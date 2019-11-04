Русофобия как часть профессии
12:36. 4 ноября 2019 304 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Даниил Безсонов о своем опыте работы с иностранными журналистами на Донбассе.
Русофобия как часть профессии
По долгу службы регулярно приходилось общаться с иностранными журналистами и организовывать их работу на нашей территории. Те из них, которые также до этого работали на подконтрольной Украине территории, отмечали, что у нас они чувствуют себя свободно. Никто за ними не ходит, ничего не запрещает. Перед выездом на линию боевого соприкосновения они получают предварительный инструктаж по технике безопасности и сопровождение представителя армейской пресс-службы, который в большей степени выполняет роль проводника, нежели контролёра. Те журналисты, которые приезжали к нам впервые, всегда были обвешаны со всех сторон наклейками со словом «PRESS» ярко-белого цвета. Мы всегда просили снять такие наклейки, ведь для украинской стороны журналисты, работающие на передовой, всегда являлись приоритетной мишенью.
Европейские журналисты, которых я встречал здесь, в большей массе придерживались стандартов журналистики. По возвращению на родину, они подавали свой материал так, как он был выполнен, без домыслов и описания того, чего не было. Но крупные СМИ всегда отказывались брать их работу в таком виде. Редактора требовали добавления русофобской пропаганды. Журналисты, которые отказывались менять материал, зачастую оставались без работы.
Я расскажу несколько случаев, но не буду указывать данные об этих журналистах, чтобы не навредить им.
В 2017 году в нашу Республику приезжала съёмочная группа из Италии. Они работали на нашей территории около месяца. Когда вернулись на свою родину, редактор крупного журнала, для которого ребята готовили свой материал, потребовали публиковать материалы, используя термины «российские наёмники», «террористы», «местные жители – заложники», «позиции российской армии» и т.п. Журналисты отказались это делать, и редакция журнала сообщила им, что в их услугах не нуждается.
То же самое произошло и с французским журналистом, который работал у нас в 2017 году. До этого он несколько раз работал на территории подконтрольной Украине. Будучи там, он понял, что украинская сторона лжёт или, как минимум, не договаривает. Он решил во всём разобраться и приехал в ДНР. Здесь он также работал около месяца. Но вернувшись домой и направив свои материалы в редакцию одного из европейских СМИ, он получил ответ, что стал жертвой русской пропаганды и в его услугах редакция больше не нуждается.
Осенью 2017 года в ДНР приехал голландский журналист проводить журналистское расследование крушения малайзийского Боинга. Он пробыл на территории ДНР около двух месяцев. Он провёл большую работу в опросах очевидцев, изучении места падения самолёта и т.п. Он нашёл доказательства того, что к крушению малайзийского Боинга причастна украинская сторона. Он пытался поднимать эти вопросы у себя на родине, но его проигнорировали, а некоторые местные журналисты занялись попытками его дискредитации.
Западные СМИ часто рассказывают об европейских ценностях и стандартах и обвиняют других в несоответствии с нормой. А на практике оказывается, что Запад и является самым главным нарушителем всех норм и понятий ради политической выгоды. Нам нужно отвыкать смотреть на Запад и мнение мирового сообщества. У нас своя дорога и своё будущее.
Даниил Безсонов
https://asd.news/articles/dnr/standarty-evropeyskoy-zhurnalistiki/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5398058.html
Зато президент РФ дружит с главным политиком Италии Берлускони! Вот такие у России друзья по всей Европе!
Ну хоть кто то там пытается писать правду ,у нас это вообще не принято ,нельзя и не стесняясь говорят,что журналист на з/п не имеет право на свое видение ситуации.Вот выступление О.Царева в Москве 31,10,2019г:
..””Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев на пресс-конференции в Москве 31 октября заявил, что если бы Николай Азаров, Виктор Янукович, Андрей Клюев и другие украинские политики уехали не в Россию, а на территорию восставшего Донбасса, вопрос о легитимизации ДНР/ЛНР не стоял бы вообще.
Руководство РФ, по его словам, должно было посоветовать этим людям приехать в Донбасс и заниматься там хозяйственной деятельностью, тем более, что это вполне позволяет их материальное положение. «Тогда бы вопрос формулы Штайнмайера просто не стал бы. Или встал бы с другой стороны. Тогда нужна была бы легитимизация для Турчинова, Порошенко и для Зеленского. Я понимаю, что никто не хотел ехать. Но можно было настоятельно порекомендовать», — подчеркнул Царев.
На самом деле Кремль рассматривал идею создания параллельного правительства во главе с Януковичем в Крыму, куда тогда еще законного президента привезли вместе с частью его команды. Уже готовилось воззвание к украинскому народу, в котором бы законный президент страны объявил о том, что он остается в Крыму и организует сопротивление киевским путчистам. Но в последний момент от этой идеи отказались, так как сам Янукович не горел желанием ввязываться в драку. Кроме того местные крымские силовики во главе в премьером автономии Могилевым пришли в ужас от этой идеи и не явились на совещание к Януковичу в Ялте, где и планировалось обсудить план создания параллельной власти на Украине. Да и в этот день 23 февраля 2014 года Виктор Федорович ушел в запой и не проявлял никаких признаков бойцовских качеств. Вот в Москве и решили сами справиться с ситуацией в Крыму, а команду Януковича погрузили на военный корабль и отправили в Новороссийск.
Второй раз идея воспользоваться полномочиями все еще законного президента Украины Виктора Януковича обсуждалась в связи с началом военного конфликта на Донбассе. Тогда в администрации президента РФ подумывали о том, чтобы десантировать Януковича в Донецк и объявить о создании центра законной власти во главе со свергнутым путчистами президентом Украины. Но после раздумий от этой идеи тоже отказались, так как это могло привести к гражданской войне и втягиванию России в долгосрочный внутренний конфликт. “”
П.С. вот как мысли скакали у руководства..Так тело и не поиспользовали..пока хранят забальзомированным Гусманы