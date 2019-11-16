Лица Советской эпохи. Часть 411. Квартирный вопрос
21:57. 16 ноября 2019 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1959. Жилой массив завода «Магнезит». Новоселье рабочих завода, Челябинская обл., г. Сатка
1960. Заселение в новые дома, пр-т Гагарина Челябинская обл., г. Златоуст
1979. Заселение нового дома, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский
1979. Заселение нового дома, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский
1970-е. Новоселье
1966. Соседи
1960. Новая квартира. Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск
1950-е. На кухне. Москва
1970-е. Мамин помощник
1958. «Гусев убирает квартиру»
1964. «Оля Воронова убирает комнату пылесосом «Уралец», Череповец
1983. Зашивание колготок. Новокузнецк
1962. Мужской портрет, 29 апреля, Липецкая область
1968. Женщина в комнате
1983. В манеже, г. Горький
1960. Семейный праздник
1981. Семейный праздник, Куйбышевская обл., г. Тольятти
1980. Без названия