Главная » Невероятное в мире

Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года

18:05. 11 ноября 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня суд вынес решение о заключении историка Соколова под стражу до 8 января. Сидеть будет в "Крестах".
СК РФ выпустил официальное заявление по поводу этого дела.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту убийства девушки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

https://sledcom.ru/news/item/1408663/ – цинк

По указанной статье Соколов может получить от 6 до 15 лет.
Также СК РФ выложил видео, с кадрами обыска в квартире Соколова (появившуюся в соц.сетях фотку с отрезанной головой Ещенко в квартире Соколова публиковать не буду – кому надо, сам найдет).



Плюс кадры из суда, где Соколов со слезами жаловался на проблемы в отношениях с Ещенко.

"Мы очень сильно хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее в последнее время начали бесить мои дети. Начали происходить какие-то изменения. Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки"







PS. Касательно заявлений, что это была самооборона, то опять же – если бы он сразу вызвал полицию, то мог бы пойти по статье превышение пределов самообороны повлекшей за собой убийство (по 108-й до двух лет + что-то могли накинуть за хранение незарегистрированного обреза) и репутация пострадала бы не так сильно и аргументы защитников Соколова про его заслуги для смягчения наказания смотрелись бы более убедительно. Но решив расчленить труп с целью сокрытия улик, он сам усугубил свое положение и подорвал доверие к своим оправданиям.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5416493.html

Метки: криминал, Соколов

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Беззаконие в г. Волгограде РФ.
... ко мне подскочили мужчины, арестовали, а один сказал “ты...10 месяцев лишения свободы, судья Соколова О.В., прокуроры Старикова...С., Черевкова Т.В.. Судья Соколова О.В. на момент... обратится в Конституционный Суд РФ. До Января 2013 года мне представитель говорил...
О чём молчат антисоветчики
... решения. И 25 января 2006 г. Парламентская ...наследства всячески подчеркивался). После ареста Ходорковского в 2007 г.... книге Карацубы–Курукина–Соколова тема российской истории рассматривалась... палате Европейского суда… В сентябре этого года либеральная пресса...
Рассказывает маршал Язов
...военным округом. В январе 41-го по ...году над Сахалином сбили южнокорейский «Боинг», было принято решение по гражданским судам...Константиновым не церемонился. Потом Соколову сказал: «Сергей Леонидович,...и после этого нас арестовали. Прилетел Горбачев, собрал ...
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
...ее словам, полиция также арестовала в Моленбеке подозрительный автомобиль... ИГ признана запрещенной Верховным судом России. К оглавлению ...возглавляла жена Валерия Соколова — Ирина Соколова. Она была ...03.2014) В январе 1996 года начальник Службы безопасности ...
Глава военной контрразведки: «Смерш» работал даже на Аляске
.... Попытки организовать подъем судов силами коммерческих предприятий не... сентября 1945 года военными контрразведчиками было арестовано 317 официальных ...армии капитану Б.И. Соколову. Во время боевых действий... ходе начавшихся в январе 1990 года погромов в Баку ...
Маршал СССР Язов: Горбачев — изменник в полном смысле этого слова
... Тизяков, все трое были арестованы. Маршал СССР Язов обвинил... c июня 1992 года по январь 1993 года все они были ... или нет? Когда Варенникова судили, он спрашивал Горбачева: когда...с Сергеем Леонидовичем (министром обороны Соколовым — Прим. ФАН) и говорит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)