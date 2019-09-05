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Приватизация Совкомфлота, «Сомнительный исторический тезис» // Галопом по Европам #85

08:35. 5 сентября 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Минэкономики, Минтруд и профсоюзы обсудят сокращение рабочей недели;
- Выдавать кредиты в Сбербанке будет искусственный интеллект;
- Китайский инвестор планирует построить в Хабаровском крае метаноловый завод, который может стать крупнейшим в мире;
- Совкомфлот – крупнейшая российская судоходная компания – будет приватизирована до конца следующего года;
- «Мираторг» собирается купить 7 тысяч гектаров земли в Ставропольском крае;
- В десятках городов России прошли акции в память о жертвах теракта в Беслане;
- Власти Сингапура уже во второй раз за полгода пересмотрели экономический прогноз;
- Глава администрации Гонконга Лам отозвала законопроект об экстрадиции, из-за которого на острове третий месяц продолжаются беспорядки;
- Во Владивостоке начался восточный экономический форум;
- Власти Индонезии нашли место для новой столицы;
- Венесуэла проведет масштабные военные учения на границе с Колумбией;
- В Ставропольском крае во время учебного полета разбился штурмовик Су-25;
- В Крыму жители восьми сёл Белогородского района оказались отрезаны от цивилизации новой трассой «Таврида»;
- В Ялте готовятся строить игорную зону под названием «Золотой берег».

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yPOqngGgnDc

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