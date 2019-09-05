Приватизация Совкомфлота, «Сомнительный исторический тезис» // Галопом по Европам #85

В этом выпуске:

- Минэкономики, Минтруд и профсоюзы обсудят сокращение рабочей недели;

- Выдавать кредиты в Сбербанке будет искусственный интеллект;

- Китайский инвестор планирует построить в Хабаровском крае метаноловый завод, который может стать крупнейшим в мире;

- Совкомфлот – крупнейшая российская судоходная компания – будет приватизирована до конца следующего года;

- «Мираторг» собирается купить 7 тысяч гектаров земли в Ставропольском крае;

- В десятках городов России прошли акции в память о жертвах теракта в Беслане;

- Власти Сингапура уже во второй раз за полгода пересмотрели экономический прогноз;

- Глава администрации Гонконга Лам отозвала законопроект об экстрадиции, из-за которого на острове третий месяц продолжаются беспорядки;

- Во Владивостоке начался восточный экономический форум;

- Власти Индонезии нашли место для новой столицы;

- Венесуэла проведет масштабные военные учения на границе с Колумбией;

- В Ставропольском крае во время учебного полета разбился штурмовик Су-25;

- В Крыму жители восьми сёл Белогородского района оказались отрезаны от цивилизации новой трассой «Таврида»;

- В Ялте готовятся строить игорную зону под названием «Золотой берег».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yPOqngGgnDc