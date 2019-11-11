Умер Михаил Петрович Щетинин.

Памяти Михаила Петровича Щетинина.



Ушёл из жизни, известный педагог. Академик РАО Михаил Петрович Щетинин.

Михаил Петрович скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщил сегодня научный руководитель Института проблем образовательной политики “Эврика” Александр Адамский. «Сегодня 10 ноября 2019 г., в 9 часов 12 минут утра остановилось сердце Михаила Петровича Щетинина. Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг», – написал Александр Адамский на своей странице в Facebook.

Михаил Щетинин родился в 1944 году в Кизлярском районе Дагестанской АССР. Являлся выпускником Саратовского педагогического института. Широко известны новаторские идеи педагога в 1970-80-х годах.

В 1994 году Михаил Щетинин создал экспериментальную школу-интернат в посёлке Текос Краснодарского края. В этом году школу закрыли, что вызвало возмущение представителей образовательной общественности.

Чтобы выйти за пределы сухого языка некролога нужно вспомнить о Светлых деяниях это Доброго Человека.

Школа академика Михаила Петровича Щетинина — экспериментальная общеобразовательная школа, созданная в её нынешнем виде в 1994 г. в посёлке Текос Краснодарского края.

Михаил Щетинин известен на всю Россию тем, что использовал новаторские методы в педагогике, которые способствуют раннему творческому развитию. Его ученики в 14 лет заканчивают среднюю школу, а к 18-20 годам имеют по три высших образования.

Его опыт и его педагогические находки изучают педагоги разных стран.

Неоднократно он становился «Человеком года» в сфере образования.

Всемирная организация ЮНЕСКО трижды признавала разработанную им систему образования лучшей в Мире и занесла имя Михаила Щетинина в список величайших людей ушедшего тысячелетия.

Педагогическая система Щетинина основывается на нескольких принципах:

Первый из них — это духовно-нравственное развитие человека. Любовь к ближнему и любовь к Богу, любовь к Родине. Духовность не декларируется на уровне правил и нравоучений, а демонстрируется собственным поведением взрослых и детей.

Второй принцип, который можно считать ключевым для освоения знаний — устремлённость к познанию. В школе Щетинина учатся методом погружения в разновозрастных группах, а затем каждый учащийся может быть в роли учителя и объяснять сотоварищам всё, что относится к изученной теме. Быть учителем очень ответственно и почётно.

Третья основа жизни в школе — это любовь к труду. Ученики своими руками, в буквальном смысле этого слова, строят окружающий мир, в котором живут. Они гордятся своими реально полезными для жизни достижениями. Чувство прекрасного, видение красоты в окружающем, проявление творчества во всех аспектах повседневной жизни, а также, мощная физическая подготовка на основе русского рукопашного боя как способ самозащиты и помощи снятия агрессии нападающего — ещё две сферы, которые не остаются без внимания в этой педагогической системе, а занимают очень важное место.

Школе Щетинина в Текосе, а точнее – лицею-интернату для комплексного формирования личности детей и подростков уже 20 лет. Все эти годы у руля этого смелого эксперимента стоял заслуженный учитель Российской Федерации, профессор, академик РАО, педагог-новатор Михаил Петрович Щетинин.

Принципы школы Щетинина можно брать в основу домашнего и семейного обучения.

С горечью приходится отметить и тот факт, что перед самым началом учебного года, по решению суда, школа была опечатана судебными приставами.

Как было отмечено в одном из постов посвящённому смерти Михаила Петровича – «Видимо, не выдержало сердце педагога закрытия его детища…».

Со страниц “Учительской газеты” в защиту школы выступил академик РАО, доктор психологических наук, почётный президент Международного центра гуманной педагогики Шалва Амонашвили.



Борьба за возобновление работы школы продолжается. Не стой в стороне – Действуй!



Светлая память тебе Михаил Петрович.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H5GBdnEk8ZQ