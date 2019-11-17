Управлять Россией будет искусственный интеллект. И Путин
18:47. 17 ноября 2019 119 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Может ли искусственный интеллект заменить человека на посту президента страны? И где это может случиться раньше – в США, где подобную идею уже вовсю обсуждают или в России? Насколько, вообще, Россия конкурентоспособна в сфере высоких технологий? Расскажем далее.
Идеальный вариант.
Никакой ЛИЧНОЙ ответственности…..
Есть претензии?
Вам к роботу.
Он выслушает ))
Чему радуется этот инфантильный идиот? тому что из РФии устроили полигон цифровизации.
До этого безмозглого барана не может никак дойти,что принимать решения будет не ИИ, а тот кто владеет кнопкой вывода информации,зато никакой ответственности идеальное тайное правительство.
Тому что тебя утилизирует МАШИНА.
И никто не виноват.
Ну тебя то люди утилизируют, вполне осознанно, и это радует.