Конечная точка “стратегических намерений” США
19:38. 16 ноября 2019 197 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Бывший Председатель Объединенного Комитета начальников штабов Армии США Джозеф Данфорд на связи:
Военный контроль за полуостровом Крым имеет принципиальнейшее значение. США не намерены оставлять полуостров под российским протекторатом. Мы будем добиваться собственного военного контроля над полуостровом, что в итоге обозначит определяющее положение в регионе. Эти намерения США имеют программный стратегический характер. Также Данфорд заявил, что развертывание собственных ядерных ракет в Крыму – конечная точка этих "стратегических намерений" США, чего и будет продолжать добиваться Вашингтон.
https://zen.yandex.ru/media/antiukrop/ssha-zaiavili-o-namereniiah-ustanovit-sobstvennyi-voennyi-kontrol-za-poluostrovom-krym-kommentarii-eksperta-5dcd795d23b893073e44d3b4 – цинк
А помните прекраснодушные рассказы о том, что размещение военных баз НАТО в Крыму это выдумка российской пропаганды.
Разумеется, Данфорд (который в октябре оставил свой пост) представляет радикальную часть американского военного истеблишмента, который зачастую не скрывает своих экспансионистских целей за маской "демократического политеса". Стратегия по втягиванию Украины в НАТО проводилась задолго до Данфорда и будет проводиться после него. Разумеется, если бы Крым остался на фашистской Украине, то присутствие НАТО здесь было бы неизбежным, как минимум на уровне ротаций кораблей и специалистов. Именно к этому вела стратегия выдавливания Черноморского флота в Новороссийск, чтобы очистить Крым от российских военных и обеспечения возможности постоянного развертывания американских военных в Крыму, что позволило бы США занимать ключевую позицию в Черноморском регионе. И как не трудно заметить из свежих измышлений Данфорда, от них до сих пор не отказались, хотя реализовать их на практике будет по понятным причинам затруднительно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5429570.html