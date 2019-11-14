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90-летняя бабушка расписывает дома в деревне, превращая её в музей под открытым небом.

14:22. 14 ноября 2019 214 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Агнешка Кашпаркова - художница, которая самостоятельно разрисовала дома в чешской деревне.

Агнешка Кашпаркова - художница, которая самостоятельно разрисовала дома в чешской деревне.

Если вы уверены, что один человек не может изменить мир вокруг себя, то посмотрите на пример Агнешки Карпашковой из чешской деревни Лука. Этой мастерице уже 90 лет, но она не собирается отдыхать на пенсии. Самостоятельно она раскрасила свой дом и дома соседей цветочным орнаментом. Диковинные дома стали местной достопримечательностью.


 

 
Агнешка Кашпаркова за работой.

Агнешка Кашпаркова за работой.



Деревня Лука находится на юге Моравии. Агнешка всю жизнь занималась сельским хозяйством, а теперь решила найти себе еще одно дело по душе - рисование. Она украшает стены зданий цветочными орнаментами, выполненными синей краской. Вдохновение художница черпает в традиционных моравийских мотивах. Свободное время Агнешка уделяет росписи деревенской церквушки, она мечтает расписать весь фасад здания.
 

 
Агнешка Кашпаркова трудится, не покладая рук.

Агнешка Кашпаркова трудится, не покладая рук.


 

 
Агнешка Кашпаркова знает, что мир вокруг можно менять самостоятельно.

Агнешка Кашпаркова знает, что мир вокруг можно менять самостоятельно.



Художница рассказывает, что редко планирует наперед, что будет изображать. Чаще всего она делает это по наитию, следуя за полетом своей фантазии. Интересно, что у Агнешки была предшественница, которая и стала родоначальницей традиции расписывать дома в деревне. Прошло уже много лет, Агнешка не останавливается на достигнутом: каждый год в деревне появляются все новые шедевры. Художница прерывает свою работу только на зиму с приходом холодов, но уже с первым весенним теплом продолжает рисовать. Пример Агнешки показателен: она уверена, что демонстрировать творческое начало можно в любом возрасте. Главное, быть молодой душой и не терять вдохновения!
 

 
Агнешка Кашпаркова трудится с весны и до глубокой осени.

Агнешка Кашпаркова трудится с весны и до глубокой осени.

 

Традиционный моравийский орнамент.

Традиционный моравийский орнамент.


 

 
Агнешка Кашпаркова любит цветочные мотивы.

Агнешка Кашпаркова любит цветочные мотивы.


 

 
Окно местной церквушки.

Окно местной церквушки.


 

 
Кропотливый труд Агнешки Кашпарковой.

Кропотливый труд Агнешки Кашпарковой.

 

Источник: Источник: https://kulturologia.ru/blogs/091017/36269/

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