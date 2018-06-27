Сводки от ополчения Новороссии 27 июня 2018

В одном из многочисленных украинских пропагандистских роликов можно встретить «откровения» Олега Бажина, замполита 17-го ОМПБ (фото 1) одного из подразделений, оккупировавших шахтёрский городок Дзержинск (Донецкая обл., Украина, ныне Торецк).

Чем дальше в лес, тем больше дров…

Возникает естественный вопрос: почему «больше дров»?

Да потому, что чем больше приобщаешься к материалам об Укро-донбасской войне, тем чаще встречаешь людей, носящих русскую фамилию, которые вполне заслуживают уголка в Освенциме, или, на худой конец, пары метров верёвки да обмылка…

«Фурманов» кировоградского батальона красочно расписывает, как в августе 2015 года ополченцы Горловки обстреливали окраины Дзержинска из 120-миллиметровых миномётов (дальность стрельбы 7.1 км). А с дэнээровскими обстрелами дзержинцев из 82-мм миномётов дело обстоит гораздо проще: дальность обстрела составляет до 4 км.

Ну никак не может мина из Горловки долететь до г. Артёмово и разрушить дома. Или прилететь на Кулацкий хутор (южный р-н Дзержинска) и убить ни в чём неповинных людей.



Фото 1

И так было почти изо дня в день: укры упорно продолжали провоцировать, утверждая, что в очередном обстреле виноваты ополченцы.

Почему они (укры) людей на оккупированных территориях считают быдлом?

Не все граждане — слепы и глухи! И не только в Дзержинске!

За что ВСУ обстреляли (03:30, 12.07.2016) пос. Курдюмовку (тер. Кировского поссовета) в прифронтовой зоне?

Наивный вопрос: «За что?»

За то, что думают и говорят по-русски, за то, что украинских горе-защитников считают чужаками на своей земле, как, впрочем, и остальные дзержинцы, за исключением нескольких процентов сочувствующих националистам.

С жертвами в этот раз, правда, обошлось, но 4 дома… в ухнарь разбили. Оккупанты стреляли «артой» из с. Дылеевка (Константиновский район, Донецкая обл.), где на тот момент стояли «Гвоздики» и прочая дальнобойная артиллерия.

То, о чём автор упоминает, давно известно по обе стороны фронта. Тем более от местных жителей ведь ничего нельзя скрыть: ни место позиций «воинов света», ни направление стрельбы, ни звуков разрывов.

И только батальонные «Фурмановы», вкупе со СМИ и остальными озабоченными патриотами, продолжают причитать: какие они бедные и несчастные, что им запрещают отвечать на провокации боевиков, что им, сиротам, согласно Минским соглашениям, нечем отстреливаться и т. д.

Иногда до Горловки не долетает какая-то «нелепость», и у части жителей несчастного посёлка Курдюмовка то ли выгорают огороды, то ли сохнут, но перед смертью растения обязательно становятся ярко-жёлтыми. Подобные случаи происходили и на территории соседнего н. п. Дылеевка, и были они настолько губительны, что в некоторых хозяйствах приходилось заново пересаживать овощные культуры.

В 2016 году герои «АТО» очередной ротации, в желании получить быстрее «боевую» зарплату, сначала просто в упор из танка расстреляли крайние дома курдюмовцев, а потом открыли ответку по позициям ДНР.

Потому как появился железный мотив, оправдывающий стрельбу с позиций Украины: войска Путина бьют артиллерией по домам мирных жителей Дзержинска. Трудно, конечно, верить, что в XXI веке в географическом центре Европы происходит подобная дикость, но это свершившиеся факты.

Если бы огонь вёлся по позициям ополченцев — это война! А так палят по Горловке, зная, что куда-нибудь да попадут, и им всё равно, кто погибнет от их снарядов: старики и дети, сидящие в своих квартирах, или случайные прохожие на городских улицах.

Порой даже трудно представить: насколько страшна и чудовищна их ложь.

По свидетельским показаниям…

«Как только стемнело, джипы подъехали (30.07.2015) к кладбищу (по старинке: территория совхоза «Никитовский», земли которого граничат с Никитовским районом /г. Горловка/) — разгрузили миномёты и открыли огонь в сторону Горловки. Вышел дед, хозяин крайнего дома, и начал робко протестовать:

— Вы сейчас уедете, а прилетит ответка — мне всё хозяйство раскурочат…

— Вали отсюда, а то мы сейчас сами тебе раскурочим, — вперемежку с крепкими словами ответила ему героиня «АТО».

Деду было невдомёк, что мины летят всего-то через пару улиц от его дома. Каких-то 800 метров, а дедок испугался ответки…

К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Народ уже обстрелян и при первом разрыве прячется в погребах — научились спасать собственные жизни от своих освободителей.

Кошмарную ночь в этом доме (фото 2) пережили: старая женщина, прикованная к постели, и её внучка, у которой, естественно, не было сил, чтобы стащить бабушку в погреб. Вдобавок ребёнок не смог оставить её и убежать (никто не научил бросать родственников в беде).



Фото 2

Среди остальных 30 повреждённых домов по ул. Садовая выделилось ещё одно жильё. Но не масштабом разрушения, а необычным совпадением: в том доме должным образом готовились к созданию новой ячейки украинского общества. Мероприятие, намеченное на следующий день, было несколько омрачено.

Вскоре приехали укры — походили, как всегда, поохали, собрали осколки, засыпали воронки и уехали, не забыв, правда, поругать «сепаратистов», и пообещав отомстить за молодожёнов…

В чём причина укроповской ненависти к этому городу? Или к г. Дзержинску применили новую форму декоммунизации, более жестокую и изощрённую?

Другой свидетель (житель той же местности) прислал фото с подробным описанием другого преступления укров против мирных горожан.

Этой же ночью до крайних домов, нижней части упомянутой улицы, выходящей в поле, не долетели фугасные снаряды, но стёкла повылетали.

Продвинутый крестьянин проверил направление выстрела по картам Google — обстрел вёлся с Майорска («украинская» территория).

Если по воронке от мины ещё могут возникнуть какие-то вопросы у сомневающейся личности, то след от фугаса, как ты не маскируй, как не лей желчь на противника, указывает прямую линию на артиллерийскую позицию. А «сепаратисты» уж точно никак не могут въехать на территорию, занятую ВСУ, чтобы обстрелять граждан Дзержинска.

По характеру воронки от снаряда или мины можно установить, откуда велась стрельба. Дело в том, что снаряд падает под углом, а не строго вертикально; он разрывается, находясь как бы на боку, поэтому воронка неравномерна. Сторона, обращённая к точке выстрела, будет более пологой, чем противоположная. Осколков в земле больше с той стороны, откуда прилетел снаряд. Обычно после удаления рыхлого грунта можно найти след снаряда в земле и определить общее направление стрельбы.

28.04.2015 ночью на территории школы в городе Артёмово (Дзержинский горсовет, Донецкая обл., ныне г. Железное) легло несколько мин. Одна из мин (фото 3) разорвалась возле памятника (общая могила воинам РККА, погибшим при освобождении города в 1943 г.). Каменная память немного пострадала.



Фото 3

Основной удар именно этой мины на себя принял фасад здания (фото 4).

Приезжали журналисты — снимали красивую картинку, брали пространное интервью у сопровождавших военных.

Итог беседы со специалистами: виновники обстрела — ополченцы Горловки, или, как любят укроСМИ поговаривать, — солдаты страны-агрессора. Иных официальных версий, естественно, нет и быть не может.

Утром, перед приездом «комиссии», добрые люди запечатлели иезуитство украинских военных, что в очередной раз позволяет во лжи уличить укропов.



Фото 4

В центре снимка с Google Earth (фото 5) находится вышеупомянутая общеобразовательная школа № 13 (ул. Первомайская, 11). Обучение ведётся на русском языке. Не это ли и является основной причиной обстрела учебного заведения?

На фото с Google в правом верхнем углу светлый квадратик (N) — это стрелка компаса, указывающего на Север.

Ось здания указывает, как оно расположено относительно сторон света: с юго-запада на северо-восток. Правая боковая сторона расположена параллельно Горловке. Лицевая сторона соответственно выходит на юго-запад.

Воронка от разрыва мины (фото 4) отчётливо показывает — откуда прилетела мина: с юго-запада!

Собранные факты позволяют судить о стрельбе с территории бывшей шахты им. Артёма. А в этом направлении (тыл!), как известно, не может быть позиций ни «сепаратистов», ни пресловутой неуловимой российской армии.



Фото 5

И сама воронка не вызывает сомнений, что по школе стреляли избирательно именно из лёгких миномётов, дальность стрельбы которых никоим образом не может позволить горловским ополченцам уничтожать дзержинцев и их дома. Да за ними таких чудовищных деяний вроде бы и не наблюдалось. По крайней мере, местные горожане (источники) о таких фактах не сообщают. По линии фронта — бывало, но это: издержки войны, и подобных разрушений невозможно избежать.

Но чтобы так, как ВСУ, палить в белый свет, ради получения надбавки за боевые действия?..

Кажется, в моральном плане даже сравнивать цели и способы ведения войны противоборствующими сторонами — излишне.

Каждые новые документальные фото, присылаемые знакомыми дзержинцами и добровольными помощниками, фиксируют: ВСУ ночами обстреливают Дзержинск и близлежащие территории, планомерно уничтожая инфраструктуру и подло убивая мирных людей, с провокационной целью. И подобных доказательств уже существует великое множество…

Ну и как следствие… Если местный житель имеет смелость заявить, что обстреливают ВСУ, то, выходит, он — точно провокатор, путинский засланец и враг свободолюбивого народа, героически сражающегося против российской агрессии.

Один из наиболее ярких примеров работы убийц-укропов: дом в городе Артёмово, улица Фрунзе, 5 (48°22′42.48″ С 37°53′37.13″ В), который стал непригоден для жилья в результате очередного ночного обстрела ВСУ (фото 6).



Фото 6

Опять работа миномётов…

Опять юго-западная сторона…

Пришли, увидели, победили беззащитных мирных жителей.

И после всего содеянного чем украинские «защитники» отличаются от немецких нацистов времён ВОВ?!

Зато на следующий день украинские СМИ вновь запестрели негодующими заголовками, беззастенчиво соревнуясь во лжи: «Боевики „ДНР“ постоянно обстреливают Дзержинск», «Огонь ведётся с территории, подконтрольной боевикам «ДНР» и т. д.

Своими обстрелами укропы ещё больше распаляют ненависть жителей Донбасса к Украине. А дзержинцы ждут не дождутся свободы, когда можно будет облегчённо вздохнуть и радостно воскликнуть: «Порошенко пришёл капут!»

Периодически вышеизложенные истории повторяются… Если автору заняться их собиранием, то, во-первых, на остальную жизнь не останется времени, а во-вторых, получится внушительный сборник, объёмом напоминающий любой энциклопедический словарь…

Различные патриотические сайты, в том числе и «Новости Новороссии», регулярно опубликовывают информацию по обстрелам территории ДНР. В подробный список входит: местонахождение позиции нациков, направление обстрела, вид оружия и количество выстрелов. Однако горловчанам не нужны протокольные сведения — всё на виду и на слуху.

Вторая декада мая началась с массированных обстрелов г. Горловки из миномётов (пгт Ленинское /шахта «Южная»/) и крупнокалиберной артиллерии со стороны Дзержинска.

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Понятно, что «воины света», стреляя по мирным горловчанам, пытаются среди них посеять страх. Но у войны, развязанной Украиной со своим населением, есть обратная сторона, труднообъяснимая с точки логики…

13 мая 2018 года укропы опять начали интенсивный обстрел Горловки. Пришло сообщение, что дзержинцы зафиксировали стрельбу двух орудий крупного калибра с западной окраины города. Время от выстрела до хорошо различаемого разрыва составляло 5–6 секунд.

Одновременно с восточных позиций стреляли по Горловке, что тоже было хорошо слышно. Выходит, в укроновостях опять будут рассказывать, как Путин беспощадно уничтожал мирных жителей Торецка…

В перестрелке 18 мая 2018 года (извещает источник) в наступившем затишье послышалось 9 хлопков предполагаемой ответки из Горловки. Но странное дело, что все разрывы произошли быстро и в разных частях города. Никогда ещё горловские ополченцы не стреляли по Дзержинску таким варварским способом.

На сайте «Дзержинск — город шахтеров» появилась статья с длинным незамысловатым названием: «В Торецке под обстрел попал дом (фото 7), в котором находилась семья с маленьким ребенком».

«Все живы. Обстрел города со стороны оккупированной территории начался вчера около 19:00. Один из снарядов попал во двор частного дома, где находилось 4 человека. Взрывной волной выбиты почти все окна, разрушена фасадная стена, внутри помещения зафиксированы также значительные повреждения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали несколько следственно-оперативных групп Торецкого отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.



Фото 7

Можно с лёгкостью разобрать этот случай «изуверской ответки сепаратистов».

От позиций ДНР до разрушенного дома (ул. Совхозная, район ш-ты «Торецкая», северо-запад Дзержинска) расстояние равно примерно 10.5–11 км. Для того чтобы достать противника на таком расстоянии, должна была использоваться артиллерия крупного калибра, не менее 122-мм гаубицы Д-30. Но эта техника не стоит точно на линии фронта, поэтому нужно добавить ещё 0.5–1 км, а то и поболее. Если бы снаряд этой пушки, или 152-мм калибра, разорвался рядом с домом, то его половина точно превратилась в руины.

Иного вывода быть не может, как «воины света» опять взялись за старое: из миномётов расстреливать мирных дзержинцев, живущих на окраинах города, переводя стрелки на бойцов ДНР. Между прочим в этот день нацики и украинствующие в Дзержинске отмечали новый праздник: День Европы. Кому Европа, а кому…

Доказательства иезуитской лжи налицо: беззастенчиво врут полицейские, покрывающие обстрелы нацистов.

Если читатель считает автора лживым информационным бойцом Путина, то пусть посмотрит сетевые фото, на которых наглядно видно: во что укронацисты превратили горловскую Бессарабку, посёлки 6–7, Мичурина, не говоря уже об остальных районах города; там наглядно продемонстрирована работа дальней артиллерии.

Несколько позже пришла дополнительная информация о том, что заряд взорвался не рядом с домом, а произошло прямое попадание. Но если бы был прилёт артиллерийского снаряда из Горловки, тогда от дома точно ничего не осталось, а так повреждена только одна стена. Да и на остальных снимках видно, что помещение внутри не сильно пострадало от взрыва, даже телевизор остался цел.

Это хорошо, что связь с внешним миром сохранилась! Отремонтировав дом, хозяева смогут по телевизору смотреть, как Пётр Порошенко вместе с ветеранами «АТО» молится за мир на Украине…

День 22 мая и особенно последующая ночь оказалась необычной, словно сошедшей со страниц русского писателя Н. В. Гоголя: «Божественная ночь! Очаровательная ночь!» Минули всего одни сутки после неоднократных попыток штурма Горловки, а создалось впечатление, что укропы навсегда покинули Дзержинск, ведь за сутки с их стороны не произведено почти ни одного выстрела.

Наступила долгожданная тишина. Даже не верится, что смерть решила остановить свой ход, прекратив стрелять из соседнего шахтёрского городка… То, что укропы зализывают раны и отправляют погибших на Родину — это понятно, но неожиданное затишье, думается, объясняется лишь одной причиной: наблюдатели ОБСЕ прибыли в город, о чём известили местные жители…

Обработав последнюю корреспонденцию, автор в очередной раз для себя решает, что с этой темой он уже навсегда покончил, потому как каждое новое добавление преступлений нацистов зависает Дамокловым мечом над текстом, уродуя смысл, увеличивая формат, и медленно, но упорно, превращает его в «Энциклопедический Словарь».

Прошло два относительно спокойных дня, а потом дзержинцы (жители шахты «Южная») сообщили, что временное затишье — это результат договоренности воюющих сторон. Преследовалась единственная цель: украинские военные с поля боя убирали трупы своих побратимов.

Это для укроСМИ погибло 5–6 патриотов, а на самом деле их полегло несколько десятков. От местных жителей нельзя ничего скрыть. Несколько раз вереницей подъезжали труповозки.

А потом укропы ходили с чёрными мешками (наверное, мусорные пакеты) и собирали фрагменты человеческих тел, которые сбросили в шахту (никто не будет тратить средства и время на экспертизу ДНК).

Что подразумевается под словом «шахта» — неизвестно. Возможно, какой-нибудь вентиляционный ствол неработающей местной шахты…

Подчистив за собою последнее поле боя, «вэсэушники» опять начали стрелять с западной границы Дзержинска по Горловке. Автор уже давал себе зарок, что трупы-фрагменты-нацики, описанные выше — есть последний абзац.

Накоплено много материала по Дзержинску и Авдеевке, и нужно его обработать, а то вдруг война закончится и тогда безвозвратно пропадёт время многочасовых переписок.

Но человек прислал сообщение, что вёл счёт от выстрела до разрыва, который равнялся 15–16 секундам. От места расположения артбатареи (запад города) до Горловки никак не долетит снаряд за указанное время. Выходит, горбатого могила исправит, так и с украинскими нацистами, разрушающими Дзержинск и убивающих его горожан.

Автор на этом сообщении опять хотел поставить точку, но на днях укропы обстреляли психушку и тубдиспансер, расположенные на отшибе в Дзержинске, естественно, обвинив горловское ополчение. 6–6,5 км — на таком расстоянии находится ближайшая позиция армии ДНР от пострадавшего района в Дзержинске. Но среди ополченцев нет откровенных дебилов, могущих палить по территории, где не должно быть укропов — это Закон.

Вывод сам напрашивается: нацики обстреляли медицинские учреждения, чтобы медперсонал выселить, будто бы ради их безопасности, а самим занять добротные здания, окружённые лесными массивами, в которых удобно прятать военную технику.

В подтверждение авторской версии о подлых диверсиях ВСУ, украинский телеканал ТСН в новостях (28.05.2018) показал сюжет, в котором родственники погибшей 15-летней Дарьи Каземировой в результате разрыва снаряда (посёлок Железное, Донецкая область) обвиняют «вэсэушников». Как всегда, на месте трагедии работали правоохранители. Но они и в этот раз не скажут правду.

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Сидя за компьютером, далеко от места событий, несложно подтвердить слова родственников убитой девочки. Берём фото с места происшествия, на котором видно направление входа снаряда, смотрим время съёмки, по тени определяем расположение Солнца. Полученную картину накладываем на карту. Адрес (ул. Мичурина, 1), время, Солнце — не оставляют места для сомнений, что убийцы ребёнка — это укропы, а не «российские наёмники».

Можно даже не морочить голову озвученными заумными доводами, а просто вникнуть в смысл слов бабушки ребёнка: «…время от выстрела до разрыва составило всего 5 (!) секунд». За 5 секунд ни один снаряд не прилетит из Горловки — это считай, что стреляют из-за угла, подло в спину детям и старикам…

Степан Глебов, для «Русской Весны»​