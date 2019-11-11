Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года
18:05. 11 ноября 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня суд вынес решение о заключении историка Соколова под стражу до 8 января. Сидеть будет в "Крестах".
СК РФ выпустил официальное заявление по поводу этого дела.
Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту убийства девушки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
https://sledcom.ru/news/item/1408663/ – цинк
По указанной статье Соколов может получить от 6 до 15 лет.
Также СК РФ выложил видео, с кадрами обыска в квартире Соколова (появившуюся в соц.сетях фотку с отрезанной головой Ещенко в квартире Соколова публиковать не буду – кому надо, сам найдет).
Плюс кадры из суда, где Соколов со слезами жаловался на проблемы в отношениях с Ещенко.
"Мы очень сильно хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее в последнее время начали бесить мои дети. Начали происходить какие-то изменения. Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки"
PS. Касательно заявлений, что это была самооборона, то опять же – если бы он сразу вызвал полицию, то мог бы пойти по статье превышение пределов самообороны повлекшей за собой убийство (по 108-й до двух лет + что-то могли накинуть за хранение незарегистрированного обреза) и репутация пострадала бы не так сильно и аргументы защитников Соколова про его заслуги для смягчения наказания смотрелись бы более убедительно. Но решив расчленить труп с целью сокрытия улик, он сам усугубил свое положение и подорвал доверие к своим оправданиям.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5416493.html