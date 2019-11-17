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Управлять Россией будет искусственный интеллект. И Путин

18:47. 17 ноября 2019 119 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

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Может ли искусственный интеллект заменить человека на посту президента страны? И где это может случиться раньше – в США, где подобную идею уже вовсю обсуждают или в России? Насколько, вообще, Россия конкурентоспособна в сфере высоких технологий? Расскажем далее.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T9vBkBgXSrM

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