Карен Шахназаров: Люди хотят улучшения жизни и повышения зарплаты

Режиссер Карен Шахназаров на ТВ-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, каких перемен на самом деле хочет народ. По словам гендиректора «Мосфильма», людям никогда не нужны радикальные изменения. На самом деле жители страны мечтают о стабильности и сильной власти. И большинство скорее проголосуют за введение смертной казни и переименование Волгограда, чем за перемены.

На телешоу завязался спор о том, хотят ли жители страны перемен. Слово взял режиссер Карен Шахназаров. Народный артист России заявил, что он старше всех присутствующих и хорошо помнит времена Советского Союза. По словам режиссера, люди никогда не выступают за радикальные перемены. На самом деле им нужна стабильная жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

«Что вы мне рассказываете! Да кто хочет перемен? Большинство людей никогда не хочет перемен. Они хотят улучшения жизни, повышения зарплаты. А во всех опросах подводят к мысли, что нужны радикальные перемены. Что в принципе надо убрать Путина. И вообще надо убрать всю эту элиту и стать самим этой элитой. Вот какие перемены за этим стоят. А какие перемены действительно хотел бы народ? Я уверен на 100%: это введение смертной казни, переименование Волгограда в Сталинград. Но этого никогда не будет в опросах», — заявил Карен Шахназаров.

По словам режиссера, люди не голосуют за радикалов, а хотят сильной власти, которая обеспечит безопасность. Карен Шахназаров напомнил про развал Советского Союза: перемены произошли не по тому сценарию, как планировалось.

«Я абсолютно уверен, что сравнивать сегодняшний день с тем периодом невозможно. При всем моем уважении к СССР. Проблемы существовали, в магазинах ничего не было. Когда магазины наполнены, революции практически не бывает», — говорит режиссер.

Карен Шахназаров считает, что перемены могут исходить от нового класса молодых предпринимателей. Но скорее всего, эти люди выберут совсем не то, что предлагают соцопросы.