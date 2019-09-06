Репортаж из музея «Рождение сказки». Елена Андреева
Музей “Рождения сказки”, Переславль Залесский.
Корреспондент – Елена Андреева
Недалеко от города Переславль-Залесский, рядом с дорогой, расположился музей «Рождение сказки». Те, кто останавливаются здесь, попадают в удивительный и яркий мир народной сказки и славянской мифологии. В этом музее можно узнать о героях известных русских сказок, познакомиться со славянскими богами и богинями, побывать в избушке Бабы-Яги, узнать, кто такие Домовой и Леший… Об удивительных, красочных экспонатах, о праздниках и трудовых буднях музея, об удивительных людях, узнаете вы в этой программе.
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