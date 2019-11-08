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Главное — не раствориться в интернете

19:02. 8 ноября 2019 45 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Юрий Поляков

1929 год стал судьбоносным для отечественной культуры, ведь именно тогда появились сразу два мощных культурологических издания — ​«Советская культура» и «Литературная газета», возобновленная по инициативе Горького. И произошло это не случайно: в стране закончился период отрицания и ниспровергания, всем стало ясно, что продолжать сбрасывать классику с парохода современности больше невозможно. Людей нужно учить, приобщать к знаниям. «Черный квадрат» ничем не плох, но если человек не видел «Ивана-царевича на Сером Волке», авангард не поможет. И в этом смысле на «Советскую культуру» возлагались огромные надежды, и она их оправдала. Вспоминаю свой опыт. Мое поколение, вошедшее в «строй» в конце 70-х, газету читало от корки до корки, мы её покупали и на нее подписывались, из свежего номера узнавали обо всех новостях.

Потом, уже став писателем, начал ездить по стране. И куда бы меня ни заносило, в любой забытый Богом поселок, на столе у местного «культурного» руководства всегда видел «Советскую культуру». То же происходило и в девяностые, и в нулевые, и в десятые. Будучи главредом «Литературки», довольно известным драматургом, приезжал в очередной региональный театр и снова видел на столе у руководства знакомые гранки. Если честно, ревновал. Спрашивал: «А почему только «Культура»? Где же «Литгазета»? И многие признавались, что привыкли именно к «Культуре».

Поздравляю редакцию с 90-летием. Осталось совсем чуть-чуть до ста, главное, не раствориться в интернете.

Источник: https://nstarikov.ru/glavnoe-ne-rastvoritsja-v-internete-110087

Метки: чит.клуб

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