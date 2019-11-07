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Мир мог быть другим. Главные альтернативы 1992-го года. А. Фурсов. Н. Кротов

09:05. 7 ноября 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Андрей Фурсов и Николай Кротов раскрывают экономические тайны новейшей истории страны. Когда появился первый коммерческий банк в СССР, как происходило накопление первоначального капитала. Зачем Дэвид Рокфеллер приезжал на юбилей Внешторгбанка в 1974-м году. Какие существовали альтернативы развития банковской системы в нашей стране. Как появились пустые полки в магазинах СССР в 1990-м году.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z2q8AcsgQkI

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