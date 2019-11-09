Е.Ю.Спицын на канале “Сталинград”. “Памятник Иуде”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XYY_aa8q8iw
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Бог, без всякого сомнения, распоряжается нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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