.д., которые могут помочь нам раскрыть в себе это качество, или же каждый сможет это сделать самостоятельно?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lO4eF58xENo

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