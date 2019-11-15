«Пластилиновая» гора Эль-Фуэрте в Боливии

В горах Боливии расположен археологический комплекс Эль-Фуэрте де Самайпата. Он ничем не примечателен. Там нет мегалитических кладок, масштабных каменных построек и т.д. Но там есть гора, где на ее поверхности в каменной массе присутствуют следы разумной деятельности. Эрих фон Дэникен, описывал это место в своей книге и утверждал, то оно относится к Богам и палеоконтакту.Не будем погружаться в тему уфологии, а посмотрим на эту гору с иной точки зрения на ее образование чем это объяснение официальная геология. На фотографиях посмотрим ее виды:Гора – каменный выход, на котором нет почвы, что может говорить о не таком старом возрасте этого выхода.

Источник: https://sibved.livejournal.com/306689.html