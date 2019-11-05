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Наконец-то власть задумалась о сохранении русского языка!

22:21. 5 ноября 2019 274 просмотра 6 коммент. Опубликовал:
В.В. Путин: пещерные русофобы и националисты объявили войну русскому языку



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4733531.html

Метки: власть, Литература, Путин, пушкин, русофобия, русский, язык

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5977 5415
    жора шапов 5 ноября 2019 в 22:38

    О националистах какой нации идёт речь ?

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    7
    • 1038 878
      Антонжора шапов 5 ноября 2019 в 22:49

      Вопрос интересный! У меня такое впечатление, что это, как всегда, о русских. И, по-видимому, в защиту дяди из ВШЭ. Не смейте, мол, проФФессора обижать.

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      4
      • 5977 5415
        жора шаповАнтон 5 ноября 2019 в 22:55

        Тут один чел назначил ВВП лидером Национально – освободительного движения России ,- а движения какой нации, и освобождения какой нации- ответить не пожелал. Вот я и в раздумьях, шо это за нация, и националисты чьи ?

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        3
    • 21708 18992
      Вячеславжора шапов 6 ноября 2019 в 5:43

      Это он погорячился, по своему незнанию и нашёптыванию ему всякой хрени от лиц библейской нацональности… Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
      Соответственно националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков… Националисты как раз за сохранение нашего “великого и могучего”…

      Но интересная вещь получается… Русский язык есть, есть возня вокруг него, а основного носителя русского языка – русов – самого многочисленного народа в России, – нет!!! Он просто не указан в нашей конституции… А раз, по той же конституци, дорогие россияне – многонациональный народ, то почему бы не изобрести и не общаться на “многонациональном” россиянском языке?

      “Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек – позвоночника. Но если вы подорвете ее национальное достоинство, нация не будет думать ни о чем другом, кроме того, чтобы восстановить его. Она не станет слушать никаких реформаторов, никаких философов, никаких проповедников, пока не будут удовлетворены требования националистов. Она не будет заниматься никакими делами, сколь неотложными они ни были бы, кроме дела воссоединения и освобождения”.
      Бернард Шоу

      Пока Рим следовал суровым законам Предков и сохранял чистоту своей крови, он был непобедим…

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      1
  • 9722 1312
    ХОХОЛ 5 ноября 2019 в 23:12

    Два красавца.
    Сынку це море
    Хде?
    ))

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