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Элина Жгутова. Западные технологии уничтожения семьи

11:42. 9 ноября 2019 143 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Интервью с Жгутовой Элиной Юрьевной - журналистом, общественным деятелем, членом Общественной палаты РФ, руководителем РОО "Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай". Сайт РОО "Иван Чай" - https://ivan4.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lVOP94wTN14

Метки: уничтожение семьи, Элина Жгутова, ювенальная юстиция

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3854 1654
    BlackCat 9 ноября 2019 в 12:12

    Новый тренд наметился. Не помог ни коммунизм, ни навальнизм. Не подымается народ на борьбу за якобы истинные ценности на радость западу.

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  • 1646 1350
    Женечка 9 ноября 2019 в 12:42

    Неадекватный перекос.
    -Льготы для приемных родителей:
    Зарплата в размере 3-х минимальных размеров оплаты труда на каждого ребенка.
    -Пособие по уходу за родным ребенком 1,5 т.р.

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