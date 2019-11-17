Икона спецназа. История крапового берета

Многие в нашей стране, да и за рубежом, слышали о наводящем ужас русском спецназе

Но и среди наших – самых лучших в мире – отрядов спецназа есть свои выдающиеся представители. Ими по праву себя считают обладатели краповых беретов – члены одного из старейших и опытнейших боевых братств спецназовцев в России и во всем мире. Сегодня наш рассказ о знаменитых «братишках» – сотрудниках легендарного 604 ЦСН Росгвардии «Витязь», их предшественниках и всех, кто кровью и трудом завоевал право с гордостью носить краповый берет.

Обстановка диктует

Как и в случае с другими спецподразделениями, руководство СССР почувствовало необходимость в создании и наработке опыта действий таких подразделений на рубеже 70-80-х годов ХХ века. Нарастающая угроза международного терроризма (особенно громкая акция бандитов в ходе Олимпиады в Мюнхене) вынуждали военных и полицейских во многих странах мира искать способы противодействия террору.

Советское руководство не было исключением. В 1978 году было принято решение о создании нового спецподразделения на базе знаменитой ОМСДОН – Дивизии Дзержинского внутренних войск МВД СССР. Его основой стала легендарная 9-я учебная рота (УРСН) 3-го батальона 2 полка дивизии. В её задачи входили действия по поддержанию внутреннего порядка и антитеррористические операции.

Первые шаги подразделения были довольно успешными. С 1978 по 1987 годы спецназовцы внутренних войск провели ряд операций, самыми громкими из которых стали: освобождение заложников, удерживаемых преступниками в школе города Сарапула, и задержание преступников, захвативших самолет в Уфе. Обе операции проводились совместно с оперативниками группы «А», о которой мы вам недавно рассказывали.

В это же время во внутренней жизни спецподразделения происходят важные подвижки. Первые 25 краповых беретов были вручены офицерам и сержантам роты ещё в 1978 году. Цвет был выбран в соответствии с цветом погон ВВ. Начальник по боевой подготовке ВВ СССР генерал-лейтенант А. Сидоров одобрил идею ношения беретов, но только по праздникам и во время показательных выступлений.

Краповики

Следующий этап развития подразделения наступил в 1988 году. Он был связан с двумя событиями. Отец одного из спецназовцев – Симаненко – решил за свой счёт сшить и подарить подразделению 113 краповых беретов (по штатной численности роты). С этого дня спецназовцы с молчаливого согласия командиров носили приглянувшийся им головной убор постоянно, однако вышестоящее начальство подобных «вольностей» не одобряло.

В это же время легендарный Сергей Лысюк, тогда ещё командир роты, и начальник по боевой подготовке Виктор Путилов решили придумать особый экзамен на право ношения крапового берета и гордого звания спецназовца внутренних войск. Идея пришла к ним после анализа действий различных спецподразделений мира, в том числе западных коллег из «зеленых беретов».

Сказано – сделано, и в короткий срок в подразделении начали устраивать экзамен. Причем поначалу его приходилось маскировать под контрольные занятия, проверку боевой подготовки и другие штатные мероприятия. Только когда начальство к 1993 году оценило высокий уровень боевой и морально-психологической подготовки спецназовцев, был дан старт официальным испытаниям, которые мы можем увидеть и в наши дни.

Сдача на берет

Сдача на краповый берет – особый ритуал. Это своего рода триумф человеческой силы, воли и выносливости. До сдачи допускаются сотрудники, прослужившие в спецподразделениях внутренних войск (теперь – Росгвардия) не менее года, обладающие положительной характеристикой и сдавшие все нормативы на оценку «отлично». Сдача предварительных нормативов, куда входят тест Купера, бег, подтягивание и тактико-специальная подготовка, проводится за несколько дней до основных испытаний.

За предварительным испытанием следует основной этап. Он проводится за один день. В него входят: марш-бросок с оружием, в броне и шлеме на 10 км, вслед за ним – преодоление специальной полосы препятствий, штурм высотного здания, акробатика, рукопашный бой. По ходу испытаний, кандидатов сопровождают инструкторы из числа действующих «краповиков», которые прерывают марш-бросок на отжимания, газовые атаки, передвижение ползком, под огнем из стрелкового оружия. Инструкторы оказывают и психологическое давление на кандидатов, убеждая их отказаться от испытания, тем самым выявляют неустойчивых бойцов.

Особо следует упомянуть контрольный выстрел из штатного оружия АК-74 холостым патроном, если автомат даёт осечку после прохождения всей полосы, кандидат снимается с экзамена. Большое внимание уделяют и стрельбе, представьте, насколько сложно бить метко после таких физических нагрузок. Штурмовой альпинизм и акробатика (например, удар в силуэт с двух ног) – тоже весьма сложные элементы экзамена.

Но самая суровая и одновременно любимая «краповиками» часть – рукопашный бой. После тяжелейших испытаний кандидат должен выстоять в 12-минутном поединке, где последовательно меняются партнеры – два инструктора и такой же кандидат. Поединок считается пройденным, если кандидат выстоял без нокаута и активно вёл бой, не «закрывался». Испытание крайне суровое, и даже с учетом разрешенной в ходе боя медицинской помощи может обернуться смертью участника.

Краповый берет вручается всем кандидатам, получившим зачёт за каждое испытание и не имеющим замечаний (после 3 замечаний с полосы удаляют). Церемония вручения – самый трогательный момент для спецназовца. Обычно получившие берет становятся на одно колено, целуют берет и, надев на голову, перед строем однополчан произносят: «Служу Российской Федерации и спецназу! » (прежде произносили: «Служу Отечеству и спецназу! »). С этого дня военнослужащий в знак особой ценности берета, полученного тяжелым трудом, получал право носить головной убор и с повседневной, и с парадной формой.

С появлением экзамена повысилась и самооценка, и уважение к тем, кто, пройдя испытания, стал обладателем крапового берета, потому и сам головной убор стал восприниматься как нечто особенное, заслуженное по праву. И «краповики» стали гордо носить свои береты, заломив в левую сторону, а не в правую, в отличие от десантников или морпехов.

«Краповики» – настоящая воинская элита России. Сотни успешных операций за плечами и выдающиеся подвиги спецназовцев – наглядное тому подтверждение. За ними всегда пристально присматривают сослуживцы. Созданы «Советы краповых беретов», которые могут и отобрать берет за недостойное поведение и нарушение дисциплины, а также за проступки вне воинской части.

Кстати говоря, краповый берет, право на ношение которого подтверждается номерным удостоверением, не приносит самому владельцу никаких дополнительных льгот и привилегий: ни повышения зарплаты, ни продвижения по службе. Это только моральное удовлетворение и повод гордиться собой.

Источник: https://nstarikov.ru/ikona-specnaza-istorija-krapovogo-bereta-110147