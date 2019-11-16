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Лица Советской эпохи. Часть 411. Квартирный вопрос

21:57. 16 ноября 2019 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:




1959. Жилой массив завода «Магнезит». Новоселье рабочих завода, Челябинская обл., г. Сатка




1960. Заселение в новые дома, пр-т Гагарина Челябинская обл., г. Златоуст


1979. Заселение нового дома, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский


1979. Заселение нового дома, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский


1970-е. Новоселье


1966. Соседи


1960. Новая квартира. Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск


1950-е. На кухне. Москва


1970-е. Мамин помощник


1958. «Гусев убирает квартиру»


1964. «Оля Воронова убирает комнату пылесосом «Уралец», Череповец


1983. Зашивание колготок. Новокузнецк


1962. Мужской портрет, 29 апреля, Липецкая область


1968. Женщина в комнате


1983. В манеже, г. Горький


1960. Семейный праздник


1981. Семейный праздник, Куйбышевская обл., г. Тольятти


1980. Без названия

Источник: https://humus.livejournal.com/6939154.html

Метки: история, Россия, фото

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