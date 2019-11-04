О цифровом телевидении // Письма
Антон, радиотехник: «С радиотехникой я впервые познакомился в 12 лет, в кружке пионерлагеря. И это увлечение сопровождает меня всю жизнь. Ходил в кружок в Дом пионеров, собирал разные конструкции, даже как-то напечатал статью в журнале «Радио»… Сейчас в моем городе нет НИ ОДНОГО технического и научного кружка.»
Пишите нам. Не молчите.
Почта проекта: admin@lastcall.su
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su
«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm
«Последний звонок» в Одноклассниках: https://ok.ru/lastcall
Цифровой телевизор обходится дешевле аналогового. Всего обычных два провода, вместо коаксиального кабеля. И преобразователь в видеосигнал недорогой. По этой причине его и вводят капиталисты.При помехах, сигнал можно востановить в отличие от аналогового.
от коаксиала никуда не денешься, если сигнал антенной ловишь. А восстановить сигнал….это что, шутка такая? Сколько раз ловил себя на мысли на даче,когда действительно помехи тормозили приём, и вместо картинки на экране кубики с чудищами – а вот в аналоговом приёме просто появился бы “снег” или строчка пробежала бы, так бы не раздражали. но с другой стороны – мощность цифрового передатчика используется с бОльшей эффективностью, цифровой поток вместо 5-7 аналоговых сигналов пропускает в десятки раз больше. Потребитель доволен,каналов много,при устойчивом приёме картинка замечательная, а что ещё нужно?ну кому нужны военная ремонтопригодность, устойчивость и защищённость информпотоков, если они и их содержание(наполнение) изначально контролируются “нужными” людьми и организациями?
Конечно, сознательные вредители всегда были и есть. Но если обратиться к содержанию телепередач, то я не очень огорчусь, если наступит паралич центрального телевидения – мало там приятного и полезного уму и сердцу, особенно раздражает реклама…