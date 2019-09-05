ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ УМЫШЛЕННОЕ ЗЛО

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ РЕПТАМ И ТЕМНЫМ ИХ ДЕЛИШКИ

...или что происходит при прощении их !!!

ИТАК ВОПРОС - КАК ЖЕ ДЕЙСТВОВАТЬ? Ведь каждый из нас хоть раз кого-нибудь прощал – по своему решению или в ответ на просьбу о прощении со стороны обидчика.

Ритуал вашего «прощения» «партнёра» – как правило, второй акт пьесы. Первым действием была «агрессия» в твой адрес, когда твой оппонент нанёс тебе конкретные разрушения – в плотном мире, в тонком плане, или и здесь, и там.

Когда он - вчерашний Репт-агрессор - обращается к тебе «прости меня», он выполняет древнюю, хрестоматийную манипуляцию. Как правило, партнёр и не собирался компенсировать тебе понесённые тобой потери от его действий.По умолчанию, он предлагает тебе самому за свой счёт восстановить разрушенные участки «народного хозяйства твое колхоза», а с него списать материальную и моральную ответственность (долг) -ни хреново, да. Это прощение обидчика по его просьбе - это и есть ваша отработка: разрушил ваш оппонент, а восстанавливать вы будете за свой счёт, и этот свой долг он вешает на вас, потратив одну-две калории на фразу «прости меня». Если вы соглашаетесь – вы берёте отработку агрессора за содеянное им - на себя. Так же повели многие ангелы -простив рептам захват нашей планеты и к чему это привело все видят ... лАДнОхОрОшО Идем дальше.

Правильный, неманипулятивный запрос прощения мог бы звучать так: «Я раскаялся в содеянном, я причинил тебе вред. В какой форме ты готов получить от меня компенсацию ущерба?» Деду Орлову ни один из всех кому он давал денег и помогал -никто из обидчиков этого не сделал - что стало с ними в видео АШ рассказывает, а мы идем дальше!

Что выходит - обращение «прости меня» является классической манипуляцией с тремя скрытыми мотивами-запросами: восстанови все разрушенное сам, сними с меня ответственность, позволь мне приготовиться к агрессии на тебя с чистого листа (подарочный купон-скидка на новое нападение). Сказав «Да» на просьбу о прощении, ты по умолчанию соглашаешься со всеми тремя запросами и получаешь помимо «утешенной гордыни» (очевидный негатив, сам по себе влекущий отработку) сплошную нагрузку. Т.е не получаешь никакой пользы для себя, кроме вреда (гордыня) + три очевидно вредных вещи (разрушения, отработку агрессора, приглашение на новое нарушение Кона - вместо наказания). В результате простивший человек имеет на своём счету приумножение зла в 4 раза в результате его же выбора, и отрабатывает содеянное врагом, умноженное на 4.

Так же устроено «прощение» по умолчанию, без обращения со стороны обидчика вслух за «прощением». Такое «прощение» также является добровольным принятием отработки агрессора на себя, поскольку содеянное им срока давности не имеет. Агрессия в нарушении Кона мироздания из тонкого плана никуда не делась. Вспомните что стало с королевой Ксь... забыли - моя стена в вашем распоряжении - читайте/вспоминайте.

В нашей современной русской культуре «прощение» является основной воспитательной догмой: нехорошо злиться или мстить, надо простить (друга, брата, коллегу, репту, темноЖОпому…), ведь конфликт – это плохо. «Ты что, хочешь разрушить нашу дружбу, семью, коллектив единомышленников, клан лунных шизотериков…(нужное вставить)?! Призыв третьей стороны «простить обидчика» вдвойне манипулятивен, поскольку сливает отработку на «потерпевшего» и с обидчика, и с руководства (арбитра).

Сейчас же устные христианские инструкции для паствы (прямое указание на исповедях) имеют пунктом номер один предписание прощать обидчиков – агрессоров и социальных паразитов. Если прихожанин упорствует в непрощении, его, как правило, не допускают к причастию. Невоцерковлённые люди имеют точно такую же закладку, программу, предписание, поскольку с рождения на сто процентов, включая атеистов, по умолчанию принадлежат к христианской культуре. Т.е. они имеют такое же жесткое предписание прощать, но редко осознают его в полной мере. Сейчас большинство населения России придерживаются христианских норм общения, независимо от их мыслей и пожеланий на этот счёт.

Поэтому мы имеем огромную общность – всех христиан – которая структурно (по одному признаку принадлежности к христианской культуре, в порядке исполнения наказа) отрабатывает за менее многочисленные общности, этика которых рекомендует брать от жизни всё здесь и сейчас или предписывает угнетать и разрушать жизнь народа-донора (придерживающегося христианской этики). Итак, по факту мы имеем тщательно настроенные, автоматические групповые отработки целых народов, входящих в христианский эгрегор (три четверти «россиян») за все нехристианские эгрегоры, не практикующие прощение, а особенно за эгрегор паразитов, этика которых предписывает захватническое поведение. Таковы общие, автоматические настройки крупных общественных процессов.

Как надо действовать.

Кон мироздания гласит: «Первым никогда не нападай, отвечай соразмерно. Относись к людям так, как они относятся к тебе. Если люди к тебе с добром, то и ты к ним с добром, если люди к тебе со злом, то и ты должен ответить так же, ибо ненаказанное зло приумножается, и за это уже ты будешь отвечать перед коном мироздания и получишь в лоб если простишь твари его действия», т.е. будешь отрабатывать этот чужой «грех» (нарушение Кона). В Золотом веке ответ за нарушение Кона наступал мгновенно. Однако тёмные лунные жрецы изменили ситуацию, заключив договор (как всегда ущербный для нас), со светлыми. Они сделали возможным отсрочить отработку нарушителем во времени. В том числе, стало возможным не отрабатывать сразу и самому, а отсрочить отработку например, передав своим потомкам, в собственный род, подстава -верно. Как правило, родовая отработка проявляется у правнуков (4 колено), или идет в 7 и 12 колена и проявляется там болезнью, изуроченной судьбой, бесплодием, всеми известными болезнями. В зависимости от тяжести нарушения Кона, вплоть до угасания рода. Поэтому, когда автоматика была нарушена, а принцип обязательной отработки никуда не делся (и деться не может), это «правило» было переведено в раздел «ручного управления» нарушением-наказанием (записано в Кон), дабы человек не отягощал отработкой свой род.

Итак, как можно обойтись с обидчиком.

1. Подход христианский: «ударили по правой - подставь левую». Перевод на русский: «возьми отработку на себя». Встаёшь в отработку вместо обидчика, в значительной части случаев ставишь в отработку свой род. При этом Кон не нарушается. Важно понять, что мы отрабатываем в таком случае по Кону, что само по себе звучит парадоксально. Это основной завет, приказ в христианской общине: прощать.

2. Подход исконный: «кто с мечом к нам придёт, от него и погибнет». По сути, мгновенное наказание обидчика и есть нераспространение зла, ибо оно его прекращает между вами. Такое поведение внутри одного народа или рода не позволяло путешествовать отработке в наших родах. Нарушил Кон – сразу отработал с подачи того, кого обидел. И все очистились и сберегли роды свои.

3. «Непрощение», «Бог простит» или стерильное родовое проклятие: иногда нет возможности поступить по кону и наказать обидчика, отрабатывать за нарушителя кона – несправедливо, тем более несправедлива отработка потомками не агрессора, а жертвы. «Непрощение» говорит: «Это его грехи и его отработка» и отправляет обидчику его отработку обратно, защищает тебя и твой РОД.

Все дальнейшие неприятности с этого момента будет касаться уже нарушителя Кона и его РОД. РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ – отработка потомка за деяния предка Итак: отказ в «прощении» (бог простит), очищение от жажды мести, разрыв эмоциональной связи с обидчиком через осознание, что отработка никуда не денется от него или его семьи. Тут важно не оставить негатив у себя и не начать его генерировать собственный, который уже сам подпадает под Кон.

Очевидно, что это более сложный в исполнении способ избавить себя от чужой отработки.

Поведение СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАЗИТОВ в связи с собственной отработкой в рамках этого конкретного Кона.

Три вышеописанных варианта как часы работают только у Человеков и Людей. У Паразитов отсутствуют рода!!, у них (исходя из их источников) существует приплод- деЦы. Именно про них сказано «без роду без племени» и им предписано плодиться и размножаться. Паразиты не возрождаются из одной жизни в другую (не имеют реинкарнаций), а поступают после смерти на разборку. А в течение их жизни за них отрабатывают дети в реальном времени. Именно поэтому паразиты никогда не отказываются от своих детей, даже увечных и больных, ибо они являются очень ценным биоэнергитическим материалом. Паразитам не страшны проклятия и они не боятся ответов за содеянное: они сливают без перерывов в реальном времени, дети отрабатывают синхронно нарушению родителем Кона, а внуки будут отрабатывать синхронно лишь за своими родителями в своё время.

1. Слив на собственных детей. Паразиты не стесняются сливать свою отработку на своих детей, поскольку таково тонкое предназначение приплода. У социальных паразитов развитие семьи направлено вспять, потомство отрабатывает и работает за и на предыдущее поколение («я твоя мать, которая тебя ест и пьёт»). Дети повернуты вспять, к родителям, родители служат своим родителям, не обращая особого внимания на страдания (отработку) собственных детей. Они ставят Мать и Отца (в меньшей степени) на первое место в жизни и живут ради них, выполняя их волю, указания и желания.

2. Слив на христиан и носителей христианской культуры. Слив на своих детей у паразитов - необходимое, но не достаточное условие для «безответственной жизни». У них имеется дополнительный групповой неперсонифицированный канал слива отработки на весь христианский эгрегор, где отработка попадает на случайных людей. Важно понимать, что христиане – это не только воцерковлённые люди, но и все далёкие от церкви носители христианской культуры. Например, подавляющая часть Российской Империи, советские люди, а сейчас все носители русской культуры. Всё советское время несмотря на отделение церкви от государства, нас продолжали воспитывать в христианских традициях и духе, в том числе вживляя презумпцию «прощения».

3. На непосредственное окружение. Третий путь слива отработки паразитами – на случайное (доступное в данный момент) ближайшее неродственное окружение. Делается это через демонстративно неприятное, провокационное, неэтичное поведение, нарушающее «нормы общежития». Находиться в обществе энергетических вампиров (нелюдей и нежити) тяжело, поскольку одновременно с видимым отъёмом энергии Паразитом им осуществляется слив отработки на непосредственное окружение. Неприятное поведение здесь – инструмент именно слива отработки, а не отъёма энергии. Ведь по общепринятым христианским нормам паскудников запрещено ставить на место, а «принято» (интересно, кем и зачем?) его выходки «прощать», т.е. брать его отработку на себя прямо сейчас. Так что дурной характер и манеры – это, в первую очередь, - удобный наработанный слив свой отработки в по-христиански воспитанное всепрощающее окружение, а подпитка чужой энергией – видимая часть действия, ширма для слива по умолчанию.

Надо понимать, что это правило работает в обе стороны. Чтобы не пустить в свой род отработку за себя, надо тщательно перепРАсмотреть свою жизнь и отдать все моральные, материальные или символические долги, предварительно соотнеся их со своей мерой и найдя им материальную форму – от реально-ценностной до ритуальный. Например, иногда достаточно человеку сделать символический подарок за огромную услугу, а иногда за мелкую, но важную именно для вас услугу, которую вам трудно оценить, можно заплатить банально деньгами, как бы это ни казалось невозможным на первый взгляд. Когда понимаешь, что можешь запустить в свой род, перестаёшь жалеть денег и времени на упорядочивание в этой сфере. Если в отношениях с человеком, который когда-то сделал для вас нечто ценное, появляется высокомерие и презрение (основной маркер кредитора), значит, отработка ваша уже вовсю идёт, и желательно припомнить, что и за что вы человеку «зажали»: благодарность и подарок или забыли дать по морде.

Исходя из вышесказанного помните - что АШ писал - неделанье есть форма деланья, за которым всегда идет Возмездие и воздаяние по делам его а не по бла-бла!

Ведь Звиздить -не мешки ворочить!!

В посте видео про Аллаттру - сколько мне в 2014-15 писали - что это свет и ангелы - а я сказал РЕПТЫ !! Причем репт на на репте и рептом погоняет... где же теперь они все кто восхвалялся аллатрой и мне в пример вставил - в рифме они слова Где!

ПОМНИТЕ ВСЕГДА - простить Репта это стать так же Рептом! И не важно знаешь что твой обидчик репт или нет!

ЯСНОЗНАНИЯ АШ

Источник: https://vk.com/ahsphera