Побег из немецкого лагеря на бомбардировщике

13 августа 1944 года они совершили попытку бежать из лагеря, сделав подкоп. Но были пойманы и отправлены в лагерь Заксенхаузен в статусе «смертников». Тем не менее, Девятаеву повезло: местный парикмахер подменил ему нашивной номер на лагерной робе, и Михаил из «смертника» превратился в «штрафника». Отныне его считали украинским учителем Степаном Никитенко, который на самом деле умер в лагере. Под этим именем он был отправлен в другой лагерь – в Германию, на остров Узедом, где располагался ракетный центр Пенемюнде. Там разрабатывалось новое оружие Третьего Рейха — крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2».

8 февраля 1945 года, убив конвоира, группе из 10 советских военнопленных удалось захватить немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22. За штурвал самолета сел Девятаев. Вдогонку за угнанным бомбардировщиком бросился немецкий истребитель, пилотом которого был обер- лейтенант Гюнтер Хобом – опытный летчик, награжденный двумя «Железными крестами» и одним «Немецким крестом в золоте». Однако задачу усложняло то, что никому не было известно, каким курсом полетит угнанный самолет. Случайно обнаружил «Хейнкель» возвращающийся с задания полковник Вальтер Даль. Но ему не хватило боеприпасов, чтобы сбить машину. Пролетев более 300 километров, «Хейнкель» достиг линии фронта, но попал под обстрел советских зениток. Пришлось срочно заходить на посадку в районе польской деревни Голлин, где в то время базировалась артиллерийская часть 61-й армии. Девятаев доставил советскому командованию стратегически важную информацию о военном полигоне и засекреченном испытательном центре на Узедоме. Впоследствии эти сведения позволили провести успешную воздушную атаку на Узедом. Девятаева и его товарищей поместили в фильтрационный лагерь НКВД. К счастью, они были признаны благонадежными и смогли вернуться на службу. С сентября 1945 года Девятаев сотрудничал с Главным конструктором баллистических ракет С.П. Королевым, руководившим советской программой по освоению немецкой ракетной техники. Участвовал в создании первой советской ракеты Р- 1 — копии «Фау-2».

В ноябре 1945 года Девятаев уволился в запас. Долго не мог найти работу из-за того, что побывал в плену. В 1946 году наконец смог устроиться дежурным по вокзалу в Казанском речном порту, а в 1949 году — капитаном катера. Позднее он стал одним из первых испытателей и командиров экипажей отечественных судов на подводных крыльях — «Ракета» и «Метеор». Отношение к бывшим военнопленным изменилось после ХХ съезда КПСС. О подвиге Девятаева стали писать советские газеты. 15 августа 1957 года благодаря ходатайству Сергея Королева ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. 24 ноября 2002 года Михаил Петрович скончался в Казани, где прожил всю жизнь. Он был похоронен на Арском кладбище, на том участке, где находится мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.