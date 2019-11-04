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О цифровом телевидении // Письма

18:59. 4 ноября 2019 598 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Антон, радиотехник: «С радиотехникой я впервые познакомился в 12 лет, в кружке пионерлагеря. И это увлечение сопровождает меня всю жизнь. Ходил в кружок в Дом пионеров, собирал разные конструкции, даже как-то напечатал статью в журнале «Радио»… Сейчас в моем городе нет НИ ОДНОГО технического и научного кружка.»

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OSBs8qT4YEo

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7853 2698
    nikolay 4 ноября 2019 в 21:06

    Цифровой телевизор обходится дешевле аналогового. Всего обычных два провода, вместо коаксиального кабеля. И преобразователь в видеосигнал недорогой. По этой причине его и вводят капиталисты.При помехах, сигнал можно востановить в отличие от аналогового.

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    0
    • 859 717
      Werwolfnikolay 4 ноября 2019 в 22:28

      от коаксиала никуда не денешься, если сигнал антенной ловишь. А восстановить сигнал….это что, шутка такая? Сколько раз ловил себя на мысли на даче,когда действительно помехи тормозили приём, и вместо картинки на экране кубики с чудищами – а вот в аналоговом приёме просто появился бы “снег” или строчка пробежала бы, так бы не раздражали. но с другой стороны – мощность цифрового передатчика используется с бОльшей эффективностью, цифровой поток вместо 5-7 аналоговых сигналов пропускает в десятки раз больше. Потребитель доволен,каналов много,при устойчивом приёме картинка замечательная, а что ещё нужно?ну кому нужны военная ремонтопригодность, устойчивость и защищённость информпотоков, если они и их содержание(наполнение) изначально контролируются “нужными” людьми и организациями?

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  • 6635 5680
    Леонид Петрович Плотников 5 ноября 2019 в 17:02

    Конечно, сознательные вредители всегда были и есть. Но если обратиться к содержанию телепередач, то я не очень огорчусь, если наступит паралич центрального телевидения – мало там приятного и полезного уму и сердцу, особенно раздражает реклама…

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