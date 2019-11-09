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Как разваливали ГДР

20:39. 9 ноября 2019 188 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


О том как готовили ликвидацию ГДР под соусом "объединения Германии", которое де-факто стало не объединением, а поглощением ГДР ФРГ, при прямом пособничестве Горбачева и его окружения.
В фильме использовано большое кол-во уникальной хроники тех лет.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5412476.html

Метки: #горбачев, 1989, 1990, берлинская стена, гдр, Германия, история, овд, фрг, холодная война

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 5660 4404
    Айва 9 ноября 2019 в 20:58

    Такие забавные немчики у нас учились из ГДР! Старательные, все сидели на первых партах, писали конспекты, как автоматы, учились хорошо, вели себя хорошо. Сильно отличались от наших разгильдяев. Даже когда одна немочка вышла замуж, родила и таскала младенчика на лекции в специальной сумке, он никогда не просыпался во время лекций. Врождённая дисциплина! Думаю, особо жалеть их не приходится, специальность востребованная, должны были устроиться в новой жизни. Жалеть принято бывших штазиков, их вульгарно выбросили, как старые тапки, но такова судьба всех слуг ушедших режимов. Они за свой выбор получали хорошую зарплату.

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    1
    • 1665 1357
      ЖенечкаАйва 9 ноября 2019 в 21:32

      Наши отечественные штазики хорошо в нынешние реалии вписались. Почему германских жалеть принято?

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      1
      • 5660 4404
        АйваЖенечка 9 ноября 2019 в 21:42

        Потому что это выглядит гуманистично и вполне безопасно для жалельщиков. И потому что немецких штазиков реально прессанули, они были сотрудники вражеской спецслужбы для западных. А у нас страна слегка уменьшилась, но не изменилась.

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        1
  • 1665 1357
    Женечка 9 ноября 2019 в 22:05

    Видимо, все от подготовки и личных качеств зависит:
    “Двое охранников канцлера Ангелы Меркель, которые обеспечивают безопасность ее загородного дома, в прошлом также являлись агентами “Штази”. При этом один из них десять лет проработал в Третьем отделе, который занимался прослушиванием телефонных разговоров между жителями ГДР и западных государств.
    Сегодняшнюю ситуацию сравнивают с 1945 годом, когда многие нацистские функционеры в результате успешно проведенной “денацификации” попали в категорию незначительно виновных и вскоре вновь заняли руководящие посты в Западной Германии.”

    Ето из прессы…

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