Мир мог быть другим. Главные альтернативы 1992-го года. А. Фурсов. Н. Кротов
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Андрей Фурсов и Николай Кротов раскрывают экономические тайны новейшей истории страны. Когда появился первый коммерческий банк в СССР, как происходило накопление первоначального капитала. Зачем Дэвид Рокфеллер приезжал на юбилей Внешторгбанка в 1974-м году. Какие существовали альтернативы развития банковской системы в нашей стране. Как появились пустые полки в магазинах СССР в 1990-м году.
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