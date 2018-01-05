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Есть вопросы

10:51. 5 января 2018 Просмотров - 306 Нет комментариев Опубликовал:

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о чём бы я спросил президента

Предвыборная президентская кампания ещё не была объявлена, но уже давно началась. Да как! Первыми, очертя голову, бросились в бой самые высокопоставленные чиновники: мужчины, женщины и трансгендеры… Странно, зачем уж так-то спешно из кожи лезть и голосить за кандидата, у которого рейтинг и без того зашкаливает за границу здравого смысла — 86%. А они голосят столь буйно, словно на дворе — 1996 год, и опять им надо выбрать себе Ельцина, у которого всего 2%. И в радении своём впадают уж в полное безумие. Так, один политический трансгендер из руководства Думы возгласил: «Путин есть — есть и Россия, Путина нет — нет и России!» Владимир Владимирович, ну, приведите вы их в чувство! Я вам не раз писал об этом. Душ, что ли, устройте им холодный, или какую-то успокоительную клизму пусть им поставят; наконец, можно их послами назначить — кого в Намибию, кого в Гамбию, кого на Украину… Ведь этот агитационный афоризм имеет полное право на бессмертие, как изречение известного Людовика, короля-солнце: "Государство — это я!" Хотя есть и разница: Людовик — о себе, а этот — о нашем Людовике-солнце.

Расскажите, Владимир Владимирович, вы этому политическому трансгендеру, что когда 7 октября 1952 года, в дни работы ХIХ съезда КПСС, вы явились на свет Божий и открыли глаза, то с радостью увидели, что сталинская Россия уже существует, потом в школе узнали, что она и до Сталина тысячу лет существовала, а позже поняли, что будет существовать и после того, когда вы лично, как говорят англичане, увы, «присоединитесь к большинству».

Но самым громким началом предвыборной кампании явилась большая пресс-конференция президента 14 декабря. В ней, между прочим, было несколько комических сюжетов. Например, сам президент рассказал, может, для кого-то и смешной, но ужасный анекдот, в котором не только глупость одного персонажа, но и кровь, изнасилование, убийство других… Господи, да это у нас без конца на телевидении. Анекдот должен быть не только смешным, остроумным, но и лёгким, изящным, может быть, и солёным, но хорошо бы гуманным, и уж обязательно — без насилий и убийств. Его же рассказывают, чтобы посмешить.

В другой раз плакат "Путин. Бабай" в руках молодой татарки президент прочитал как "Путин, бай-бай" — пора, мол, тебе спать. Но, оказывается, бабай — это по-татарски "дедушка". Когда ошибка обнаружилась, татарский дедушка вспомнил русского дедушку — Крылова, его басню "Мартышка и очки": "Мартышка к старости слаба глазами стала…". Я порадовался: значит, помнит басни, которые мои внуки сейчас учат, приятное совпадение. Но не стал ли, действительно, слаб глазами, всё ли видит?

Смотрите. Президент заявляет, что в стране создана обстановка, позволяющая любому простому человеку добраться до первых лиц государства. Он не видит, как на самом деле обстоит дело? Например, раз в год собирается в большом зале много журналистов, это всё-таки не "простые люди", и попасть туда, например Михаилу Зубу удалось только обманным путем. На сей раз их было 1600 персон, но торопливо, сбивчиво обратиться к президенту смогли только 65 из них, то есть один из тридцати пяти. Ну да, Собчак-то получила слово, и Фельгенгауэр с "Эха Москвы", и телевизионный Брилёв, и поляк, свихнувшийся на Катыни, и тупой американец, и престарелая американка, и наглый укр… Но за все 13 пресс-конференций ни разу не получил слово ни один журналист "Советской России", "Правды", "Завтра", "Российского писателя", "Пятой газеты" и подобных им изданий. Чего же мне радоваться такой выборочной демократии?

За двадцать лет со страниц газет и журналов, с трибун органов власти и митингов великое множество раз к вам с предложениями, просьбами, жалобами, протестами, с критикой обращались ветераны войны и труда, знаменитые учёные, прославленные писатели и артисты, Герои Советского Союза, вдовы и сироты… И ни разу вы не ответили так, как принято в порядочном обществе, — со страниц газеты, с трибуны, по телевидению.

12 декабря, как раз к "христову дню", "Советская Россия" на первой полосе напечатала статью В.Н. Турченко из Новосибирска "Будем откровенны! Вопросы президенту, которые могут не прозвучать на пресс-конференции". Вопросов всего девять. И все они важнейшие. И ни один на пресс-конференции не прозвучал. Приведу хотя бы два вопросика. «Нерусская часть населения страны в демографическом отношении в целом вполне благополучна. Кризис бьёт в основном по русскому народу. После 2002 года его численность сокращается в полтора раза быстрее, чем за предыдущее десятилетие». Всего с 1989 года до 2016-го доля русских в населении страны сократилась с 81,3% до 75%. Если так пойдёт дело и дальше, пишет т. Турченко, то «русские скоро станут в своей стране меньшинством». Вопрос: «Почему вы, Владимир Владимирович, говоря о демографической ситуации, даже не упоминаете о вымирании государствообразующего народа?».

От себя добавлю: ведь это, кроме всего прочего, вопрос государственной безопасности, и не является ли такое трагическое положение в известной степени результатом того странного демографического обстоятельства, что в пору прекрасной демократии главами правительства один за другим становились четыре человека нерусской национальности, а их заместителями, вице-премьерами, во главе с первым заместителем А.Чубайсом — дюжина собратьев Чубайса, среди которых только один достоин доброго слова, остальные ничем не похожи на Дизраэли или на Героя социалистического труда заместителя председателя Совета министров СССР Вениамина Эммануиловича Дымшица (1910-1993), проработавшего на этом высоком посту 23 года.

Второй вопрос: «За четверть века существования РФ уровень её ВВП не достиг уровня РСФСР 1989 года, тогда как во многих странах мира он удвоился и утроился, а в Китае возрос в 12 раз. В итоге доля Китая в мировом ВВП увеличилась с 3 до 18%, а наша уменьшилась с 9 до 3%. Почему вы, Владимир Владимирович, 20 лет продолжаете провальную экономическую политику?».

Объяснение этому, по-моему, вот в чём. В иных случаях Путина невольно приходится сопоставлять с теми, кто когда-то тоже стоял во главе страны, прежде всего — с Лениным и Сталиным, при которых Россия достигла небывалого взлёта. Можно привести огромное количество их публичных ответов на письма, на обращения к ним, но приведу по одному примеру.

На Седьмом съезде Советов в декабре 1920 года Ленин делал доклад об иностранных концессиях, на которые Советская власть тогда вынуждена была идти. Ленин говорил: «Вопрос о концессиях вызвал повсюду… (даже) среди широких крестьянских масс крестьянства немалое волнение, даже беспокойство. На большинстве собраний, посвящённых разным темам, чаще всего раздавались вопросы о концессиях. И общим тоном было опасение: своих капиталистов мы изгнали, а чужих хотим пускать». В заключительном слове Ленин прочитал полученное им письмо беспартийного крестьянина Нижегородской губернии. Тот писал: «Мы, крестьяне, готовы ещё три года голодать, холодать, нести повинности, только Россию-матушку на концессии не продавайте». Эту записку Ленин предложил включить в документы съезда, ибо «тут есть опасность, и мы за этой опасностью должны следить в оба, и если из безграмотной среды крестьян идут такие напоминания, то это особенно важно». Какое внимание, какое уважение к голосу неведомого крестьянина!

А Сталин!.. Возьмём другой уровень, другую сферу. К нему приезжали, с ним беседовали писатели разных стран: англичанин Г.Уэллс, французы А.Барбюс и Р.Роллан, немецкий еврей Л.Фейхтвангер и немец Э.Людвиг, он давал интервью американскому полковнику Р.Робинсу… А советские писатели! С Горьким, Фадеевым, Симоновым, Горбатовым решали вопросы литературной жизни. Ему писали, обращались с просьбами — от просьбы срочной помощи голодающим (Шолохов) до квартирных (Пастернак) — Замятин, Пильняк, Толстой, Афиногенов, Корней Чуковский, Эренбург (семь писем), Ахматова, Зощенко… Он сам звонил по телефону или писал Демьяну Бедному, Булгакову, Пастернаку, Эренбургу, Афиногенову… Некоторые из названных и неназванных писали о Сталине: Барбюс, Пастернак, Ахматова, Мандельштам….

Но, отложив пока ответ на поставленный вопрос, вернёмся к делу о концессиях и близким ему темам. Что там ныне концессии!.. В области теплоэнергетики, электростанций, столь важной в нашей холодной стране, иностранный капитал властвует на 95%; в деле железнодорожного машиностроения — 80%; в цветной и чёрной металлургии — на 70-75%. При отсутствии государственной монополии на водку торговля ею оказалась на 95% в руках чужеземцев. Прав Г. Зюганов, когда говорит: «Если ключи от вашей железной дороги, от энергетической станции и от продовольствия находятся в чужих руках, то у вас нет безопасности». Е.А. Фёдоров, член генерального совета правящей партии "Единая Россия", заявляет, что Россия — колония США и управляется оккупационным механизмом, созданным американцами.

И разве не писали Путину разного уровня работники о положении дел в энергетике, машиностроении, металлургии и других областях экономики? Писал, например, сварщик Михаил Каргин о коррупции, грубых нарушениях технологии и других безобразиях при строительстве атомных подводных лодок на "Севмаше". Ему ответили? Или приняли меры "по умолчанию"? Однажды на "прямой линии" строитель А. Тюришев рассказал президенту о беспорядках на космодроме Восточный, где рабочие выколачивали зарплату голодовкой. Стройка века!.. Путин тогда сказал: «Я возьму этот вопрос под личный контроль». И контроль этот обернулся изгнанием Тюришева с космодрома. А если бы прислушались к простому работяге, может, и не стал бы позором первый пуск ракеты с этого космодрома 28 ноября, когда 9 спутников рухнули в океан.

17 декабря в передаче Владимира Соловьёва Карен Шахназаров, который всегда, как и на сей раз, говорит о своей любви к советскому времени, вдруг поведал, что он не верит разным там цифрам, процентам и тому подобному, что приведено выше, а верит своим глазам, и картина перед его глазами встаёт ныне прекрасная. "Как страна изменилась!" Ну, в самом деле — в магазинах всё есть, хотя почти сплошь фальсификаты, но есть же! Очень прекрасно… Но вот, Карен Георгиевич, еду я по Новорижскому шоссе на дачу, и с правой стороны по ходу машины проносятся какие-то грандиозные сооружения, на которых огромными цветными буквами начертано ЛЕРУА МАРЛЕН… МАIOR… HOF!… TOYOTA… Это только по одну сторону дороги, подобная картина и по другую. И я тоже верю своим глазам, но верю и цифрам. Да и в городе все улицы тоже заляпаны вывесками и объявлениями на чужом языке, и полное впечатление, что ты живёшь в американской колонии.

 

В итоге всё-таки скажем: чем же объяснить, что Ленин и Сталин были так внимательны к письмам и безвестных крестьян, и знаменитых людей, а Владимир Владимирович, похоже, не читает такие письма? Думаю, всё дело в том, что те пришли к власти через ссылки, тюрьмы, войны, и они любили свой народ, родную страну.

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