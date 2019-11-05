Чем выше участие государств мира в экономиках своих стран, тем больше доходы у населения

Предыдущие статьи рабочей группы экономистов Общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества» вызвали в сети горячие споры – в частности, прозвучали обвинения в популизме.

Однако, мы продолжаем считать, что наши предложения разработки комплекса мер по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 35000 рублей в месяц не только остро необходимы, но и достижимы в очень краткосрочной перспективе.

Мы, участники движения ПВО, знаем, куда надо направить годовой профицита бюджета РФ в размере 2,746 трлн ₽ — на увеличение зарплат бюджетникам!

Но это лишь один из методов «лечения» хронического малокровия (безденежья) российской экономики. Давайте ещё на один уровень глубже погрузимся в данную тему. И зададим себе вопрос:

Российский бюджет (уровень прямого участия государства в экономике) – какую долю от ВВП он составляет?

Так ли всепоглощающе велика роль «государственной машины» в нашей с вами экономической жизни, как нам рассказывают либералы, требующие её сокращения? Если мы сравним долю бюджетных расходов в ВВП мы увидим удивительную картину: в России самый низкий, а вовсе не высокий уровень затрат государства в формировании внутреннего валового продукта!

Страна ВВП, трлн $ (номинал) Бюджет, трлн $ (номинал) Доля бюджета в ВВП Россия 1,6570 0,304 18,35% Германия 3,9510 1,334 33,76% Великобритания 2,8290 1,066 37,68% Франция 2,7800 1,252 45,04% Эстония 0,0231 0,012 51,95%

http://fincan.ru/articles/84_byudzhety-stran-mira-na-2019-god/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_ (номинал)#cite_note-IMF-GDP-1

Итак, мы видим, что Государственный бюджет Российской Федерации составляет менее одной пятой от размера нашей экономики. В России доля бюджета в ВВП составляет 18,35%, в Германии 33,76%, в Великобритании 37,68%, Франции – 45,04%. В соседней с нами Эстонии этот уровень составляет 51, 95%.

Что это значит?

Это значит, что так называемые «развитые капиталистические государства» куда меньше, чем Россия полагаются на «невидимую руку рынка» и участие этих государств в экономической жизни своих стран куда выше, чем у нас!

Государство является крупнейшим игроком на капиталистическом рынке. Оно формирует платёжеспособный спрос через поддержание фонда оплаты труда населения на достаточном уровне. Участие государства в инфраструктурных объектах, в работе крупных корпораций, налоги, таможенные поступления – всё это формирует доходную часть бюджета. Оборона, образование, медицина, вложения государства в экономику – это и многое другое являются расходными статьями бюджета.

Двигаемся дальше и ставим перед собой следующий вопрос: где будет доля оплаты труда в структуре ВВП больше? В России или в «развитых капиталистических государствах»?

Доля оплаты труда в ВВП в России и мире в 2014 г. по методологии СНС (включая скрытую оплату труда и отчисления на социальное страхование)

При сравнительном анализе размера ВВП России на душу населения, мы видим, что он крайне мал в номинальном долларовом выражении. Это прямое следствие обвала курса рубля в 2014-м году, да и более ранних «корректировок» стоимости нашей национальной валюты. Если принимать в расчёт сравнение ВВП стран по паритету покупательной способности, то и тут отставание будет очень значительным: в 1,8 раза от уровня Германии и в 1,2 от Эстонии.

По всей видимости, понимая экономическую ловушку эффекта низких доходов населения, премьер Д.А.Медведев в мае 2019 года поручил Минэкономики, Минтруду и Росстату «проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта до 60%».

К огромному сожалению, эта полезная инициатива пока не получила никакого конкретного продолжения. Ведь насыщение своей экономики денежными средствами – это не популизм, а действенная мера для ее развития.

В данном случае Vox pópuli, то есть Глас народа, желающий увеличения своих доходов, абсолютно рационален. Политику количественного смягчения, то есть увеличения денежного предложения, в т.ч. путем эмиссии, давно и успешно проводят все развитые страны.

Важно, чтобы дополнительные финансовые средства не оседали в различных резервных фондах или шли на краткосрочные спекулятивные операции банковского сектора, а направлялись на крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Чтобы они шли на увеличение фонда оплаты труда и пенсионных отчислений.

В завершение материала хотелось бы поговорить о справедливости.

Как сегодня живут наши соседи?

ВВП Эстонии и России на душу населения в 2012-м году был почти одинаковым – около 25 тысяч долларов. Сейчас, в 2019-м наш ВВП по ППС составляет 28,8 тысяч долларов, у соседей 34,2. Разница есть, но не очень значительная.

При этом размер средней пенсии в России в 2019-м году составит 14100 рублей. А вот размер средней пенсии в Эстонии в 2019-м году составит 487 евро, что равно примерно 35000 рублей.

И это при том, что более половины расходов в эстонской экономике, как мы увидели, несёт государство! В западноевропейских странах уровень пенсионного обеспечения ещё выше. Как и уровень участия государств в экономиках своих стран.

Страна Доля фонда оплаты труда в ВВП, % Доля налоговых отчислений в бюджет государства в ВВП, % Доля прибыли корпораций в ВВП, % Средняя заработная плата в месяц (нетто — после уплаты подоходного налога), $ Средняя пенсионная плата в месяц (среди имеющих трудовой стаж), $ Россия 47,20 28,70 24,10 612,00 219,90 Германия 51,00 37,60 11,40 3514,00 1424,40 Великобритания 50,50 35,20 14,30 2163,00 1960,80 Франция 52,80 40,10 7,10 2343,00 1120,90 Эстония 50,60 34,10 15,30 1317,00 545,40

https://gks.ru/storage/mediabank/rus_es.pdf

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_средней_заработной_плате

Можно долго дискутировать о причинах и следствиях выбора нашим государством ультралиберального пути развития экономики, а именно — максимальное отстранение от вмешательства во все аспекты нашей с вами хозяйственной жизни. Однако, мы видим, что такой путь ведёт к обнищанию основной массы населения. К низким зарплатам и таким же маленьким пенсиям.

В развитых капиталистических странах государство является активнейшим участником экономической жизни, участвует в справедливом распределении полученных доходов и обеспечивает социально приемлемый уровень жизни работающим гражданам и пенсионерам. Уровень прибыли частных корпораций при этом поставлен в жёсткие рамки и, в среднем, в два раза меньше, чем в России. Отдельной статьи заслуживает вопрос о сравнении рентабельности работы компаний на рынках с минимальной ставкой рефинансирования, как у них, и выживания бизнеса в условиях в три-четыре раза большего банковского процента, как у нас.

Пора всерьёз поднять дискуссию в обществе не о цифровизации или о статистических погрешностях вычисления размера экономического роста, а об удручающем финансовом положении большинства населения страны.

Официальный минимальный размер оплаты труда за 4 года должен быть повышен до уровня 35000 рублей в месяц! Эта мера позволит увеличить налоговые поступления в бюджет. Уровень участия государства в экономике начнёт увеличиваться. Доля фонда оплаты труда станет расти до искомых 51%-54%.

Всё это позволит приблизить размер ежемесячной средней пенсии до 36000 рублей.

Вышеуказанные цифры не являются фантазией, это нижняя граница нормы для наших восточноевропейских соседей.

Давайте перестанем прикрывать намёками на популизм постановку абсолютно реалистичных и выполнимых целей!

Петрунин Анатолий Сергеевич

Член Президиума движения

«Патриоты Великого Отечества» (ПВО)

P.S. Предыдущие статьи А.С. Петрунина и рабочей группы экономистов Общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества».

Источник: https://nstarikov.ru/chem-vyshe-uchastie-gosudarstv-mira-v-jekonomikah-svoih-stran-tem-bolshe-dohody-u-naselenija-109978