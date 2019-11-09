Элина Жгутова. Западные технологии уничтожения семьи
11:42. 9 ноября 2019 143 просмотра 2 коммент. Опубликовал: Rusfalco
Интервью с Жгутовой Элиной Юрьевной - журналистом, общественным деятелем, членом Общественной палаты РФ, руководителем РОО "Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай". Сайт РОО "Иван Чай" - https://ivan4.ru
Новый тренд наметился. Не помог ни коммунизм, ни навальнизм. Не подымается народ на борьбу за якобы истинные ценности на радость западу.
Неадекватный перекос.
-Льготы для приемных родителей:
Зарплата в размере 3-х минимальных размеров оплаты труда на каждого ребенка.
-Пособие по уходу за родным ребенком 1,5 т.р.