Этапы становления свободного (расширенного, пробужденного) сознания человека.

Данная статья является сугубо индивидуальным видением этапов и принципов становления свободного сознания человека, находясь в котором человек принимает мир таким, какой он есть, абсолютно не исключая того, что есть на данный момент здесь и сейчас, осознает важность всего, происходящего вокруг и взаимосвязь всего происходящего в осознании принципов взаимодействия составляющих его факторов.

Иными словами сознание человека перестает отрицать и начинает расширять свои горизонты, черпая силу и радость жизни в каждом моменте бытия.

Итак, этапы становления расширенного (пробужденного) сознания.

Принятие.

В нашей жизни ежесекундно что то происходит. Что то из этого мы можем контролировать полностью, что то нет, так как мы находимся не в вакууме и ежесекундно взаимодействуем с окружающим нас миром.

Всем нам знакома ситуация, когда мы предвкушаем какое либо событие в нашей жизни, будь то выходные дни после работы, подарки на праздники, повышения по службе и так далее.

В то же время зачастую человек, пребывая в ожидании предвкушения зачастую идеализирует данное событие, мысленно предает предвкушению события тот путь, те условия и ожидани, которые человеку максимально удобны и комфортны.

Например — «в эти выходные я отдохну, и меня никто не потревожит..», «в этот праздник я получу именно тот подарок, который желаю получить», «спустя какое то время я получу именно эту желаемую должность…» и так далее.

Однако, далеко не всегда мы получаем то, чего так сильно желаем. То, что мы рисовали в своем сознании, расписывая яркими красками эмоций.

Например — Вы вышли на выходные, однако на работе что то произошло, причем совсем не по вашей вине, но в сфере ваших обязанностей, и Вам поступает звонок от раздраженного сотрудника/руководителя/человека, который, по его мнению, имеет право излить на Вас всю желчь недовольства той ситуацией, в которой оказался он, взаимодействуя с той сферой, которая в вашем видении по долгу службы. Либо же настал день рождения, и Вам подарили подарок, но совсем не тот, которого Вы ждали, а то и вовсе не пришли к Вам на праздник. Либо же Вы работаете днями и ночами, но желанное повышение по службе так и не происходит, наоборот, вместо этого Вас все больше и больше грузят работой, при этом постоянно повышая планку задач.

В итоге большинство людей получают опыт, эмоции, в основе которых лежит разность между вашими ожиданиями и текущей реальностью. И именно это вызывает в нас ощущение несчасности, злобы и раздражения.

То есть, разбирая ситуацию по факту, мы имеем факт различия ожиданий и реальности.

Чаще всего человек, находясь в данной ситуации, теряет ее из своего контроля, хотя, его сознание считает что это абсолютно не так, чаще всего усугубляя последствия.

Например — получив звонок в свои выходные от сотрудника/руководителя Вы начинаете срываться на него, при этом зачастую не разобравшись в сути вопроса, либо же затаиваете злость на своего руководителя, который столь наглым образом потревожил Вас на ваших же выходных. Не получив ожидаемого подарка на праздник Вы огорчаетесь, расстраиваетесь, злитесь на того, кто «не угадал» ваши пожелания, либо вовсе, зная их по какой либо причине не смог выполнить его. Не получив ожидаемого повышения Вы начинаете работать «спустя рукава», выполняя работу, что Вам дают в пол силы, и при этом подставляя под удар общее дело.

В итоге мы создаем сами себе и окружающим нас людям еще больше проблем, негатива, злости. Лишь только потому, что реагируем на ситуации рефлексами, что выработаны у нас со временем и удобны для нашего сознания как универсальное решение вопроса.

Как поступать в данных ситуациях? В первую очередь постараться подавить в себе негативные эмоции от факта не свершившихся ожиданий. Это сложно, да, но возможно. Возможно благодаря осознанию универсального принципа существования реальности. Принципа триады.

Что из себя представляет принцип триады, и как он применим к реальности?

Приведу пример на основе вышеописанных ситуаций.

Разбирая ситуацию с выходными мы имеем несколько факторов:

Факт вашего выходного дня. Факт ваших ожиданий от выходного дня. Факт событий вашего выходного дня, которые возникли не по вашей вине, но связаны с Вами.

Итого мы берем и сладываем факторы.

Ваш выходной день, Ваши ожидания от выходного дня, События Вашего выходного дня, в которых Вы напрямую не участвуете.

Мы получаем решение реальности: в Ваш выходной день (факт выходного) несмотря на Ваши ожидания от выходного дня (факт ожидания) происходят события, в которых Вы не участвуете, но они касаются Вас напрямую (факт событий). И как раз между этими фактами и есть Ваша реальность выходного дня, имеющая место здесь и сейчас. А именно — выходной день, в котором происходят события, которые пошли «не по плану» и вызывают негатив.

Большинство людей не осознают принципов данной триады и начинают отталкиваться лишь от факта своих ожиданий от выходного дня, не принимая ни факта событий, ни факта текущей реальности. Хотя у человека есть четкое осознание того, что он сотрудник, имеющий выходной день, что есть люди, связанные с ним долгом службы, и есть третьи лица, благодаря которым и происходит работа той организации, в которой работает человек со своим ожиданием выходного дня, и совсем не обязательно то, что и сотрудники и третьи лица будут и смогут следовать согласно Вашему же плану в Вашей голове.

Не понимая принципов взаимосвязи факторов, образующих реальность, человек реагирует лишь на разницу, между своими ожиданиями в своем сознании и факта реальности, действует исходя из того, как он реагирует на факт свершения этих ожиданий. И, естественно, зачастую генерируя негатив для себя самого и для тех, с кем он взаимодействует. Так же, вполне вероятно, привнося негатив и в ближний круг семьи, с которой он находится на своих выходных (начиная с ругани по телефону с сотрудником или клиентом, и заканчивая срывом на ни в чем не повинных близких людей).

Описанная выше ситуация так же применима и к остальным случаям, приведенных в качестве примеров выше.

Чтобы победить эмоции следует осознавать факт существования взаимосвязи с окружающим миром, факторами, влияющими на уравнение триады, уравнения реальности. И принимать ситуацию реальности объективно, такой, какая она является на самом деле, а не такой, какой мы ее рисовали в своем собственном сознании и какую не получили в итоге.

Исходя из этого и следует действовать, четко осознавая то, что:

Факт выходного дня. Не отменяется. Факт существования потенциала внештатной ситуации есть в любом случае и сотрудник/руководитель не есть Вы, но он физически существует и связан с Вами. Не отменяется. Факт существования третьих лиц, которые уж точно не обязаны следовать плану в Вашей голове, но которые фактически существуют и благодаря им существует и факт выходного дня и факт наличия сотрудников/руководителей, объединенных общим началом в виде организации. Не отменяется.

Реагировать в данном случае следует принимая данную ситуацию и четко по факту существующей реальности, а не по разнице Ваши ожидания минус факт реальности. Тем самым Вы убережете свою психику от раскачки в негатив, убережете себя от «прокручивания» в голове ситуации в осознании того, что могли бы поступить иначе, остыв и проанализировав события и поняв факт свершившейся реальности, убережете близких Вам людей и взаимосвязанных сотрудников/руководителей от аналогичного реакционного неосознанного мышления, лишь усугубляющего ситуации. Данный принцип распространяется и на иные факторы, в том числе приведенные примеры. Можно потренировать свое сознание и мысленно составить триады и потенциальные факты существования реальности для выше приведенных примеров. Вы поймете, что вариаций может быть великое множество, и все они имеют право на существование лишь только потому, что мы не живем в вакууме и взаимодействуем друг с другом и со всем остальным реальным живым и не живым миром.

В основе «принятия» и лежит принцип понимания формирования реальности, принцип триады.

Очень важно искать те самые точки взаимодействия, формирующие каждую грань фактической реальности в уравнении триады.

2. Осознание.

Осознание есть следующая ступень, которая неизбежно приходит после принятия.

Убедившись в том, что мир многогранен в вариациях потенциального существования фактов реальности, и в том, что свершившийся факт реальности согласно уравнению триады и есть тот самый единственный вариант, на который мы верно реагируем и исходя из которого совершаем последующие поступки человек вдруг осознает, что его сознание долгое время обманывалось, строя стены ограничений для самого себя и от всего остального мира лишь с одной целью — «загнать» ситуации и факт реальности в те рамки, которые мы сами себе и выставляем своим сознанием.

Оказывается, что с учетом потенциала взаимодействия факторов, формирующих реальность, возможные варианты решения триады нашей реальности намного шире, чем изначально их видело сознание.

Наши негативные эмоции в данном случае это не что иное, как боль от «набитой шишки» на лбу, полученной от столкновения факта реальности со стенами нашей «коробочки сознания». Если нет стены — то нет и набитых шишек, нет реакции на эти «удары судьбы», нет потраченного впустую время на то, чтобы подавив эмоции наконец то увидеть фактическую реальность и факторы триады, составившие условия уравнения возникновения именно того решения, что не вписалось в модель нашего мировоззрения, модель нашего ограниченного сознания.

При этом человек четко осознает, что все, что сейчас происходит и происходило не случайно, что все происходило осознанно и единым принципом.

И самое главное то, что ничего лишнего нет в принципе и по своей сути, все является итогом уравнения триады, фактом существования мира и реальности во всем его разнообразии потенциалов.

Есть лишь принцип, формирующий реальность, и использующий потенциалы факторов, формирующих реальность согласно уравнению триады.

Сознание человека перестает цепляться за предыдущие ограничения и начинает расширять познания человека путем получения новой информации извне, не отвергая ее и моделируя потенциалы реализации в реальном мире согласно все тому же самому уравнению триады.

Появляется четкое ощущение осознанного права и свободы выбора того фактора, на который человек может повлиять, и тем самым сформировать свою реальность во взаимосвязи с теми факторами, на которые он повлиять не может, но итоговое решение уравнения триады будет изменено и относительно прогнозируемо. Ограничение формирования решений уравнения триад реальности в данном случае является ограничение знаний, получаемых извне.

Можно объяснить простым примером: человек может осознанно выбирать свои дальнейший шаг, который приведет его к определенному уравнению реальности, например выбирая в магазине тот или иной товар или продукт. Один возможно будет вкусным, но жирным и калорийным, и неизбежно при последующем выборе того же самого приведет к ожирению и болезням огранизма, другой же будет менее калорийный и вкусный, но будет полезен организму. Выбирая раз за разом менее калорийную и менее вкусную пищу мы будем сохранять баланс здорового организма. И в том и в том случае факт выбора влияет на итоговое решение уравнения реальности. В то же время человек может чередовать выбор, и в данном случае образуется третье решение уравнения реальности, которое будет максимально комфортно согласно потребности человека во вкусной еде и потребности организма в здоровой полезной пище.

Выбор есть всегда. Выбора нет лишь тогда, когда существование человека прекращено.

3. Любовь.

Любовь есть следующая ступень, которая неизбежно приходит после принятия и осознания.

Данное ощущение у человека, имеющее принятие и осознанность возникает естественным образом. Оно безусловно и логично. Пройдя через этапы принятия и осознания сознание человека приходит к следующим выводам:

Нет ничего лишнего, так как все, что есть, может быть использовано для формирования условий триад реальности. Все, что есть в виде потенциала важно, так как влияет на формирование условия триады реальности и может быть использовано. Даже если на данный момент это неважно для Вас лично, это не исключает важности для другого человека, с которым Вы имеете вероятность встретиться и Вашим с ним взаимодействием сформировать новую триаду реальности. Масштабы в данном случае могут составлять от личности до целой цивилизации. Все, что представляет собой решение условий триады, то есть реальность, важно, так как решение триады является основой для формирования новых триад в их потенциале разнообразия вариаций.

Безусловно, этот мир существует. Безусловно важно все, что есть в этом мире, начиная от песчинки на пляже и заканчивая венцом творения природы и Высшего Разума — человеком, так как является частью этого мира. Безусловно, нам дана возможность использовать все это для развития и процветания в осознанной гармонии со всем окружающим. И это прекрасно в факте своего существования.

Мы творцы. У нас есть целый мир для творения нового. У нас есть сознание, осознающее то, что мы творим и любовь в понимании важности того, что мы творим для этого мира, формируя своими действиями картину реальности.

Так что же такое Бог?

Есть ли он на самом деле?

Как он выглядит?

Ответ очень прост — просто подойдите к зеркалу, и Вы увидите частичку Бога в отражении. Вы увидите себя истинного.