«Путем отстрела»: Одесситам, не заступившимся за Жукова, напомнили, как их сжигали

31 октября в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову. Многих возмутила реакция одесситов, которые молча наблюдали за происходящим. Горожанам, не заступившимся за Жукова, напомнили, как их сжигали в Доме профсоюзов. «Путем отстрела», — пишут пользователи.

Напомним, накануне в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову. Реакция пользователей соцсетей была резко негативной.

Так, пользователь «Голос Мордора» в Twitter написал следующее:

«Вот эта щербатая слепая уродливая глазница на стене и есть современная Украина. Потерявшая память и совесть, серая, равнодушная и холодная».

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал это так:

«Несколько часов подряд среди бела дня на глазах у безразличных одесситов, радостные „патриоты“ из числа „национально сознательных“ граждан, при помощи отбойного молотка и других…»

«Когда-то маршал Жуков за несколько дней очистил Одессу от бандитов. Путем отстрела тех, кто нападал на переодетых военных. В этот раз будет аналогично», — пишет лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

«Ну если у них заживо людей сжигают, то про памятники и говорить нечего», — говорит в комментариях @VEvdokimovas.

«Одесса мракобесов», — добавляет @ituzhik.

"Эх, Одесса, Одесса… Окончательно смирилась с бандеровской идеологией Украины. ТрУсы и предатели Великой Победы! " — заявляет @tamnat2008.

«Одесса скончалась, нет, скорее, подохла 2 мая», — уверен @starikanarij.

"Какие-то 3 мрази уничтожили памятник герою Одессы, и ни один житель не вышел на его защиту. Ваша хата с краю? Отсидеться хотите? Многие вот так же думали, пока фашисты за ними не пришли и в концлагеря их не отправили! Позор вам, одесситы! " — негодует @Leonid_Frolov.