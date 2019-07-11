Е.Ю.Спицын на канале “Сталинград”. “Невыученные уроки истории”

Совсем недавно в Москву снова приезжал Олег Топольницкий из общественной организации Выбор Молдовы, с которой Профсоюз граждан России заключил соглашение о совместной работе. В прошлое посещение столицы России Олег пришел в мою программу «Русская политика...
В каждой войне рождаются свои герои. Украина не стала исключением.Игорь Стрелков. Мужчина в самом расцвете лет. Коренной москвич. Жена. Двое детей. Но семья, похоже, уже в прошлом. Уютный очаг Стрелкову заменил Донбасс. Домом стал Славянск.О командующем ...
Прочитал в журнале А. Самоварова рассуждения о письме трёх украинских президентов Путину. Не откажу в удовольствии процитировать целиком. «Спасти Украину? А зачем? Три бывших президента Украины обратились к Путину с требованием… вроде бы с требованием, а ...
В каждой войне рождаются свои герои. Украина не стала исключением.Игорь Стрелков. Мужчина в самом расцвете лет. Коренной москвич. Жена. Двое детей. Но семья, похоже, уже в прошлом. Уютный очаг Стрелкову заменил Донбасс. Домом стал Славянск.О командующем ...
ГКЧП: 25 лет спустяВ эти дни мы вспоминаем о судьбоносном для Советской России событии, произошедшем 25 лет назад.Вице-президентом СССР Янаевым, исполнявшим обязанности президента СССР на время отпуска Горбачева, 19.08.91 г. был подписан указ о создании ...