Наконец-то власть задумалась о сохранении русского языка!

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О националистах какой нации идёт речь ?
Вопрос интересный! У меня такое впечатление, что это, как всегда, о русских. И, по-видимому, в защиту дяди из ВШЭ. Не смейте, мол, проФФессора обижать.
Тут один чел назначил ВВП лидером Национально – освободительного движения России ,- а движения какой нации, и освобождения какой нации- ответить не пожелал. Вот я и в раздумьях, шо это за нация, и националисты чьи ?
Во-во, и Газпром – чье национальное достояние, тоже непонятно. Хотя тут можно догадаться по лицам руководителей этого Газпрома.)
Это он погорячился, по своему незнанию и нашёптыванию ему всякой хрени от лиц библейской нацональности… Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
Соответственно националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков… Националисты как раз за сохранение нашего “великого и могучего”…
Но интересная вещь получается… Русский язык есть, есть возня вокруг него, а основного носителя русского языка – русов – самого многочисленного народа в России, – нет!!! Он просто не указан в нашей конституции… А раз, по той же конституци, дорогие россияне – многонациональный народ, то почему бы не изобрести и не общаться на “многонациональном” россиянском языке?
“Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек – позвоночника. Но если вы подорвете ее национальное достоинство, нация не будет думать ни о чем другом, кроме того, чтобы восстановить его. Она не станет слушать никаких реформаторов, никаких философов, никаких проповедников, пока не будут удовлетворены требования националистов. Она не будет заниматься никакими делами, сколь неотложными они ни были бы, кроме дела воссоединения и освобождения”.
Бернард Шоу
Пока Рим следовал суровым законам Предков и сохранял чистоту своей крови, он был непобедим…
Два красавца.
Сынку це море
Хде?
))