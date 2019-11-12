В честь 100-летия Калашникова: ТОП-5 ярких разработок оружейника

10 ноября 2019 года Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы ровно 100 лет. К сожалению, легендарный советский и российский оружейник умер на 94 году жизни 23 декабря 2013 года. Несмотря на это, сегодня подходящая дата для того, чтобы вспомнить наиболее яркие творения Михаила Тимофеевича (кроме знаменитого АК-74, который и так не нуждается в каких-либо представлениях), которые он успел создать за время своей насыщенной конструкторской жизни.

1. ПП Калашникова

Вот такой пистолет-пулемет. |Фото: war-time.ru.

Знаменитый Автомат Калашникова был не первым автоматом Михаила Тимофеевича. В 1942 году конструктор создал свой новый пистолет-пулемет. Решения, использованные тогда Калашниковым, оказались неудачным, однако молодой сержант-конструктор не искал легкого пути и попытался создать оружие с полусвободным затвором на взаимодействии двух винтовых пар. Это было неправильное, хотя и весьма оригинальное решение. Большинство конструкторов в то время предпочитало пользоваться проверенной схемой со свободным затвором.

Оружие могло вести одиночный и автоматический огонь и в целом получилось весьма неплохим для того времени. Однако излишняя оригинальность молодого инженера привела к тому, что ППК был крайне сложен в производстве, а значит много стоил. Делать такие автоматы в условиях войны Советский Союзе себе позволить не мог. Простые и надежные ППС и ППШ оказались куда более предпочтительными.

2. АП Калашникова

Образец от 1950 года. |Фото: kalashnikov.media.

Это прозвучит странно (и несколько неуместно), но четвертое и пятое десятилетия XX века были одними из самых интересных для оружейных конструкторов. Появление промежуточных калибров заставляло конструкторов создавать под них самые невероятные образцы вооружения. Причем не только в СССР. Только после появления на свет Автомата Калашникова, эра пистолетов, карабинов и пистолетов-пулеметов окончательно пройдет. Однако тогда об этом еще и не догадывались.

Михаил Тимофеевич попробовал на старте своей карьеры силы и в создании пистолетов. Автоматический пистолет Калашникова мог делать шокирующие 1000-1100 выстрелов в минуту. Впрочем, проект забросил сам конструктор. Оружие не дошло даже до полигонных испытаний. Все потому, что на момент появления для инженера имелись более предпочтительные направления работы, чем создание нового пистолета.

3. Самозарядный карабин Калашникова

Идея была неплохой. |Фото: kalashnikov.media.

В далеком 1943 году, прямо в разгар Второй мировой войны, в СССР был создан первый отечественный промежуточный патрон калибра 7.62х39 мм. Тогда же в СССР задумали разработать под данный калибр не только автомат, но и карабин. Советы хотели создать нечто на подобие американской винтовки Гранта. В итоге за право вооружать Красную армию состязался Калашников со своим проектом, а также Сергей Гаврилович Симонов, который им создал свой знаменитый СКС.

В итоге вариант карабина, представленного Симоновым, оказался для командования более предпочтительным, но из-за войны вооружение армии новинкой затянулось. Карабин попал в войска только в 1949 году. Вариант карабина Калашникова был также неплох, но все-таки незначительно проиграл по ряду параметров СКС.

Кстати, сам Михаил Тимофеевич считал свой самозарядный Карабин – первой успешной разработкой. Несмотря на то, что в серию оружие не пошло, оно стало важным шагом на пути к созданию уже Автомата Калашникова.

4. Ручной пулемет Калашникова (образца 1943 года)

Очень слабый боезапас. |Фото: war-time.ru.

Советский Союз быстро и напряженно готовился к новой войне в Европе, начало которой не было ни для кого секретом. Стоял лишь вопрос даты и конфигурации. Несмотря на колоссальную работу, проделанную к 1941 году, проблем в войсках оставалось еще очень много. В частности, войскам требовался новый пулемет. Имевшийся на тот момент ДТ-27 был уже не самым современным и беспроблемным оружием.

Молодой конструктор Михаил Калашников поучаствовал и в этом проекте. Всего за 2 месяца он создал ручной пулемет с дальностью стрельбы на 900 метров, с коротким ходом ствола и запиранием канала рычагом. Главным недостатком конструкции Калашникова оказался элемент боепитания. Это были магазины, которые вставлялись в оружие снизу, что в свою очередь накладывало серьезнейшие ограничения на размер боекомплекта.

Помимо Калашникова в конкурсе участвовали такие именитые люди, как Горюнов, Симонов, Дегтярев. По иронии судьбы, ни один из новых пулеметов не впечатлил командование. В итоге решили просто модернизировать уже имевшийся в войсках ПД.

5. АК-102

Новое начало. ¦Фото: gundoujo.net.

Название АК-102 не так уж часто мелькает в медийном пространстве. Куда чаще используется формулировка «автомат сотой серии», которая обозначает все разновидности автоматов данного семейства, созданные уже после развала Советского Союза. Кстати, появился АК-102 именно «благодаря» (как это не цинично прозвучит) распаду страны Советов. Так, в 1990-е годы Россия начала стремительно терять торговых партнеров на рынке вооружений. Китай был рад воспользоваться ослабеванием отечественного ВПК и сразу же попытался занять более просторную нишу на рынке, предложив неплохое оружие по низкой цене.

Со всем этим нужно было что-то делать, и Михаил Калашников разработал тот самый АК-102, который должен был прийти на смену АКС-74У. Оба автомата по классификации НАТО к категории «Personal Defense Weapon» (Личное оружие самообороны). В первую очередь такие автоматы получают артиллеристы, водители. У них также большой потенциал на полицейском и гражданском рынках.

Новый автомат получился очень удачным и фактически полностью смог убрать все «врожденные» недостатки АКС-74У (в первую очередь, ужасную кучность огня). В последствии новинка положила начало для создание целого семейства штурмовых винтовок.