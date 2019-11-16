Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Конечная точка “стратегических намерений” США

19:38. 16 ноября 2019 197 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Бывший Председатель Объединенного Комитета начальников штабов Армии США Джозеф Данфорд на связи:

Военный контроль за полуостровом Крым имеет принципиальнейшее значение. США не намерены оставлять полуостров под российским протекторатом. Мы будем добиваться собственного военного контроля над полуостровом, что в итоге обозначит определяющее положение в регионе. Эти намерения США имеют программный стратегический характер. Также Данфорд заявил, что развертывание собственных ядерных ракет в Крыму – конечная точка этих "стратегических намерений" США, чего и будет продолжать добиваться Вашингтон.

https://zen.yandex.ru/media/antiukrop/ssha-zaiavili-o-namereniiah-ustanovit-sobstvennyi-voennyi-kontrol-za-poluostrovom-krym-kommentarii-eksperta-5dcd795d23b893073e44d3b4 – цинк

А помните прекраснодушные рассказы о том, что размещение военных баз НАТО в Крыму это выдумка российской пропаганды.
Разумеется, Данфорд (который в октябре оставил свой пост) представляет радикальную часть американского военного истеблишмента, который зачастую не скрывает своих экспансионистских целей за маской "демократического политеса". Стратегия по втягиванию Украины в НАТО проводилась задолго до Данфорда и будет проводиться после него. Разумеется, если бы Крым остался на фашистской Украине, то присутствие НАТО здесь было бы неизбежным, как минимум на уровне ротаций кораблей и специалистов. Именно к этому вела стратегия выдавливания Черноморского флота в Новороссийск, чтобы очистить Крым от российских военных и обеспечения возможности постоянного развертывания американских военных в Крыму, что позволило бы США занимать ключевую позицию в Черноморском регионе. И как не трудно заметить из свежих измышлений Данфорда, от них до сих пор не отказались, хотя реализовать их на практике будет по понятным причинам затруднительно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5429570.html

Метки: данфорд, крым, Россия, США, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
...берите меня» - такого не будет. Конечно можно тут остаться, нормально зарабатывать...Западе с головой выдавала агрессивные намерения советской стороны. Однако не ...даже намека на организацию какого-то стратегического наступления. Объяснять такую пассивность ...
Кали-Юги больше не будет
...нет повода искать какие-то стратегические цели. Я волна на... а что – нет), то, конечно, ни о какой эмоциональной ...если вовремя не переосмыслить намерения, то дальнейший выход из области ..., объективных причин на то нет. Конечно за исключением тех,...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
...«Планируется газифицировать 54 котельные. Конечной точкой подводящего газопровода высокого давления станет... «Газпром» непреклонен в намерении не продлевать транзитный контракт ..."Что же касается Европы, то, со стратегической точки зрения, она должна решить...
Президент Молдовы Игорь Додон: «Я опираюсь не на продажные элиты, а на народ»
... врагов, а намерен повернуть ситуацию в...конечно, готовим наши контракции. Важно доверие народа, важно то стратегическое...инструментарий по внедрению стратегических наших задач. Досрочные...стратегическому партнерству с Россией. Мы не можем дружить с кем-то...
Китай как «стратегический конкурент» США
...Energy Investment Corporation заявила о намерении инвестировать 83,7 млрд ..., то абсурд очевиден: Штаты намерены поставлять энергетические ресурсы главному «стратегическому конкуренту...обсуждать поставки за юани Венесуэла. Конечно, многое зависит от позиции ...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2016
...самая настоящая диктатура. «С точки зрения намерений законодательно защитить правоохранительные органы ... вопрос — подготовка правоохранителей. Ее, конечно, нужно усилить. Это и огневая... Крыма. Нам необходимы крепкие стратегические отношения как с Россией, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)