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«Пластилиновая» гора Эль-Фуэрте в Боливии

11:32. 15 ноября 2019 187 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В горах Боливии расположен археологический комплекс Эль-Фуэрте де Самайпата. Он ничем не примечателен. Там нет мегалитических кладок, масштабных каменных построек и т.д. Но там есть гора, где на ее поверхности в каменной массе присутствуют следы разумной деятельности. Эрих фон Дэникен, описывал это место в своей книге и утверждал, то оно относится к Богам и палеоконтакту.

Не будем погружаться в тему уфологии, а посмотрим на эту гору с иной точки зрения на ее образование чем это объяснение официальная геология. На фотографиях посмотрим ее виды:



Гора – каменный выход, на котором нет почвы, что может говорить о не таком старом возрасте этого выхода.



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Источник: https://sibved.livejournal.com/306689.html

Метки: геология, древние строения, пластичный камень

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