“О счастье”
23:20. 17 ноября 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Неплохая заметка от дочери легендарного шахматного чемпиона Михаила Таля.
Банально о серьёзном…
О счастье.
В последнее время бросается в глаза нетерпимое, часто совершенно переходящее рамки уважения, отношение друг к другу людей с несколько разными взглядами. Притом, людей "наших". И всё на одну и ту же тему.
Особенно эта нетерпимость, переходящая порой в настоящую жестокость, обострилась в последние дни. И постепенно становится не просто больно, а невыносимо.
Я долго не хотела затрагивать эту тему. И я почти никогда не вмешивалась в споры, понимая, что доказать никому ничего не получится. Тебя просто не услышат или не поймут в пылу эмоций.
Но события последних дней вынудили.
Mне всё равно, что обо мне подумают.
Это будет мой последний пост в ФБ, по крайней мере, на какое-то время.
Поскольку наблюдать за грызней своих же друзей, как и терпеть высмеивание святых для меня (как и для многих других людей) вещей я не могу.
Не НЕ ХОЧУ, а именно не могу.
Итак, к больной теме.
Речь о достоинствах и недостатках жизни в Советском Союзе. Сомневаюсь, что многие дочитают текст до конца. Но я попробую.
Первое, что стоит сказать – да, жизнь была непростая.
Притом, непростая для многих. Не миновали сложности и мою семью. Я много писала об этом. И о периодических материальных трудностях. И о трудностях с выездом папы за границу. Mеня не выпускали в капстраны, к слову, вообще, я оставалась "залогом". И о многом другом. Вообще, детство у меня было очень непростое, поверьте.
Да, материального у нас было не так много – особенно учитывая сегодняшние оценки и потребности.
Не было дома, не было своей квартиры, не было машины, не было дачи. Даже денег порой не было. Но были друзья, готовые просто помочь. А мы потом помогали в ответ. Не считая, без расписок.
Не было постоянных отпусков за границей. Были поездки с папой на сборы в Сочи, пока я не пошла в школу. А потом и они прекратились. Поездка в Болгарию была событием, перед которым вереницей шли бесконечные походы в ОВИР, собеседования, заполнения документов. Однако, когда разрешение было дано, какое же это было счастье…
А в обычное время, весь наш отпуск – вернее, мои каникулы, поскольку ни у мамы, ни у папы такого слова в лексиконе не существовало – проходил либо дома, либо пару дней у друзей на даче.
Так вот, к чему я веду.
Да, материальных ценностей было в миллион раз меньше, чем сейчас. Но тогда – именно в то, по мнению многих, жуткое время! – нам было дано нечто гораздо более ценное.
Нам были даны мгновения счастья. Настоящего…
Не потребительского, измеряемого покупной стоимостью или денежным эквивалентом.
Поскольку счастье нельзя измерить этими единицами… Наше общество, к сожалению, стало забывать это простое правило.
Это было настоящее счастье, пусть даже от простых вещей. Мгновения, которые многие живущие сегодня и выросшие уже в постсоветское время, не могут понять.
Поправлюсь. Я говорю лишь за себя и за своих родителей. Как и за своё тогдашнее окружение. Не богатое, не привилегированное, не партийные работники, не элита. Ну, вы поняли, о чём я, не сегодняшнее определение "элиты".
Для меня, кстати, слово "элита" имеет иные критерии, чем те, которыми мы привыкли его оценивать. Для меня это показатель духовности, интеллигентности, порядочности. Но не суть.
И вот, что всплывает в моей памяти при слове счастье.
Счастье – это в канун Нового Года успеть купить в газетном киоске самые красивые открытки. А если получалось достать редкостный экземпляр с блестками, которыми потом были засыпаны куртка, шарф и даже каша дома – они, заразы, были сыпучие и липкие – то счастью не было границ. И эти открытки нельзя было "зарезервировать" по интернету или приобрести всегда и везде. Нужно было искать, ловить, ждать…
Счастьем было в тот же Новый Год пойти с мамой и папой в школьный магазин, куда на несколько дней "выбрасывали" елочные игрушки. Мы все стояли в отделе, сверкающем и сияющем золотом и серебром, смотрели на коробки с синими, розовыми, зелеными шарами, птичками, сосульками… и нам хотелось летать. Не только мне! Но и моим родным. Ведь это было нечто… особенное.
Очередь в отделе была длиннющая, порой на полтора часа. И давали всего по нескольку игрушек на руки…
Зато ощущение счастья, когда в сумке оказывался выбранный шарик и серебряный "дождик", сложно описать. Это была неописуемая ценность. Как и ожидание чего-то волшебного по дороге домой… это нереально описать словами. И совершенно плевать было на бьющий в лицо снег, на замерзшие ноги и скользкие улицы.
А какое счастье было не только покупать, а самой, своими руками сделать игрушку… Притом, в этом процессе участвовали все. И мама, и папа, и я. А когда замечательный, бумажный, зеленый с красным клювом, пусть кривоватый и с растекшейся краской, попугай из мультика висел на почетном месте у макушки елки, это тоже было счастье… Для всех.
А еще какое счастье было достать "красивую" елку! Не кривую-косую, не лысую. А пушистую. Отстояв за ней часа два на морозе.
Как и за бананами или мандаринами. Которые, кстати тоже давали по пакету на руки…
Зато этот запах и елки – порой таки лысой, но любимой! – и мандаринов, и бананов до сих пор у меня в голове. Тех, выстраданных, редких бананов и тех мандаринов! Может, именно потому, что за них надо было "потрудиться", а порой и помучиться? И этот запах именно поэтому такой счастливый? И пусть на меня сейчас накинутся все, кто пишет о тогдашнем дефиците.
Я могу привести тысячу примеров. В один текст это вряд ли влезет. Да и вряд ли это нужно.
И про книги, которые читали – возможно, именно потому, что их не было. И про друзей, которые были настоящие, а не "материальные". Про походы, про печеную картошку, про песни у костра.
Про фильмы, которые показывали тебе, как НАДО. И которые тоже давали ощущение счастья. Я до сих пор пересматриваю их, особенно, когда необходимы душевные силы.
И про то, что у нас были мечты! Не о новом айфоне или компьютере, не о машине или доме. Совсем другие. И снова повторюсь, я не пишу исключительно о детстве. Они был и у людей далеко не детского возраста. Я ведь помню разговоры с мамой и папой. А со мной всегда говорили открыто, как с равной.
И, возможно, я сейчас скажу нечто ужасное. Но я рада, что папа не дожил до 90-х. Не увидел, как рушится мир. Мир, не просто в котором он родился и жил. А мир, КОТОРЫМ он жил.
Я рада, что ему было сэкономлено наблюдать, как рушатся идеалы, как очерняются все ценности и убеждения, с которыми он вырос и в которые он верил. Искренне верил, как и многие из нас. Как меняются его друзья, как черствеют и становятся "материальными" сердца. Не говоря уже о шахматах.
Ему было сэкономлено очень много боли, страха и разочарований. Он ушел раньше, ушел, не успев умереть душевно… И оставшись таким, каким он был всю жизнь.
И это, наверное, тоже счастье…
И, в завершение, немного цинизма. У кого-то одно название "Ленинский Проспект" ассоциируется с торчащими флагами и символикой. Или с "измами". А у кого-то – с аллеей деревьев, шелестящих летом…
Я желаю всем теплого, уютного вечера и замечательной зимы. И радости от первого снега. Настоящей радости…
Жанна Таль
https://www.facebook.com/jeanna0107/posts/155698605671443 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5432839.html