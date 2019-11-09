Как разваливали ГДР

О том как готовили ликвидацию ГДР под соусом "объединения Германии", которое де-факто стало не объединением, а поглощением ГДР ФРГ, при прямом пособничестве Горбачева и его окружения.В фильме использовано большое кол-во уникальной хроники тех лет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5412476.html