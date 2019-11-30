Е.Ю.Спицын на канале “Сталинград”. “Это одно и тоже, только вид сбоку”

Старайтесь различать восемь «страстных помыслов» и избегать их: 1 – чревоугодие; 2 – блуд; 3 – сребролюбие; 4 – гнев; 5 – печаль; 6 – уныние; 7 – тщеславие; 8 – гордыня. Для их преодоления необходима напряжённая внутренняя работа и молитва.

— Фёдор Филиппович Конюхов