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Этимология слова счастья.

10:52. 14 марта 2019 Просмотров - 176 3 коммент. Опубликовал:


Что такое счастье? Русское слово счастье имеет тот же корень что слова часть. Счастье – это выпавшая человеку хорошая доля, часть, благоприятный жребий. В славянской мифологии воплощением счастья выступала Доля. Иногда в фольклоре упоминается и Недоля, которая, наоборот, лишает человека удачи. А что же значит приставка с? На этот вопрос помогает ответить древнеиндийский язык санскрит, который, как и русский, произошел от индоевропейского праязыка. В санскрите есть приставка su – «хороший». Если kavi – «поэт», то su-kavi – «хороший поэт», pati – «супруг», а su-pati – «хороший супруг». В славянских языках санскритскому u соответствовал краткий гласный, который потом исчез, и su превратилось в с. Так что структура слова счастье отражает его значение. Интересно, что другое русское слово, сохранившее эту редкую приставку, это смерть (сравните с прилагательным мертвый, где приставки нет). Смертью (su-mert) первоначально называлась только “хорошая”, то есть естественная смерть.

По-немецки счастье – Glueck (глюк). Это слово родственно более знакомому нам английскому luck – «счастливый случай, шанс; везение, удача, успех». Оно появилось в английском в XV веке, придя из средненидерландского gheluc (сокращенно luc) – «счастье, удача». Первоначально в английском это слово употреблялось только относительно везения в азартных играх, например, при игре в кости. Это первый встретившийся нам пример весьма распространенного перехода значения от «удачливый» к «счастливый».

Самое частое обозначение счастья в английском – happiness от прилагательного happy – «счастливый». Оно происходит от устаревшего слова hap – «случай, шанс».

В латыни было два основных обозначения счастья. Первое – fortuna – «судьба, счастье, удача» – происходит от слова fors – «случайность, неожиданность, непредвиденный случай». Имя Fortuna носила римская богиня счастья. Второе слово felicitas имело первоначальное значение «плодородие», от него образовано прилагательное felix, означавшее и «плодородный», и «счастливый».

Итальянский язык сохранил латинские слова. В значении «состояние высшего удовольствия» в нем используется felicitа, а в значении «удача» – fortuna. Те же слова – felicidad и fortuna – есть и в испанском языке. Но в нем мы находим и два других слова. Dicha – «счастье, везение» происходит от глагола decir – «говорить» и буквально означает «изреченное», то есть «предсказанное». Слово suerte означает «судьба; случай, случайность; жребий» и «удача, счастье, везение». Иногда удачу называют buena suerte – «хорошая судьба», а неудачу – mala suerte – плохая судьба».

По-французски счастье bonheur, иногда употребляется и просто слово heur. Heur – это сильно искаженное латинское augurius – «предсказание». Bonheur, таким образом, это «хорошее предсказание», а вот malheur – «несчастье» – «предсказание плохое». Французское слово chance – «удача, счастье, везение» происходит от латинского cadere – «падать». В данном случае счастье – это то, что выпадает на нашу долю.

Еще одно название счастья во французском удивляет. Слово veine буквально значит «вена» Чтобы разобраться, почему так стали называть счастье, обратимся к переносным значениям этого слова. Veine – это не только вена на руке, но и прожилка на камне, жилка на листе дерева. Нас интересует еще одно значение – «струя». Если мы вспомним русское выражение «попасть в струю», то нам станет понятно, почему в разговорном французском veine – это «счастье, удача, везение». Вот и говорят французы: il a eu de la veine – «ему посчастливилось; ему повезло», ca c’est une veine! – «вот везет!» или просто veine! – «вот лафа!».

Древнегреческое слово tyche «судьба, участь», так же как и латинское fortuna, приобрело значение «счастье, удача». И греческую коллегу римской богини Фортуны звали Tyche. От этого корня есть другое обозначение счастья eytychia – буквально «хорошая судьба». Греческое счастье это также и eydaimonia, то есть благое расположение к человеку божеств, которых часто обозначали словом daimon. Слово makaria тоже означало «счастье, блаженство». В античную эпоху этим словом также иронично называли кушанье из заваренной кипятком ячневой крупы или муки. Именно в этом значении греческое слово makaria дало в итальянское maccaroni, а потом и русское макароны. Но это не все превращения слова makaria. Производное от него прилагательное makarios означало «счастливый, блаженный», «спокойный, безмятежный». Ну а кто может быть самым спокойным? Конечно же, покойник (обратите внимание на корень русского слова)! Вот и греческое makarios стало обозначать покойника.
Доля (мифология)
До́ля (др.-рус. устръча[1]; сербохорв. срећа[2]) — участь, судьба в разных значениях; в славянской мифологии олицетворение счастливой судьбы, удачи[3][4][1]. Считалось, что она была даром богов, силой, данной ими человеку для преодоления жизненных трудностей. Установление доли происходило в момент рождения и она сопровождала человека до смерти, в значительной степени влияя на его жизнь и личность[5]. Доля дается даётся человеку прежде всего матерью, обусловлена родом, предками и определяется рожаницами[6].

Первоначально само слово бог имело значение «доля»[1]. Наряду с доброй долей, как персонификацией счастья в мифологических и фольклорных текстах выступают злая (несчастная, лихая) доля, недоля, лихо, горе, злосчастие, беда, нуж(д)а, бесталаница, кручина, бессчастье, злыдни, как воплощения дурной доли.

Поверья о Доле связаны с осмыслением индивидуальной судьбы как части (ср. рус. участь), некоторого количества блага, счастья (ср. рус. часть), которым свыше наделяется человек при рождении и которое ему выдаётся из общего, принадлежащего всему социуму, объёма счастья[7].

Другое персонифицированное воплощение счастья — встреча (др.-рус. устръча), противопоставляемая невстрече (серб. Срећа и Несрећа в сербской народной поэзии)[1]. Сречу представляли в виде красивой девушки-пряхи, которая прядёт золотую нить человеческой судьбы. Она помогает людям в сельскохозяйственных делах, в удалых забавах. Антитезой Срече является Несреча — седая старуха с потухшим взглядом. Несреча тоже пряха, но прядёт она слишком тонкую, обрывающуюся нить[2].

Источник: http://2planeta.ru/news/ehtimologija_slova_schastja/2019-03-14-72386

Метки: непознанное

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3 коммент.»

  • 4093 1979
    XAPOH 14 марта 2019 в 11:58 Ссылка
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    Автору сего образного разбора слова “СЧАСТЬЕ” для начала стоило поинтересоваться правильным начертанием самого слова. А основываясь на ложном основании невозможно сделать правильный вывод! Посему вся статья является обычной ложью, рассчитанная на глупцов.
    П.С.
    Мне пока не удалось найти полное и правильное начертание слова “СЧАСТЬЕ”, но знаю, что между буквицами “С” и “Ч” должна стоять буквица “Ъ”; а после буквицы “ТВЕРДО” должна стоять буквица “ЯТЬ”; окончание сего слова для меня пока сокрыто. Но даже на этих знаниях можно сделать предварительный вывод: “СЧАСТЬЕ”, это нечто связанное с животворящей энергией частиц времени.
    Предполагаю, что появление слова “СЧАСТЬЕ” относится к “ЛУНЕ ЛЕЛЕ” и первому потопу. Возможно это моя ошибка.

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  • 2658 1960
    Oleg 14 марта 2019 в 13:06 Ссылка
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    “Счастье – это … доля. … Недоля, которая, наоборот, лишает человека удачи”.
    Недоля и неделя (дни недели) интересное “совпадение”.

    Кажется только нам внедрили Недолю (Неделю). На английском наша неделя звучит: век, а на форанцузском: симэн. Я возмущён.

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  • 3274 2384
    Валерий 14 марта 2019 в 13:56 Ссылка
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    Ну как уважаемый читатель, вам теперь понятно что такое счастье? Вы теперь, можете определить, счастливы вы или нет и что надо сделать, что бы мы были счастливы? Морфология и не более.

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