О цифровом телевидении // Письма

Антон, радиотехник: «С радиотехникой я впервые познакомился в 12 лет, в кружке пионерлагеря. И это увлечение сопровождает меня всю жизнь. Ходил в кружок в Дом пионеров, собирал разные конструкции, даже как-то напечатал статью в журнале «Радио»… Сейчас в моем городе нет НИ ОДНОГО технического и научного кружка.»



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OSBs8qT4YEo