Кудрин: Имущество России должно принадлежать глобальным спекулянтам

О "реновации" Собянина, о признании Кудриным существования кризиса в России, о совете министра Орешкина брать кредиты не в валюте, а в рублях, шел разговор заместителя главного редактора телеканала "Царьград" Юрия Пронько с экономистом Михаилом Делягиным .

10 млн квадратных метров Собянина

Все привыкли глумиться над Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. - прим. ред.), но товарищ Собянин решил его заслонить, и теперь будут глумиться над ним. Но это не смешно, потому что это уничтожение города. Жить в Москве после этого будет нельзя. Потому что нельзя будет проехать по улице и нельзя будет проехать на метро. Точка.

Учитывая уровень жизни в нашей стране, который будет еще падать из-за либеральной политики, люди, скорее всего, будут жить в "шуваловках" капсульного типа. Помните, когда первый вице-премьер Шувалов посмеялся над квартирами: "Ой, ну надо же, кто-то покупает такие квартиры" (по 20 квадратных метров. - прим. ред.)? С учетом, так сказать, его поместий, его замков, которые он якобы арендует, его шикарных, не помню, квартир или домов в Лондоне и так далее.

Но у нас в Москве уже есть такие дома-"шуваловки". И участковые там живут в среднем три месяца. Потом они бегут сломя голову, потому что дикое количество людей, очень плотно сжато, дикий стресс. Ну естественно, в таких условиях соглашаются жить, скажем мягко, не самые социализированные люди.

Я понимаю, что в Тюмени, наверное, ненавидят Москву. Но не до такой же степени. Бомбить было бы как-то гуманнее.

Кудрин признал, что кризис в российской экономике существует

"Мы имеем свой локальный кризис", - заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин. То есть мы вне мировой экономики, по логике главы Центра стратегических разработок (ЦСР).

Все правда. Но, единственное, я не уловил у человека гордости на лице. Он же докладывает о результатах своей 11,5-летней работы. То есть представьте себе, 11,5 года вы что-то делали и вот добились такого выдающегося успеха, что вас у власти уже нет, по-моему, больше пяти лет, а все равно ваше дело живет и процветает. Человек совершенно спокойно рассказывает о результатах своей политики.

Напомню, что это Кудрин создал механизм, при котором деньги России не служат России. Как только в бюджете заводятся деньги, которые можно направить на развитие или на увеличение социальной помощи, они немедленно из бюджета выводятся и отдаются нашим стратегическим конкурентам. Это было и тогда, когда у нас были хорошие отношения с США, и тогда, когда плохие.

Что касается глобального кризиса. Глобальный кризис никуда не делся, но это вопрос терминов. Можно говорить, что в 2008-2009 годах был кризис. А можно говорить, что обострение глобального кризиса. Вот сейчас обострения нет. Господин Кудрин не может говорить про глобальный кризис, потому что это глобальный кризис капитализма. И либерал, который мыслит категориями спекулятивной экономики, - либерал, для которого не может быть ничего, кроме спекулятивной экономики. Все, кроме финансовых спекуляций, причем, глобальных, - это ересь, это не имеет права на существование.

Обострения глобального кризиса сейчас пока нет. А локальный кризис в Российской Федерации - да, и господин Кудрин на сегодняшний день - после Чубайса второй по яркости его организатор.

"Серфингист" Максим Орешкин: денег на инфраструктуру нет, не было и не будет

Инфраструктура - это не то, на что может быть или не быть денег, как вопрос воздуха, вопрос еды. Если у вас нет денег на еду, вы умираете.

Он признал то, что, к сожалению, региональные власти, муниципальные власти не могут на надлежащем уровне содержать дорожную инфраструктуру, денег нет.

Первое. В Брянской области в три раза увеличили строительство автомобильных дорог. Федеральный центр так изумился этому, что добавил денег, и строительство дорог было увеличено в четыре раза. Как это случилось, почему? Они просто ликвидировали посредников. Это было сложно, потому что законы, разработанные и принятые либералами, не позволяют выигрывать конкурс на госзакупки добросовестным производителям. Хоть один жулик придет – жулик обязан победить, нужно отдать ему все. Но люди смогли выкрутиться как-то. Результат налицо. Так что это вопрос организации, а не денег.

А во-вторых… Я не думаю, что он хочет сделать что-то созидательное. Денег нет? Простите, пожалуйста, а у какого государства неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляют порядка 6 трлн рублей? Может быть, у Гвинеи-Бисау? Может быть, у Грузии? Может быть, у Молдавии? Нет, это у Российской Федерации. У господина Орешкина, как члена кабинета министров.

Кстати, Максим Орешкин дает совет: кредиты надо брать не в валюте, а в рублях. Такое откровение на этой неделе сделал глава Минэкономразвития. Аномально высокая ставка или скачки курса рубля не должны отталкивать заемщиков, считает господин Орешкин. А по мнению же самих экспертов, в сегодняшних условиях совет не брать валютные кредиты можно объяснить только одним фактором - ожиданием масштабной девальвации российского рубля.

Кудрин не исключил девальвацию национальной валюты

Крепкий рубль в сочетании с недоступностью кредитов блокирует развитие экономики дополнительно. Экспорт приносит не очень много денег, а импорт очень дешев, и импорт вычищает наших производителей. Да, мы ввели контрсанкции против Европы. Все страны, которые не ввели против нас санкции, очень этому рады. При этом идет импорт через третьи страны: белорусские устрицы, белорусские креветки - это уже, так сказать, торговая марка практически.

При этом девальвация рубля сегодня сильно не подстегнет экономику. Потому что у нас не производится или почти не производится машинное оборудование. И почти все, что у нас работает, - это импорт. То есть если вы хотите, чтобы что-то производилось, вы должны закупить импортное оборудование. При девальвации рубля импорт оборудования станет недоступным. Если государство приложит титанические усилия, воспитает инженеров, рабочих, то да, через какое-то время оно научится производить это оборудование.

Что, господин Орешкин будет прилагать даже не титанические, а хоть какие-то усилия для развития страны? Да не смешите. Поэтому экономика загнана в абсолютно тупиковую ситуацию. Крепкий рубль плохо, ослабление рубля тоже очень болезненно. Эти люди третий раз подряд наступают на одни и те же грабли.

Когда делается искусственно сильный рубль, они скачут, кричат про низкую инфляцию, как в 1997-м, когда было 11%, кричат про стабильность, кричат про рейтинги, про привлечение иностранных инвестиций, умалчивая, что они спекулятивные. А потом все, экономика тормозится, и денег начинает не хватать, и происходит девальвация. Так было в 1998 году, так было в 2014-м. Потому что кризис 2014 года начался в январе, он не связан с Украиной. И с падением нефти он не связан. Эти факторы просто его усугубили. И сейчас будет то же самое. И, кстати, в 2008 году было точно так же, но там сработал внешний фактор.

Инициативы Кудрина: 4350 млрд рублей от приватизации на здравоохранение, инфраструктуру, образование

Кудрин, действительно, вырос. Он был бухгалтером, а стал манипулятором и фокусником. Вот видите, живой кролик? А вот вам деньги на ваши неотложные нужды. Просто напоминаю, что у нас кризис во всех этих сферах, потому что правительство Медведева все эти сферы разрушило. Разрушило не потому, что оно такое, а потому, что оно продолжает политику Кудрина.

Деньги у правительства Медведева есть в кармане. Не 4 трлн, а значительно больше. В отчетности Минфина каждый месяц это фиксируется и показывается. Таким образом, если бы господин Кудрин ратовал за развитие здравоохранения, то, во-первых, он ратовал бы за прекращение людоедской реформы, за восстановление нормальной системы здравоохранения, которая избавляет людей от страданий и лечит от болезней, а не извлекает из них деньги.

Сейчас, если врач вас будет лечить, а не залечивать, это плохой врач, ему по шапке дадут и не только в коммерческой медицине. И эти реформаторы соединили худшие пороки бесплатной и платной медицины. Он бы говорил по-другому, он бы говорил: ребята, остановите эти безумные реформы, верните, как было, верните по-человечески, как было при Советском Союзе. И, в конце концов, у вас есть деньги, профинансируйте это.

Зачем Кудрин продвигает тему приватизации?

Кудрин - либерал. Это человек, который обслуживает интересы глобальных спекулянтов. Имущество России не должно принадлежать гражданам России, оно должно принадлежать глобальным спекулянтам. Если командные высоты российской экономики будут принадлежать иностранным спекулянтам, какая разница, кто в России будет президентом?! Управлять Россией будет не народ России и не президент, управлять Россией будут глобальные спекулянты. И они точно сделают Кудрина если не президентом, если не премьером, то по крайней мере снова уважаемым человеком.

https://delyagin.ru/articles/191-stat-i-i-interv-ju/53896-kudrin-imushhestvo-rossii-dolzhno-prinadlezhat-global-nym-spekuljantam